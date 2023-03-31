Год деоккупации Бучи: сотни горожан почтили память убитых и замученных россиянами (фото)

Более 1,4 тысяч жителей россияне убили за 33 дня оккупации.

Сегодня, 31 марта, ровно год, как Вооруженные силы Украины освободили город Буча в Киевской области от российских оккупантов. В годовщину деоккупации жители города почтили память погибших. Несколько сотен человек, несмотря на дождь, собрались на улице Вокзальной — символе стойкости и несокрушимости.

Об этом сообщает ТСН.ua с места события.

Взрослые и дети со свечами и фонариками выстроились вдоль улицы, которая была усеяна трупами мирных жителей и разбитыми танками российских оккупантов. Рядом на площади выложили инсталляцию из окопных свечей в форме карты Украины. Память погибших почтили минутой молчания.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Напомним, что Буча и Бучанский район пережили 33 дня оккупации. За это время от рук русских солдат погибло более 1 400 человек, из них 37 — дети. Более 175 украинцев нашли в братских могилах и камерах пыток. Правоохранители зафиксировали девять тысяч российских военных преступлений.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Утром 31 марта в Бучу приехал Владимир Зеленский. Вместе с главами иностранных государств и правительств президент Украины почтил память погибших жителей города.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

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