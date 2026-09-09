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Год после скандала в лицее №109: куда исчезла директор, которая не пускала детей в школу из-за шорт
Через год после громкого скандала на Печерске директор лицея №109 уволилась по собственному желанию, а в заведение вернулся свободный выбор школьной одежды.
Год назад в Киеве разразился скандал из-за школьного дресс-кода. Директор лицея №109 на Печерске Виталия Полякова лично перекрывала вход в учебное заведение детям в шортах. Руководительница учебного заведения считала такой вид школьников «ненадлежащим» и настаивала, чтобы они возвращались домой и переодевались, и только после этого их допустят к занятиям.
Маленькие дети, пришедшие на занятия без родителей, просто растерянно плакали у школы. Возмущенные родители лицеистов обнародовали видео «переговоров» с директором — именно эти кадры повлекли за собой бурную реакцию в обществе.
Дресс-код в лицее: почему требования директора возмутили родителей
Прежде всего, пользователи обратили внимание на внешний вид самой руководительницы и удивлялись, почему женщина, одетая в джинсы и джинсовую безрукавку, указывает детям на правила одежды. Впрочем, были и те, кто поддержал ее действия: мол, современные ученики ходят в школу в чем попало, поэтому обращать внимание на опрятность и практичность одежды вполне нормально.
Впоследствии выяснилось, что требования директора были безосновательными, ведь обязательная школьная форма в Украине была отменена еще в 2019 году. Как пояснила Образовательный омбудсмен Надежда Лещик, одежда для школы — это свободный выбор ребенка и его родителей, а единственными рекомендациями остаются опрятность, удобство и соответствие сезону.
Наибольшее возмущение вызвало то, что когда директор не пускала детей в школу, в Киеве после этого звучала воздушная тревога. Вместо того чтобы находиться в школьном укрытии под присмотром учителей, дети оказались в опасности на улице.
Расследование, аллергия от «Шахедов» и увольнение
После огласки в профильном департаменте КГГА обещали провести служебное расследование и дать надлежащую оценку действиям руководителя. Однако процесс затянулся на месяцы: почти всю осень 2025 директор находилась на больничном или в отпуске, из-за чего проверку не проводили.
О Виталии Поляковой известно, что она педагог с тридцатилетним стажем, она воспитала не одно поколение учеников, преподавая математику.
Позже она объяснила, что ее действия были связаны прежде всего с безопасностью детей. По ее мнению, одежда должна быть максимально закрытой, особенно во время пребывания в укрытии. Она убеждала, что после взрывов «Шахедов» на открытые участки тела может попасть вещество, вызывающее аллергию, поэтому, заботясь об учениках, она и потребовала приходить на уроки в закрытой одежде.
В декабре прошлого года стало известно, что Виталия Полякова написала заявление на увольнение по собственному желанию.
Что происходит в лицее сейчас и есть ли табу на шорты
Факт ухода с должности по собственному желанию ТСН.ua подтвердили в Управлении образования и инновационного развития Печерского района. Там добавили, что в лицее №109 бывшая директор в должности не возобновлялась, в суд не обращалась, а ее дальнейшая судьба работникам управления неизвестна.
«На сегодняшний день есть исполняющий обязанности директора лицея №109. Никаких запретов на одежду, в том числе и на шорты, нет», — сообщили в управлении.
Там подчеркивают, что выбор одежды — это, прежде всего, ответственность родителей, главное — чтобы все было прилично.
Родители подтверждают, что запрета посещать уроки в шортах нет уже год, и с дресс-кодом в учебном заведении сейчас все хорошо.
«Дети ходят на обучение в том, что им удобнее, согласно погоде», — сообщил один из родителей.
ТСН.ua связался с бывшим директором, чтобы спросить, что она думает о событиях годичной давности и чем занимается сейчас. Однако Виталия Полякова не изъявила желания к общению и бросила трубку. А после повторного звонка ответила, что «чувствует себя плохо и перезвонит позже», но на связь так и не вышла.