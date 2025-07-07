Год после ада в "Охматдете": как врачи выжили после российского удара и почему вернулись на работу

Ракетный удар по "Охматдету"

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В начале июля исполняется годовщина кровавого преступления России - прямого ракетного удара по детской больнице «Охматдет». Тогда травмы получили медицинские работники.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

История медсестры, которая пострадала во время ракетного удара

Виктория Дидовец — медсестра больницы «Охматдет» встречает ТСН дома. Через год после ракетной атаки она ходит с палочкой и это результат труда и борьбы в течение всего года.

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8 июля когда началась воздушная тревога, вспоминает Виктория, она спустилась в укрытие. Там было много детей и медперсонала. Уже было понятно, что тревога боевая и медсестра отделения интоксикации решает подняться наверх — вдруг еще нужна помощь.

Ракета прилетает в корпус токсикологии в момент, когда Виктория находилась на лестничной площадке.

«Меня взрывной волной ударило во что-то и что-то упало сверху. Перелом таза. Это — не просто одна кость, бедра осколочный, часть кости разрушена полностью голеностопная часть, разрыв печени, селезенки, травма уха травма шеи», — говорит Виктория.

Ее таз, ноги — буквально собирали по кускам. Скрепляли пластинами. Сшивали раны на лице и голове.

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Она пережила более 20 операций. Первые попытки встать, первые шаги с поддержкой, потом на костылях — все это из-за безумной боли. Виктория немало работала с психологом, чтобы принять каждый новый сложный этап после того, как она выжила в эпицентре взрыва.

Сейчас Виктория работает с косметологами, чтобы стереть шрамы с лица. До сих пор проходит реабилитацию, но в мае уже вернулась на работу в «Охматдет». Чтобы выйти из дома надо надеть ортез, поддерживающий стопу, она до сих пор не работает.

Кусочек розовой стены — это все что осталось от ее кабинета на втором этаже. Свое возвращение на работу, она считает, лучшим решением.

Ей предлагали реабилитацию за рубежом, но она осталась в Украине. Все эти долгие 10 месяцев ее коллеги — помогали, поддерживали, звонили и ждали ее возвращения.

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Дата публикации 14:03, 07.07.25 Количество просмотров 3 Оказались в центре взрыва! Врачи «Охматдета» вспомнили пережитое год назад

Медик вспомнила день обстрела «Охматдета»

Ольга Бабичева — нефролог и анестезиолог, говорит, что тоже выжила благодаря коллегам. Как и Виктория Ольга была в эпицентре взрыва. На первом этаже располагался диализный центр. Снять детей с аппаратов искусственной почки и быстро перевести в укрытие невозможно. Нужно время, чтобы кровь вернулась в русло из аппаратов. Именно этим и занимались Ольга, ее медсестра Наталья, и нефролог Светлана Лукьянчук, как прогремел взрыв. Ольга Бабичева потеряла сознание. Благодаря медсестре, которая ее быстро нашла и вытащила из под завалов, Ольга и выжила.

«Первое что я спросила все ли у нас живы? Оказалось что не все, к сожалению», — говорит она.



30-летняя нефролог Светлана Лукьянчук, которая тоже помогала быстро отсоединять от аппаратов детей — погибла. Все дети уцелели. Светлана Лукьянчук — ученица Ольги Бабичевой. Росла без родителей. Мечтала и целенаправленно шла к цели стать высококлассным врачом — нефрологом.

«30 лет. Девочка, которая еще могла жить и была бы классным врачом. Тянула нашу медицину туда, куда надо», — вспоминает врач.

Сама Ольга получила перелом черепа, височной кости. Из-за травмы мозга не ходила, не говорила, не видела.

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Каждую ночь пока она была в реанимации кто-то из коллег ее отделения дежурил рядом. А друзья-врачи, с которыми она работала рядом много лет, привлечь все возможности медицины, чтобы Ольга вернулась к сознанию.

Ее реабилитация длилась 9 месяцев. Она полгода не ходила, но постепенно появлялась координация, восстанавливалась речь, память, зрение. Сколько в этом труда могут понять только люди, которые были рядом.

Ольга тоже уже вышла на работу. Таких специалистов, которые умеют подбирать индивидуальные программы диализа, и готовить детей к трансплантации почек — единицы. Ее стационарное отделение так и не восстановили в «Охматдете», однако сделали амбулаторный диализ в поликлинике детской больницы. Ольга говорит после всего, что она пережила — переосмыслила отношение и к пациентам.

«Я сейчас своих пациентов по-другому вижу, я представляю, как я бы была на их месте, я сейчас делаю все возможное и невозможное, чтобы им было легче», — говорит она.



Она мечтает о восстановлении «Охматдета» и о том, что в новых корпусах восстановится ее отделение, где в стационаре можно будет бороться с болезнями почек и готовить детей к трансплантации.

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На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Оказались в ЦЕНТРЕ ВЗРЫВА! ВРАЧИ ОХМАТДЕТА Вспомнили пережитое год назад