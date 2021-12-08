Год назад началась массовая вакцинация от COVID-19: кто и что хочет заработать на антивакцинаторских настроениях

Год назад началась массовая вакцинация от COVID-19: кто и что хочет заработать на антивакцинаторских настроениях

Первым привитым человеком стала 90-летняя британка Маргерет Кинан.

Сегодня ровно год назад началась массовая вакцинация от коронавируса. Первыми прививала своих граждан Великобритания. Медицинский прорыв, который должен был спасти человечество от эпидемии и снять локдауны – сейчас оброс миллионами выдумок, фейков и мифов.

О том, кто и что хочет заработать на антивакцинаторских настроениях и кому за это придется заплатить – 8 декабря идет речь в сюжете ТСН.19:30.

Первым привитым человеком стала 90-летняя британка Маргерет Кинан. Женщина – счастлива, потому что вакцина освободила ее от изоляции. Но от радости до ненависти – один год. Вакцинация теперь тема номер один на кухнях и соцсетях. Пользователи в Сети не устают рассказывать истории о якобы смерти после вакцинации знакомых и друзей.

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Эксперт по цифровой безопасности Павел Белоусов призывает украинцев помнить: все, что вы читаете в интернете, вы не можете проверить – настоящий ли человек или информация.

"Напоминаю всем, что все вакцины "ковидные" — не живые вакцины, в них нет "ковидного" вируса. Соответственно, вакцинированный человек ничего выделять не может. Мало того, если он даже заболеет "ковидом", он будет выделять меньше "ковидного" вируса и он будет заразным меньший период времени", — в который раз объясняет медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.

По словам политтехнолога, эксперта-международника Бориса Тизенгаузена, когда появляется группа людей, склонная во что-то верить, появляется группа людей, которые хотят на этом заработать разными средствами.

Так, владельцы сети лабораторий настаивают – лучше делать ПЦР-тесты за 300-400 гривен, чем вакцинироваться. А еще предлагают проверять организм на антитела, чтобы быть уверенным в иммунитете.

Также лучше вакцинации считают подъем иммунитета продуктами, которые индивидуально подберет "специалист" по анализам за 350 евро.

"Если люди думают, что все, кто является иконами антивакцинаторства, ведут за собой толпу потому, что они верят в победное будущее – нет. Они действительно зарабатывают на этом деньги", — уверен врач-анестезиолог, кандидат медицинских наук Андрей Семьянкив.

Антивакцинальное движение: кто использует людей, которые боятся прививаться

"Это лучшее время, чтобы создавать плоскости напряженности, поднимать людей на протесты", – говорит эксперт.

Следует отметить, что всех, кто зарабатывает на антивакцинальной теме – склоки, деньги, электорат, геополитические бонусы – объединяет одно: платят эти дивиденды – поверившие им своими жизнями.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Напомним: В Украине три области пересекли отметку в 50% вакцинированного взрослого населения от COVID-19, по меньшей мере, одной дозой.

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