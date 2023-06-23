Год российских лагерей, а затем приемная семья: понадобилась спецоперация, чтобы вернуть маме украденного оккупантами сына

12-летний Евгений теперь с мамой, женщина до сих пор не может поверить, что смогла пройти сложный путь, чтобы вернуть сына.

Украина ищет новые маршруты возвращения незаконно вывезенных в Россию украинских детей. В настоящее время известно более 19 тысяч 499 наших детей, которые вывезены на вражескую территорию. Никакого международного алгоритма, который гарантировал бы возвращение маленьких украинцев на сегодняшний день не существует. Каждый раз это спецоперация, такова была и для семиклассника Евгения Благушина из Харьковщины, говорится в ТСН.

12-летний Евгений теперь с мамой, женщина до сих пор не может поверить, что смогла пройти сложный путь, чтобы вернуть сына. "Ребенок поездил по лагерям русским", — говорит мама мальчика Ирина.

Они через Киев, а потом и Харьков возвращаются родной поселок Боровое, где уже две недели маму ждут еще двое детей. Боровое – это их второй дом. Туда они переехали еще до полномасштабного вторжения из оккупированной Донбасса. В так называемой "ДНР" до сих пор живет мама Ирины, но когда россияне добрались до Харьковщины, переезжать вторично не захотели. "В 15 году уехали из Донецкой области, через 7 лет догнали", — говорит женщина.

Мама Ирина вернула сына Евгения Благушина

История вывоза Жени в Россию похожа на тысячи других. Когда семья оказалась в оккупации, россияне начали предлагать вывезти детей в безопасное место, и тогда казалось, что это единственный способ уберечь хотя бы одного ребенка. Старшая дочь не хотела покидать маму, младшему — к тому времени было всего 5 лет “В Боровой и рядом снаряды, у знакомой в дом прилетело. Он до конца сентября должен был вернуться и в школу, должны были привезти домой», – вспоминает свою мотивацию Ирина.

Но в сентябре Женя не вернулся, а когда Харьковщину освободили – возможности уехать и забрать сына уже не было. В это время россияне перевозили Женю из санатория в санаторий, из одного города в другой, ребенок сменил 9 школ. Единственное, что успокаивало Ирину, с сыном она была на телефонной связи.

Последняя остановка Жени в России была в Воронеже, его отдали в приемную семью, где назначили временную опеку. “Ситуация очень странная, он находился в доме семейного типа и это при живых родителях. Маме, бабушке, которая находилась на территории подконтрольной им. Это манипуляция использования наших детей, которые тысячами вывезли под соусом лагерей”, — говорят украинские активисты, которые помогают возвращать детей домой.

Как вернуть Евгения, по каким документам и по какому маршруту — волонтеры и представители общественной организации искали пути несколько месяцев. "Есть, когда ребенка перемещают из лагеря в лагерь, есть, которых устраивают в приемные семьи и после того еще нужно доказать, что мама может выполнять обязанности. Нам помогают собрать все эти документы. Каждый раз мы рассчитываем, какие могут быть риски, и мы не можем все риски учесть”, — объясняет правозащитница, директор "SOS детские городки — Украина" Дарья Касьянова.

Ситуацию усложняло то, что у Ирины не было загранпаспорта и был страх, куда-то далеко уезжать и оставлять еще двоих детей. Итак, из оккупированного Донбасса в Россию за парнем поехала его бабушка с доверенностью от мамы. А Ирина все же решилась поехать за ним в так называемую ДНР и ради сына Ирина все же преодолела границы нескольких стран. "Польская, Финляндия, Россия, Ростовская область и обратно также — русский, белорусский, украинский", — перечисляет женщина границы, которые пришлось пересечь, чтобы забрать похищенного сына.

Мама Ирина семиклассника Евгения Благушина из Харьковщины

Также читайте В Австралии российский дипломат оккупировал лакомый кусок земли в центре столицы: полиция бессильна

Взять в заложники детей и их родителей – это один из методов гибридной войны, который используют россияне. Ни одна мировая организация не имеет гарантированного механизма влияния на страну-агрессорку. Всего в Украине за более года от полномасштабного вторжения удалось вернуть только 373 ребенка. "Когда ко мне обращаются родители похищенного ребенка и я знаю, что этого ребенка похитили в Россию, что он на оккупированной территории, то я не знаю, к кому обратиться, чтобы вернуть этого ребенка", — говорит уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Официально же Украине известно более 19 тысяч вывезенных в Россию детей. Однако по расчетам экспертов – детей там гораздо больше. “По нашим данным, цифры детей, проживавших на оккупированной территории с начала оккупации РФ примерно 700 тысяч. Россияне хотят вывезти всех украинских детей в статус из украинского этноса в русский. Для этого Путин подписал два акта – один в мае 22 года, где максимально упростил процедуру усыновления украинских детей. Второй, которым он признал всех детей на оккупированной территории как дети россияне”, — добавляет Дмитрий Лубинец.

Украинские чиновники и организации ищут пути возвращения детей домой. Ведь, говорят, медлить нельзя – и это доказывает пример Евгения. Год назад он окончил 6-й класс украинской школы и говорил по-украински, а сейчас ему даже сложно понять вопрос.

Возвращение семиклассника Евгения Благушина из Харьковщины

"Мы разбирали с психологом, здесь большой вред идентичности ребенка — это попытка эту идентичность уничтожить, если ему говорят, что ты должен забыть о своей стране, о семье и мы будем за тебя решать, где ты будешь и с кем жить", – объясняет Дарья Касьянова.

"В этой истории важно, что Ирина прошла этот путь, не побоялась осуждения, начала возвращать ребенка", — убеждают волонтеры.

Уже дома на Харьковщине, где его ждали брат и сестричка, Женю узнает их старый пес Босяк и он вытаскивает своего велосипеда, который ждал его почти год.

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по подозрению в совершении международного преступления, среди которого – незаконный вывоз украинских детей с оккупированных территорий в Россию.

В апреле Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, где признала имеющей признаки геноцида, депортацию и перемещение украинских детей на территорию России.

Читайте также:

Экспериментальная терапия бойцов в Ровно дала неожиданный результат, поразивший даже медиков: в чем фишка

Он сделал так, чтобы дроны взрывались: в Киеве простились с уникальным командиром

Уцелели только люстры на втором этаже: херсонцы пытаются что-то спасти, пока на их улицах квакают лягушки