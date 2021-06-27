Гнилые овощи, мышиный помет и тотальная антисанитария: шокирующие результаты проверок столовых в школах и детсадах

Журналисты выясняли, кто из фальсификаторов травит детей, прячась за словом "тендер". Потрясающие результаты экспертизы сыров, молока, масла — из детских столовых.

Мышиный помет. Тараканы. Муравьи. Гнилые овощи. Представить, что именно так выглядят кухни садов и школ, где готовят пищу детям, — трудно даже в страшном сне. Но еще труднее было предсказать реакцию местных властей на проверку, которую журналисты ТСН начали еще месяц назад: вместе с активистами и инспекторами Госпотребслужбы.

Об этом 27 июня говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

То, что ответственные за пищеблоки будут защищаться — сомнений не было. Но то, что кто-то из чиновников потребует сдать на экспертизу мышиные фекалии — как это произошло в Херсоне — впервые.

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Четыре города Херсон, Николаев, Черкассы, Черновцы, десятки пищеблоков. Опрятных и, мягко говоря, не очень. Это места, где готовят все, что потом попадает в рот и в желудки детей в садах и школах. Но во время проверок журналисты с Общественной организацией "Контроль защиты прав потребителей" просили еще и образцы молока, сыра, масла и сметаны для лабораторных экспертиз.

ХЕРСОН

Сначала о Херсоне. В этом городе увидели то, от чего каждая мама или папа покрываются холодным потом. Потому что под угрозой их дети. Но вкусно облизывается кухонная мафия, которая буквально захватила кухни школ и садов. И в полной антисанитарии скармливает малышам продукты с пометом крыс, мышей и тараканов. Что в переводе эпидемиологов означает сальмонеллез, лептоспироз и еще 40 видов опасных болезней. А еще увидели, как выглядит то, что должны есть дети: гнилая морковь, недопустимые упаковки пищевых продуктов и мышиные фекалии.

Чиновники сразу отреагировали. Но не стали спасать ситуацию. Исполняющий обязанности городского головы Херсона привел целую толпу журналистов в школу №4, чтобы спасать себя. Говорит, проверяющие не те и снято не так.

"Кто-то что-то снял, какие-то люди зашли в пищеблок не понятные. Я могу это двояко комментировать", — отметил он.

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Не понятные люди — это инспекторы Госпотребслужбы Херсона, которые с официальной внеплановой проверкой проводили ревизию в пищеблоках школ еще в конце мая. Их единственных туда пускали. Да и то не сразу. Хотя везде они показывали удостоверения. И везде зачитывали приказ о проверке, под которым все — и директора, и повара, и владельцы компаний, отвечающих за пищеблоки, ставили свои подписи.

Почему было такой сопротивление инспекторам для прохода на херсонские кухни теперь понятно — там ждал шок: хлеб, которому 8 суток, гнилые овощи (месячной давности). Остальные продукты вообще без маркировки. То есть, когда и откуда привезли и как долго они здесь лежат, надо догадываться.

Но самая гадкая находка, от запаха которой слезятся глаза — продукты загрязненные мышиными фекалиями.

Адвокат компании "Базистрог", которая и кормит детей этим в 47-ми школах Херсона, смотрит и видит своими глазами эту гадость вместе с инспектором и поваром. Молчит. Но через несколько дней он и исполняющий обязанности городского головы Херсона уже находят нужные слова.

"Это могут быть крупы, но как можно сделать вывод, что это помет. Я не могу понять", — отметил адвокат ООО "Базисторг" Виктор Вуйко.

"Где они эти тараканы или мыши? Если это действительно то, на что они ссылаются, надо было провести лабораторные исследования", — заявил и.о. городского головы Херсона Сергей Цыганок.

По мнению этих людей — крысиный помет, вонь, тараканы и гнилые овощи без лабораторных исследований следует считать вполне вкусными и полезными. А тотальную антисанитарию на детских кухнях случайным стечением обстоятельств.

ЧЕРНОВЦЫ

В Черновцах проверяли 5-ти кухонь детских садов. Тоже далекие от идеала условия. Сушка для компота в морозилке с кровью от мяса. В лотках разбитые яйца, которые надо немедленно убрать — так сальмонелла — бактерия очень коварная и опасная. Молоко почему-то лежит в шкафу.

Но в буковинской столице сделали одну очень важную вещь. Четко прописали с поставщиками и производителями молочки правила игры. Если продукция не качественная, не свежая или фальсифицированная — тендерное соглашение сразу же разрывают. На проверку продуктов даже отдельно выделили деньги из бюджета.

Но подействовало ли? Потому что сметану, которую нашли в садах, производит предприятие, которое уже попадалось на фальсификате масла.

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Между тем в Херсоне на школьных пищеблоках все убрали и начали ремонты. А вот разрывать договор с ООО "Базисторг", который победил тендеры в большинстве школ, поставляет товары по завышенным ценам и развел на кухнях антисанитарию, местные чиновники оснований не видят. Даже после увиденного и даже несмотря на то, что компания работает без обязательного эксплуатационного разрешения.

Между тем документы с просьбой отстранить от питания детей ООО "Базисторг" направила Госпотребслужба. Во все властные кабинеты. Еще месяц назад. Все они — без ответа и никакой реакции.

Госпотребслужба по факту проверок всем нарушителям вручила предписание на устранение недостатков, если это преступление против детей вообще можно назвать так скромно. Со своей стороны — обещают штрафы.

"Штрафы варьируются от 18 тысяч гривен до 240 тыс гривен в зависимости от тяжести тех или иных нарушений", — отмечает председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

Первая леди Елена Зеленская, которая на этой неделе представила новое меню для школ, с тендерной мафией пообещала бороться. Потому что сама не раз видела этот ужас и понимает, меню скорее всего будет гнилым, если готовить его из таких продуктов и в таких условиях.

"Такая ситуация почти везде. Это ужасно, когда взрослые люди пренебрегают здоровьем детей, когда есть мафия. С этой мафией надо бороться", — отметила она.

А вот почему херсонская городская власть вместо того, чтобы решать проблему, взялась защищать ООО "Базисторг", сейчас выясняют в Министерстве образования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

11 образцов молочных продуктов, среди которых и молоко, и сыр, и сметана. И вот здесь хорошие новости. 10 из 11-ти образцов чистые. Детям привозят настоящие масло, молоко и сыр.

Но в одном образце сыра, который взяли в Николаеве, 98% немолочных жиров. То есть там молоко, если и есть, то несколько капель. А так сплошные заменители.

Твердый сыр производителя "Николаевмолпром", которого уже ловили на фальсификации масла. Но он и дальше на плаву и с полным чиновничьим благословением кормит детей подделками.

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Остается надеяться, что николаевское управления образования решит этот вопрос до начала нового учебного года. Так же — и херсонский.

В Министерстве образования подтвердили, что родители имеют право заходить на пищеблоки. Необходимо подготовить перчатки, халаты и шапочки, и не забывать все фиксировать на камеру и со свидетелями.

Также следует отметить, что если продукты закупить даже не в самом дешевом супермаркете Киева, то они обойдутся вдвое дешевле, чем если бы их привез ООО "Базисторг". Вот например, килограмм филе куриного — 110 гривен, но школам привозят по 173 гривны, масло — цена магазина 50 гривен за литр, "Базисторг" берет 100 гривен за бутылку. А десяток яиц продают школе за 50 гривен. То есть одно яичко — 5 гривен.

За такие чеки кормят лишь в столичных ресторанах. А значит те, кто захватил детские кухни, просто так не отступят.

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