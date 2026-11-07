Год без мамы: дочь старейшей роженицы Украины 15-летняя Анна Подвербная рассказала о пережитом и планах

Дочь самой старшей роженицы Украины Анна Подвербная рассказала о том, как для нее прошел год без мамы / © ТСН

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После того, как в семье и окружении дочери старейшей роженицы Украины Валентины Подвербной, Анны, пересказали, каким для этого ребенка стал первый год жизни без родной матери, 15-летняя девушка выразила желание рассказать лично о том, каким для нее было это время.

Напомним, Анна Подвербная родилась в 2011 году у 65-летней черниговчанки Валентины Подвербной. Когда девушке было 12 лет, из-за ряда бытовых условий разразился скандал между Анной и Валентиной Подвербными, после чего ребенка срочно изъяли соцслужбы. Валентина Подвербная умерла год назад, на 81 году жизни, сама Анна живет со своей официальной опекуншей Еленой Ятченко.

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ТСН.ua пообщался с Анной Подвербной, получив разрешение на это от ее официальной опекунши.

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«Этот год я прожила нормально. Я не умерла, как думала в 10 лет. Безусловно, общаться хотелось (с мамой, — Ред.), скучала. Однако я не погружалась в глубокое горевание. Потому что мне нужно было сделать свое дело: закончить школу, поступать», — рассказала Анна Подвербная.



Анна Подвербная на своем последнем школьном празднике. Фото предоставлено О. Туник-Фриз.

На вопрос о том, как прошёл для нее этот год без родной мамы, Анна ответила так: «У меня за этот год сколько идей пришло, я настолько творчески развилась. Я просто начала спокойно, нормально жить. Я наконец-то начала петь в хоре. Так что в этом году было много прекрасного. Конечно, я скучала по маме, да, мне хотелось с ней общаться. Впрочем, я не воспринимаю это как трагедию, понимаю, что человек умер. И да, безусловно, это плохо, потому что смерть — это не хорошо. Однако мы все рождаемся и умираем. У мамы был почтенный возраст. Что для меня положительно, так это в первую очередь отсутствие конфликтных разговоров с мамой. Да, мне действительно стало легче жить. То есть я ее уважала и уважаю, любила и люблю, но, к сожалению, конфликты между нами это то, что меня очень травмировало. Теперь я не страдаю. И да, в этом смысле мне действительно стало легче».

При этом она также ответила на вопрос о том, есть ли что-нибудь такое, что она, Анна, не успела сказать маме.

«Я говорила ей главное, что я ее люблю. И все, кто меня действительно знает, это прекрасно понимают. Тем не менее, я всегда была с мамой искренней и говорила прямо ей о своих чувствах и чувствах. Она слышала от меня «Я тебя люблю, я тебя уважаю, но жить с тобой физически не могу». Но она меня редко слышала, поэтому моя откровенность часто не имела смысла», — говорит Анна Подвербная.

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Анна Подвербная со своей опекуншей Еленой Ятченко. Фото предоставлено О. Туник-Фриз.

И добавила, что сейчас у нее происходит процесс взросления. «В общем, взросление — не проблема, но мы (подростки, — Ред.) в своем возрасте уязвимы, хотим поскорее стать взрослыми, чтобы нас меньше контролировали. Может быть, мы живем в сложное время и перетягиваем на себя очень много ответственности».

Одно из последних фото Ани Подвербной со своей мамой — Валентиной Григорьевной. Фото предоставлено О. Туник-Фриз.

Резюмируя, Анна добавила о своих ощущениях: «Я плакала в последний раз очень сильно, когда узнала, что мама умерла. Все. Если начать погружаться в скорбь глубоко, можно плакать бесконечность. Облегчения от слез я не ощущаю. Каждый из нас хотел бы что-либо изменить в своей жизни. В своем прошлом мы все хотели бы что-нибудь изменить. Думаю, каждый из нас об этом думал. И так же каждый из нас может найти плюсы в своей жизни. У меня их много, если начать их перечислять, то это будет очень много плюсов. У меня в жизни много добра, но это все вытекает из того, что произошло со мной, и, возможно, я осознаю это добро, потому что знаю и противоположное. Вот что бы я хотела изменить, а точнее отменить, так это войну. Но, к сожалению, это невозможно».

История семьи Подвербных: что известно

Об Ане Подвербной и ее матери стало известно в феврале 2011 года. Валентина Григорьевна родила дочь в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения — деньги на эту процедуру она откладывала несколько лет со своей пенсии и подработки.

Весной 2023 года, когда Подвербной-младшей было полных 12 лет, разразился громкий скандал. В апреле девочка опубликовала в соцсетях ряд постов, в которых сообщила о том, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная, якобы издевается над ней — царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры.

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Сразу после этого в квартиру Подвербных приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенок был изъят и направлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр.

По состоянию на данный момент Аня Подвербная живет вместе со своей опекуншей Еленой Ятченко.

По словам последней, ребенок имеет надлежащие и комфортные условия проживания, некоторое время назад врачи сделали Анне Подвербной операцию, чтобы улучшить зрение, ребенок закончил школу и получает музыкальное образование.

Напомним, ранее сообщалось о том, что дочь старейшей роженицы Аня Подвербная ошеломила своими признаниями. 15-летняя дочь старейшей роженицы Украины Подвербной рассказала неизвестные подробности жизни с 80-летней мамой и о том, при каких обстоятельствах испугалась больше всего.

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