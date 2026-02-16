Гнилые овощи для ВСУ и Rolex за $25 тысяч для себя: что известно о разоблачении "гламурного" майора ВСУ

В Украине разоблачили майора, которого обвиняют в коррупции

BMW X6 M за $56 500, Mazda CX-5 за $23 800 и раритетная «копейка». На таком «вайбе» движется не мажор, а всего лишь майор. Майор ВСУ, который занимает должность начальника продовольственной службы со скромной официальной зарплатой в 42 тысячи гривен.

Об этом говорится в расследовании проекта «Хапуга.UA».

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Гнилые овощи для фронта — Rolex на руке: как майор ВСУ воровал миллионы на поставках продуктов

Rolex, Мальдивы и Антарктида

Константин Свиридов — ему 31 год, и несмотря на молодой возраст, он живет как мультимиллионер. Военную шинель он давно променял на одежду от Louis Vuitton и Dior, а время сверяет по Rolex за 25 тысяч долларов. Пока собратья держат фронт, майор Свиридов наслаждается отдыхом на Мальдивах, Гавайях и даже в Антарктиде — по данным следствия, он совершал по три элитные поездки за границу ежегодно.

В телефонных разговорах, которые опубликовало ГБР, подозреваемый откровенно хвастается тратами на брендовый хлам: «Куртка „Мадлелли“ у меня. Ну с*ка 9 тысяч евро. Не х** собачий… Нормально так».

Как обворовывали десантников

Свиридов был не просто любителем роскоши, а организатором циничной схемы в воинской части 1126. Это знаменитая 25-я отдельная воздушно-десантная бригада — уникальное соединение, способное десантироваться парашютным способом вместе с техникой.

Суть схемы: Чиновники подписывали акты на полный объем продукции, но в часть довозили только половину. Остальное — списывали через подконтрольных лиц. Но самое страшное — качество того, что доезжало. Защитникам на активных участках фронта поставляли гнилые овощи и фрукты.

Данные ГБР: За приемку некачественных продуктов и «закрытые глаза» на недопоставки Свиридов получал «откаты» до 50% от стоимости заказа. Только за одну неделю сумма незаконных выплат могла превышать 1 миллион гривен.

Прибыль «тыловая крыса» считала пачками, а помогала ему в этом, по данным источников, ООО «Буский консервный завод», который за 2024 год получил подрядов на более чем 15 млрд грн.

Семейный подряд и ДТП с ребенком

Свиридов не происходил из богатой семьи: его отец — учитель в гимназии, мать также работала в школе. Однако именно на отца-учителя Григория был оформлен BMW X6 M, на котором майор в августе прошлого года сбил ребенка. Девочка получила перелом бедра, но Свиридов не понес никакой ответственности — за него вступился заместитель командира батальона, помогши получить «чистые» результаты экспертизы.

Родственники не просто знали о доходах Константина, но и восхищались ими.

Журналисты пытались получить комментарий у отца и сестры фигуранта (на которую оформлена квартира в элитном ЖК «Фестивальный» в Днепре), однако те бросили трубку и сразу заблокировали свои страницы в соцсетях.

Финал «гламурной» жизни

Военную службу Свиридов понимал специфически. На записях он признается, что в части лишь «числится», пока сам путешествует по Австрии, Швейцарии и Италии.

Сейчас «героя» задержали, ему сообщено о подозрении в мошенничестве, получении неправомерной выгоды и уклонении от службы. Константину Свиридову грозит до 10 лет лишения свободы.

