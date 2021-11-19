Год "черных лебедей": советник президента по экономике сделал нелестный прогноз на будущее

По мнению эксперта, досадные неожиданности в 2022 году могут быть связаны с глобальным экономическим кризисом.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко предположил, что в следующем году в мировой экономике будут случаться неожиданные кризисные явления.

Об этом он заявил 18 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

По словам эксперта, прошлый год был годом кризиса, но не стоит надеяться на стабильность в 2022 году.

"Более того, я бы предположил, что и следующий год — это год, возможно, если хотите "черных лебедей", связанных с глобальным экономическим кризисом", — отметил он.

Причинами досадных неожиданностей, по его мнению, могут стать напряженные экономические отношения между Китаем и США и монетарная политика, проводимая мировыми эмиссионными центрами.

"Достаточно вспомнить тот уровень инфляции, который сейчас находится в США и который превышает 6% — один из самых высоких за последние несколько десятилетий", — подчеркнул Олег Устенко.

Напомним, прогнозы финансовых аналитиков по развитию экономики на следующий год умеренно оптимистичны. ВВП Украины в следующем году может обновить исторический рекорд в долларовом эквиваленте, а в гривневом – достичь 5 триллионов.

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