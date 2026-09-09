Год после скандала в лицее №109: куда исчезла директор, которая не пускала детей в школу из-за шорт

Год назад директор лицея в Киеве не пустила в класс детей в шортах

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Год назад в Киеве разразился скандал из-за школьного дресс-кода. Директор лицея №109 на Печерске Виталия Полякова лично перекрывала вход в учебное заведение детям в шортах. Руководительница учебного заведения считала такой вид школьников «ненадлежащим» и настаивала, чтобы они возвращались домой и переодевались, и только после этого их допустят к занятиям.

Маленькие дети, пришедшие на занятия без родителей, просто растерянно плакали у школы. Возмущенные родители лицеистов обнародовали видео «переговоров» с директором — именно эти кадры повлекли за собой бурную реакцию в обществе.

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Дресс-код в лицее: почему требования директора возмутили родителей

Прежде всего, пользователи обратили внимание на внешний вид самой руководительницы и удивлялись, почему женщина, одетая в джинсы и джинсовую безрукавку, указывает детям на правила одежды. Впрочем, были и те, кто поддержал ее действия: мол, современные ученики ходят в школу в чем попало, поэтому обращать внимание на опрятность и практичность одежды вполне нормально.

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Впоследствии выяснилось, что требования директора были безосновательными, ведь обязательная школьная форма в Украине была отменена еще в 2019 году. Как пояснила Образовательный омбудсмен Надежда Лещик, одежда для школы — это свободный выбор ребенка и его родителей, а единственными рекомендациями остаются опрятность, удобство и соответствие сезону.

Наибольшее возмущение вызвало то, что когда директор не пускала детей в школу, в Киеве после этого звучала воздушная тревога. Вместо того чтобы находиться в школьном укрытии под присмотром учителей, дети оказались в опасности на улице.

Расследование, аллергия от «Шахедов» и увольнение

После огласки в профильном департаменте КГГА обещали провести служебное расследование и дать надлежащую оценку действиям руководителя. Однако процесс затянулся на месяцы: почти всю осень 2025 директор находилась на больничном или в отпуске, из-за чего проверку не проводили.

О Виталии Поляковой известно, что она педагог с тридцатилетним стажем, она воспитала не одно поколение учеников, преподавая математику.

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Позже она объяснила, что ее действия были связаны прежде всего с безопасностью детей. По ее мнению, одежда должна быть максимально закрытой, особенно во время пребывания в укрытии. Она убеждала, что после взрывов «Шахедов» на открытые участки тела может попасть вещество, вызывающее аллергию, поэтому, заботясь об учениках, она и потребовала приходить на уроки в закрытой одежде.

В декабре прошлого года стало известно, что Виталия Полякова написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Дата публикации 13:57, 03.09.25 Количество просмотров 1535 Скандал в столичной школе: детей во время тревоги не пускали на занятия из-за шорт

Что происходит в лицее сейчас и есть ли табу на шорты

Факт ухода с должности по собственному желанию ТСН.ua подтвердили в Управлении образования и инновационного развития Печерского района. Там добавили, что в лицее №109 бывшая директор в должности не возобновлялась, в суд не обращалась, а ее дальнейшая судьба работникам управления неизвестна.

«На сегодняшний день есть исполняющий обязанности директора лицея №109. Никаких запретов на одежду, в том числе и на шорты, нет», — сообщили в управлении.

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Там подчеркивают, что выбор одежды — это, прежде всего, ответственность родителей, главное — чтобы все было прилично.

Родители подтверждают, что запрета посещать уроки в шортах нет уже год, и с дресс-кодом в учебном заведении сейчас все хорошо.

«Дети ходят на обучение в том, что им удобнее, согласно погоде», — сообщил один из родителей.

ТСН.ua связался с бывшим директором, чтобы спросить, что она думает о событиях годичной давности и чем занимается сейчас. Однако Виталия Полякова не изъявила желания к общению и бросила трубку. А после повторного звонка ответила, что «чувствует себя плохо и перезвонит позже», но на связь так и не вышла.

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