- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 412
- Время на прочтение
- 4 мин
Год после ада в "Охматдете": как врачи выжили после российского удара и почему вернулись на работу
Россия год назад нанесла ракетный удар по детской больнице. Медики, которые получили сложные травмы, рассказали о лечении и возвращении на работу.
В начале июля исполняется годовщина кровавого преступления России - прямого ракетного удара по детской больнице «Охматдет». Тогда травмы получили медицинские работники.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
История медсестры, которая пострадала во время ракетного удара
Виктория Дидовец — медсестра больницы «Охматдет» встречает ТСН дома. Через год после ракетной атаки она ходит с палочкой и это результат труда и борьбы в течение всего года.
8 июля когда началась воздушная тревога, вспоминает Виктория, она спустилась в укрытие. Там было много детей и медперсонала. Уже было понятно, что тревога боевая и медсестра отделения интоксикации решает подняться наверх — вдруг еще нужна помощь.
Ракета прилетает в корпус токсикологии в момент, когда Виктория находилась на лестничной площадке.
«Меня взрывной волной ударило во что-то и что-то упало сверху. Перелом таза. Это — не просто одна кость, бедра осколочный, часть кости разрушена полностью голеностопная часть, разрыв печени, селезенки, травма уха травма шеи», — говорит Виктория.
Ее таз, ноги — буквально собирали по кускам. Скрепляли пластинами. Сшивали раны на лице и голове.
Она пережила более 20 операций. Первые попытки встать, первые шаги с поддержкой, потом на костылях — все это из-за безумной боли. Виктория немало работала с психологом, чтобы принять каждый новый сложный этап после того, как она выжила в эпицентре взрыва.
Сейчас Виктория работает с косметологами, чтобы стереть шрамы с лица. До сих пор проходит реабилитацию, но в мае уже вернулась на работу в «Охматдет». Чтобы выйти из дома надо надеть ортез, поддерживающий стопу, она до сих пор не работает.
Кусочек розовой стены — это все что осталось от ее кабинета на втором этаже. Свое возвращение на работу, она считает, лучшим решением.
Ей предлагали реабилитацию за рубежом, но она осталась в Украине. Все эти долгие 10 месяцев ее коллеги — помогали, поддерживали, звонили и ждали ее возвращения.
Медик вспомнила день обстрела «Охматдета»
Ольга Бабичева — нефролог и анестезиолог, говорит, что тоже выжила благодаря коллегам. Как и Виктория Ольга была в эпицентре взрыва. На первом этаже располагался диализный центр. Снять детей с аппаратов искусственной почки и быстро перевести в укрытие невозможно. Нужно время, чтобы кровь вернулась в русло из аппаратов. Именно этим и занимались Ольга, ее медсестра Наталья, и нефролог Светлана Лукьянчук, как прогремел взрыв. Ольга Бабичева потеряла сознание. Благодаря медсестре, которая ее быстро нашла и вытащила из под завалов, Ольга и выжила.
«Первое что я спросила все ли у нас живы? Оказалось что не все, к сожалению», — говорит она.
30-летняя нефролог Светлана Лукьянчук, которая тоже помогала быстро отсоединять от аппаратов детей — погибла. Все дети уцелели. Светлана Лукьянчук — ученица Ольги Бабичевой. Росла без родителей. Мечтала и целенаправленно шла к цели стать высококлассным врачом — нефрологом.
«30 лет. Девочка, которая еще могла жить и была бы классным врачом. Тянула нашу медицину туда, куда надо», — вспоминает врач.
Сама Ольга получила перелом черепа, височной кости. Из-за травмы мозга не ходила, не говорила, не видела.
Каждую ночь пока она была в реанимации кто-то из коллег ее отделения дежурил рядом. А друзья-врачи, с которыми она работала рядом много лет, привлечь все возможности медицины, чтобы Ольга вернулась к сознанию.
Ее реабилитация длилась 9 месяцев. Она полгода не ходила, но постепенно появлялась координация, восстанавливалась речь, память, зрение. Сколько в этом труда могут понять только люди, которые были рядом.
Ольга тоже уже вышла на работу. Таких специалистов, которые умеют подбирать индивидуальные программы диализа, и готовить детей к трансплантации почек — единицы. Ее стационарное отделение так и не восстановили в «Охматдете», однако сделали амбулаторный диализ в поликлинике детской больницы. Ольга говорит после всего, что она пережила — переосмыслила отношение и к пациентам.
«Я сейчас своих пациентов по-другому вижу, я представляю, как я бы была на их месте, я сейчас делаю все возможное и невозможное, чтобы им было легче», — говорит она.
Она мечтает о восстановлении «Охматдета» и о том, что в новых корпусах восстановится ее отделение, где в стационаре можно будет бороться с болезнями почек и готовить детей к трансплантации.
На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Оказались в ЦЕНТРЕ ВЗРЫВА! ВРАЧИ ОХМАТДЕТА Вспомнили пережитое год назад