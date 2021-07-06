Год, 6 месяцев и 72 часа: главный санитарный врач назвал сроки действия сертификата вакцинации

COVID-19 с нами еще минимум на полтора года по меньшей мере.

Главный санврач страны Игорь Кузин рассказал, "вечные" ли сертификаты вакцинации от коронавируса.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Так, по словам Игоря Кузина, если говорить о сроке действия, то это год, 6 месяцев и 72 часа — это зависит от вида документа, а если говорить не о сроке действия, а о самом явлении, то коронавирус с нами еще минимум на полтора года по меньшей мере.

"На срок действия. У каждого документа он есть. Если говорить о вакцине, сейчас речь идет о том, что это год. Если мы говорим о факте выздоровления человека от COVID-19 — это полгода, ПЦР-тест — это 72 часа. Если говорить не о сроке действия, а о самом явлении, то коронавирус с нами еще минимум на полтора года. Мы должны сформировать не только адекватный уровень вакцинированных людей или коллективный иммунитет на уровне нашей страны. Такой уровень иммунитета должен быть сформирован на уровне мира. Только тогда мы можем говорить, что эта инфекционная болезнь идет на спад переходит в какой-то другой формат. Поэтому, я не думаю, что мы расстанемся с этим до конца 2022 года. И нам уже надо понемногу привыкать и к маскам, и к тому, что мы должны придерживаться социальной дистанции, чаще мыть руки ... Это помогает предотвращать и другим инфекционным болезням", — говорит главный санитарный врач.

Кузин также добавляет, что Министерство цифровой трансформации вместе с Минздравом сейчас работают над тем, чтобы информация по пациентам в электронной системе здравоохранения позволяла генерировать электронный цифровой сертификат, который будет действительным на территории ЕС.

Полный текст второй части интервью с главным санитарным врачом Украины, читайте на сайте ТСН.ua по ссылке.

На какие вакцины от COVID рассчитывать украинцам

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