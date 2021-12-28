Глухота становится моложе: как распознать первые признаки, чтобы вовремя обратиться к врачу

Глухота становится моложе: как распознать первые признаки, чтобы вовремя обратиться к врачу

Более 300 миллионов человек в мире испытывают проблемы со слухом – это данные ВОЗ – и ежегодно их количество увеличивается.

Каждый десятый украинец уже в молодом возрасте теряет слух. Это данные последней проверки слуха в стране. Глухота – всемирная проблема, которая растет с увеличением уровня шума на улицах. В то же время медики напоминают – 60 процентов из тех, кто глохнет, можно вылечить и остановить потерю слуха, если вовремя в первые дни пойти к врачу.

О том, каковы первые признаки тугоухости, которые можно пропустить – 28 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Более 300 миллионов человек в мире испытывают проблемы со слухом – это данные ВОЗ – и ежегодно их количество увеличивается. В мире тенденция – среди тех, кто имеет нарушение слуха, все больше детей.

Звук более 60 децибелов губителен для уха. Однако даже шум улицы Сагайдачного в Киеве имеет 80 децибелов и измерителей громкости почти нигде нет. Как следствие, молодежь чаще всего приходит к врачу с острой акустической травмой уха.

Длительное ношение наушников с громким звуком, метро, музыка дома или в машине – причины, по которым многие теряют слух.

Аудиометрист отмечает – у каждого десятого понижение слуха уже в возрасте 18 лет, и рекомендует делать самотестирование.

Как распознать первые признаки глухоты, чтобы вовремя обратиться к врачу

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