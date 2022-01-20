Год президентства Байдена: безумная инфляция, скачок цен на бензин и бессмысленные ультиматумы Путина

Хоть Байден и не исключил, что будет баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, все больше эта возможность вызывает определенное смятение в рядах Демократической партии.

Ровно год назад, 20 января, Джо Байден перешагнул порог Белого дома. Четыре года хаоса и непредсказуемости при президентстве республиканца Дональда Трампа сменились, как всем казалось, стабильностью и предсказуемостью. Байден обещал быстро преодолеть пандемию COVID-19, от которой захлебывалась Америка, и вражду между американцами.

Но ведь никто тогда не знал про Omicron, "благодаря" которому в США будет по миллиону зараженных в день, инфляцию, скачек цен на бензин и неудачный выход из Афганистана. Все это очень подорвало рейтинг Байдена: только 42% американцев одобряют его работу, хотя год назад таких было более 50%.

Еще и Путин со своими ультиматумами о предоставлении России каких-то "гарантий безопасности" в виде невступления Украины в НАТО. А согласие Вашингтона на достройку "Северного потока-2" хоть и смогло залечить старые раны в отношениях между США и Германией, но еще больше разъединило европейских союзников Америки.

ТСН .ua проанализировал успехи и провалы первого года президентства Байдена, и что оно принесло Украине.

Провалов больше

Америка разделена, как никогда. Недавний опрос Pew Research Center показал: только 24% американцев доверяют собственному правительству. Половина граждан США недовольна тем, как работает их демократия, которая, казалось, еще вчера была образцом для всего мира. Уровень негатива и хейта между избирателями Демократической и Республиканской партий растет.

Во время инаугурации 20 января 2021 года, после крайне ожесточенного избирательного противостояния с Трампом и штурма Капитолия 6 января (который закончился трагически для четырех человек), Байден обещал объединить Америку:

"Мы должны положить конец этой негражданской войне, которая создала противостояние красных (республиканцев – ред.) и синих (демократов – ред.), жителей сел против жителей городов, консерваторов против либералов".

Но это обещание очень далеко от выполнения. И это в то время, когда Демократическая партия пытается сохранить мир в своих же рядах. По слухам, которые просачиваются в СМИ, среди демократов все больше теплится недовольство действиями Белого дома. Первый год президентства Байдена на Капитолийском холме комментируют скорее по тому, что не сделано.

"Нельзя выполнить все за первый год. Работа не сделана и мы не говорим, что это не так", — комментирует пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Провалов больше чем успехов. И вхождение в год промежуточных выборов в Конгресс для демократов при таком раскладе очень опасно. Две трети избирателей республиканцев до сих пор считают, что Джо Байден не является законным победителем президентской гонки 2020 года. При этом также две трети избирателей республиканцев говорят, что голосование на выборах является привилегией, которую можно ограничить.

Триллионы долларов, выделенные на преодоление экономических последствий COVID-19, помогли людям, но раскрутили инфляцию: такого роста потребительских цен, который зафиксировали в декабре прошлого года, не было почти 40 лет. На это наслаивается еще и рост цен на бензин. Байдена спросили об этом на пресс-конференции в Белом доме, посвященной году его президентства. Внятного ответа, к сожалению, не последовало.

"Будет тяжело. Думаю, больше всего страдают люди среднего и рабочего класса. Они подъезжают к заправке, и вдруг вместо того, чтобы платить $2,40 за галлон (это 3,8 литра – ред.), платят $5. Это будет очень тяжело", — ответил Байден.

Кстати, это была лишь вторая его пресс-конференция за последние 10 месяцев. За год президентства Трамп в свое время провел 23 пресс-конференции, а Барак Обама – 27. То же самое и с интервью. За год Байден дал всего 22 интервью, и почти все они были для телеканалов. Для сравнения, Трамп дал 92 интервью, Обама – 156.

Кризис отношений с миром

Хоть Байден и не исключил, что будет баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, все больше эта возможность вызывает смятение в рядах Демократической партии. Вице-президентку Камалу Харрис отодвинули за кулисы, а в прессе все чаще появляются сообщения о возможности возвращения Гиллари Клинтон и даже Мишель Обамы (жены Барака Обамы), которая может выдвинуть свою кандидатуру в президенты от демократов.

Директор Центра международных исследований при Одесском национальном университете И.И. Мечникова Владимир Дубовик добавляет, что в собственной партии Байдена отсутствует консолидация: то левый фланг прогрессистов атакует, то правый, наоборот, блокирует все прогрессивные законопроекты.

К тому же, по словам эксперта, демократы так и не смогли найти понимание с противоположным лагерем. Вражда не преодолена. Байден наверняка полагал, что ему помогут годы работы с республиканцами в Сенате. А они совсем изменились – это уже другая Республиканская партия – трамповская партия.

"Но не все только от Байдена зависит. Противоположный лагерь и не хотел находить такое понимание, а хотел делать обструкцию президенту. Что касается экономики, здесь вообще противоречие и контраст. С одной стороны Байден создал огромное количество рабочих мест. Безработица чуть ниже 4% — это для Америки просто замечательно. С другой стороны, действительно, рекордная инфляция, как и повсюду в мире. Но в Америке она самая большая за 40 лет. Ответственен ли за это президент? Да, подорожало топливо, что бьет по карману, и для американцев это принципиально. Но это рыночная экономика, Байден не может все контролировать", – комментирует ТСН.ua Владимир Дубовик.

На все это наслаиваются провалы во внешней политике.

Во-первых, неудачный, неподготовленный и хаотичный выход из Афганистана. Байден сказал, что Талибан взял под контроль страну быстрее, чем ожидалось. Хотя данные американской разведки предупреждали об обратном. Просчеты по Афганистану не только ударили по рейтингу Байдена дома, но и подорвали доверие к США европейских союзников.

Во-вторых, еще больше это доверие подорвало создание нового безопасностного альянса AUKUS с Великобританией и Австралией ценой ухудшения отношений с Францией, которая потеряла многомиллиардный контракт с Австралией на поставку 12 французских подводных лодок. Вместо этого Канберра купит атомные субмарины в США.

В-третьих, определив Китай наибольшей угрозой Соединенных Штатов, за год в противодействии Поднебесной администрация Байдена еще ничего значимого не сделала. А отмотать назад Байден не может, потому что все больше и больше американцев отрицательно относятся к Китаю. К тому же, на администрацию оказывает давление бизнес, требуя пересмотреть тарифную политику по китайским товарам, что может уменьшить раскрутку темпов инфляции. Об этом у Байдена спрашивали на пресс-конференции, но ответа он не дал.

В-четвертых, неожиданно для 46-го президента США, который видимо хотел сфокусироваться на Китае, стал вызов из Москвы. Путин требует от Байдена письменных "гарантий безопасности" невступления Украины в НАТО и неразмещения систем Альянса в непосредственной близости к границам России.

А чтобы убедить Америку в серьезности своих намерений, Россия второй раз за год стянула к границам Украины более 127 тыс. военнослужащих и 36 "Искандеров" (ракетных комплексов класса земля-земля), способных поражать цели на расстоянии 500-700 км, которые могут достать до Киева.

Переговоры между Вашингтоном и Москвой продолжаются. Финальную точку очевидно должна поставить встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в пятницу, 21 января, в Женеве, и письменный ответ Америки и НАТО на "хотелки" Путина, которого очень ждут в Кремле.

Ну а чтобы нанести удар по администрации Байдена, Россия под флагом ОДКБ фактически осуществила интервенцию в Казахстан. Может, Путин задумал реанимировать ОДКБ, чтобы создать конкуренцию НАТО?

"На самом деле был такой период в истории функционирования этой недоорганизации, когда пытались, например, выйти на двустороннее сотрудничество ОДКБ-НАТО. Но Альянс никогда не признавал эту организацию, продолжая работать на двусторонней основе с соответствующими государствами-членами. Но это уже вчерашний день. Сейчас ОДКБ будет нужна РФ, чтобы прикрываться этой аббревиатурой, вмешиваясь в дела центральноазиатских государств. То есть, легитимизация и прикрытие российских интервенций с целью сохранения авторитарных режимов", — резюмирует для ТСН.ua аналитик отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков.