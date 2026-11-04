Год без матери: о чем мечтает забыть и печалится 15-летняя дочь старейшей роженицы Украины Подвербная

Дочь старейшей роженицы Украины Анна Подвербная, по словам ее окружения, вспоминает маму иногда с любовью, а иногда — критически. / © ТСН

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На днях исполнится год, как дочь старейшей роженицы Украины, 15-летняя черниговчанка Анна Подвербная, живет без родной мамы. В начале ноября 2025 года умерла старейшая роженица нашей страны — 80-летняя черниговчанка Валентина Подвербная, родившая дочь Анну в возрасте 65 лет после процедуры искусственного оплодотворения. За эти 15 лет в Украине старше Подвербной роженицы не появилось.

Дочь Подвербной, Анна, которой в феврале исполнится 16 лет, сейчас, как известно, живет со своей официальной опекуншей, черниговчанкой Еленой Ятченко. Во время одного из своих последних интервью для ТСН.ua непосредственно Анна Подвербная высказала мнение, что во время совместного проживания с мамой, кроме положительных моментов, были такие, которые хотелось бы забыть навсегда.

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Подробности того, как ребенок прожил этот год — это в комментарии для ТСН.ua рассказала ее опекунша Елена Ятченко и черниговская общественный деятель Оксана Туник-Фриз, которая принимает участие в жизни Анны Подвербной.

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Елена Ятченко осторожно говорит, отвечая на вопрос ТСН.ua, что, учитывая ряд конфликтов, которые у Ани были с Валентиной Подвербной, сейчас ребенку, конечно, легче.

«Ей легче. Конфликтов, конечно, нет, но время от времени Аня вспоминает маму и унывает. Вспоминает, что было хорошего и не очень. Все как в жизни. Завидует ли она тем сверстникам, у которых есть родные мамы — я этого не знаю», — ответила нам опекунша Анны Подвербной.

На прямой вопрос о том, бывает ли такое, что Аня плачет из-за, что нет мамы, Елена Ятченко ответила так: «Нет. Просто грустит, знает, что ее маме было тяжело и что мама уже покоится там… Сама Аня сейчас учится (получает музыкальное образование), учится усердно, каждое утро спешит на занятия».

Анна Пидвербная со своей попечительницей Еленой Ятченко. Фото предоставлено О. Туник-Фриз.

«Я считаю, что у Ани есть эффект пружины, которую долго сдерживали. Ребенок сейчас просто «выстрелил» и стал человеком с достаточно взрослым мышлением. У нее проявились способности во многих направлениях. Возможно, потому, что она была вынуждена стать взрослой в свое время. Растет очень интересный человек, у которого хорошие навыки обучения, человек, который в 15 лет может серьезно дискутировать даже на политические темы, но при этом остается ребенком. Она любит и помнит свою маму, говорит, что если бы не мама, то и ее не было бы. Но и критически относится ко всему тому плохому, что пришлось пережить в детстве. При этом она очень уязвима. Ее триггерит тема детей, у которых нет родителей. У нее есть планы помогать таким деткам», — говорит Оксана.

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Анна Подвербная. Фото предоставлено О. Туник-Фриз.

По ее словам, недавно Аня в центре города находилась недалеко от места, где произошел прилет российского дрона. В тот день в Чернигове в результате атаки РФ погибли две 15-летние девушки.

«Аня набрала меня, рассказала, что ее „типает“ после случившегося. Потом перебежала в безопасное место», — рассказала нам Оксана Туник-Фриз.

Последнее пожелание старейшей роженицы Валентины Подвербной

За 8 недель до своей смерти, в 20 числах сентября 2025 года Валентина Подвербная согласилась дать интервью ТСН.ua. Во время общения она плакала, но нашла силы рассказать, что смогла сделать ремонт в квартире, чтобы улучшить жилищные условия ради возможного возвращения дочери — либо через суды, либо когда Аня станет совершеннолетней.

Валентина Подвербная со своей дочерью. Фото предоставлено О. Туник-Фриз.

Но, по ее словам, ремонт продвигался очень медленно из-за высокой стоимости строительных материалов и мебели — на эти покупки Подвербная откладывала деньги из скудной пенсии.

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Пытаясь вернуть ребенка, Подвербная пришла к выводу, что ей нужно обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она тогда добавила, что находила возможность приехать в Киев. Однако этого так и не произошло.

История семьи Подвербных: что известно

Об Ане Подвербной и ее матери стало известно в феврале 2011 года. Валентина Григорьевна родила дочь в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения.

Весной 2023 года, когда Подвербной-младшей было полных 12 лет, разразился громкий скандал. В апреле девочка опубликовала в соцсетях ряд сообщений, в которых сообщила о том, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная, якобы издевается над ней — царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры.

Сразу после этого в квартиру Подвербных приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенок был изъят и направлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр.

По состоянию на данный момент Аня Подвербная живет вместе со своей опекуншей Еленой Ятченко.

По словам последней, ребенок имеет надлежащие и комфортные условия проживания, некоторое время назад врачи сделали Анне Подвербной операцию, чтобы улучшить зрение, ребенок закончил школу и овладевает музыкальным образованием.

Напомним, ранее сообщалось о том, что дочь старейшей роженицы Аня Подвербная ошеломила своими признаниями. 15-летняя дочь старейшей роженицы Украины Подвербной рассказала неизвестные подробности жизни с 80-летней мамой и о том, при каких обстоятельствах испугалась больше всего.







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