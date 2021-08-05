Глыба отечественной политики: как генерал КГБ Евгений Марчук стал украинским государственником

Именно Марчук принимал активное участие в урегулировании российско-украинского конфликта вокруг острова Тузла в 2003 году.

Обострение хронических болезней на фоне коронавируса — так Служба безопасности Украины написала о причинах смерти своего первого руководителя Евгения Марчука. Еще в советское время Марчук прошел все ступени карьеры в тогдашнем КГБ, а уже в годы независимой Украины руководил СБУ и Министерством обороны. Чуть больше года возглавлял Кабинет министров и был уволен президентом Леонидом Кучмой с формулировкой "за создание собственного политического имиджа".

О незаурядной личности украинской политики говорится 5 августа в сюжете ТСН.19:30.

Государственный деятель, интеллигент, глыба украинской политики и непростой человек для оппонентов.

"Таких глубоких людей, как Евгений Кириллович в украинской истории было очень мало — уровень ответственности, уровень профессионализма, понимание ситуации и готовность к различным вариантам развития событий", — отмечает политик Роман Безсмертный.

Первый руководитель СБУ и премьер-министр во времена Леонида Кучмы, Марчук был взвешенным руководителем, но даже на заседаниях правительства мог поздравить министра с днем рождения с юмором.

Новости Украины: в СБУ сообщила причину смерти первого руководителя Евгения Марчука

Евгений Марчук на любой должности очень хорошо относился к прессе. Даже между собой журналисты называли его с уважением — Евгений Кириллович.

Марчук — один из первых топ-чиновников, свободно владевший иностранными языками. Из-за разногласий Кучма увольняет премьера — в кулуарах — из-за создания собственного политического имиджа. И Евгений Кириллович решает баллотироваться в президенты.

Также читайте Большая потеря для Украины: реакция соцсетей на смерть Марчука

Марчук не выиграл, но после выборов Кучма назначает его секретарем СНБО, в 2003-м 2004-м годах Марчук — министр обороны. И как министр обороны он участвовал в урегулировании российско-украинского конфликта вокруг острова Тузла. Тогда россияне начали строить дамбу и слишком близко подошли к берегам украинского Крыма.

"Благодаря активным действиям Министерства обороны и секретариата СНБО, войска получили приказы и выполнили эти приказы, по приготовлению в полную боевую готовность, и огонь на поражение в случае нарушения государственной границы", — рассказывает Бессмертный.

Евгений Марчук был специалистом в вопросах безопасности, в экономике. Его глубокие знания понадобились Украине и в последние годы его жизни — он стал представителем в Трехсторонний контактной группе в Минске. И имел влияние на российского агрессора.

"Было видно, как его боялись россияне, особенно военные, особенно генералитет, который сразу они менялись в лице, когда появлялся Евгений Кириллович. Они понимали, что это не просто достойный противник, а человек, который может доминировать в ситуации поединка", — отмечает Роман Бессмертный.

О совместной работе с Марчуком в ТКГ вспоминает участница переговоров Ольга Айвазовская. Говорит, что несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, он продолжал летать в Минск.

В свое время Марчуку упрекали, что он из советского кагэбиста превратился в украинского государственного. Роман Безсмертный считает, что работать для Украины — это было внутреннее состояние Евгения Кирилловича.

Напомним, что 5 августа скончался бывший премьер Украины Евгений Марчук. Об этом на своей странице в Facebook написала его жена Лариса Ившина. Она сообщила, что у него остановилось сердце.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти Евгения Марчука.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку