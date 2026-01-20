- Дата публикации
Год Трампа на посту президента США: тарифы, конфликты и война в Украине
Итоги первого года Дональда Трампа в Белом доме: как изменилась мировая безопасность, почему США угрожают Канаде и что происходит с поддержкой Украины.
20 января исполняется ровно год с тех пор, как Дональд Трамп во второй раз принял президентскую присягу. За эти 12 месяцев мировая архитектура безопасности изменилась до неузнаваемости: Трамп приостановил одни конфликты, но уже угрожает развязать новые. Обещанный «мир за 24 часа» в Украине так и не наступил, однако внутри США его рейтинг остается высоким.
Собственный корреспондент ТСН в США Ольга Кошеленко сравнила обещания 47-го президента с реальной политикой Белого дома.
«Золотая эра» и экономическое давление
Год назад из-за аномального холода инаугурацию перенесли в Капитолий. Сегодня Вашингтон так же мерзнет, но страна за это время стала совсем другой. Провозглашенная Трампом «новая золотая эра» началась с интерьеров: лепнина и статуэтки из драгоценного металла покрыли стены Овального кабинета.
Для обычных американцев благосостояние попытались повысить через радикальные тарифы. Дополнительную наценку на торговлю ввели почти для всех партнеров США.
Тарифы как кнут: Президент корректирует проценты вручную, используя их как инструмент давления.
Наказание для Европы: Недавно новые пошлины выписали европейским странам, которые сопротивляются планам Трампа взять под контроль Гренландию.
«Изоляционизм наоборот»: где Трамп применил силу
Обещание «измерять успех войнами, в которые мы не вступим» реализовалось специфически. Трамп вступает только в те конфликты, где видит возможность мгновенного успеха:
Ближний Восток: Поддержка Израиля, остановка боевых действий в Газе и возвращение заложников.
Иран: Бомбардировка ядерных объектов и призыв к смене власти, который, впрочем, закончился трагически для протестующих — помощь США так и не пришла, и восстание утонуло в крови.
Венесуэла: Дерзкая операция по похищению диктатора Мадуро.
Мир в Украине: от 24 часов до «бумажного тигра»
Об обещании остановить войну за сутки Трампу уже даже не вспоминают. Теперь он называет украинский вопрос «самой сложной задачей». За этот год мы увидели все:
Публичные ссоры: Скандал в Овальном кабинете после давления на Зеленского.
Саммит на Аляске: Теплый прием для Путина, который не дал никаких результатов.
Колебания: Трамп то называет Путина «бумажным тигром», то снова требует от Украины отдать территории.
Важно, что несмотря на «переворачивание переговорного стола», США продолжают предоставлять Украине разведданные, продавать оружие и обсуждать послевоенное восстановление.
Новая архитектура мира и «Совет мира» за миллиард
«Право сильного» стало официальной стратегией. Трамп создал альтернативу ООН — Совет мира для Газы. Условия членства просты:
Внести 1 миллиард долларов наличными.
Приглашение получили даже Путин и Лукашенко.
Последнее слово — всегда за Трампом.
Дипломатический этикет ушел в прошлое. Президент США агитировал Канаду стать 51-м штатом, а премьеру Норвегии написал обиженное письмо из-за того, что Нобелевский комитет не дал ему премию мира.
Граница на замке и «ужас» на улицах
Больше всего сторонники Трампа довольны миграционной политикой. Граница с Мексикой фактически закрыта. Однако миграционная полиция (ICE) стала источником напряжения: под прицел попадают даже те, кто уже имеет гражданство. Страну всколыхнуло убийство американки Рене Гуд сотрудником ICE за «неповиновение» в собственном авто, однако массовых протестов это не вызвало.
Всего за год Трамп решился на радикальные шаги, о которых только мечтал раньше. Символом изменений стал сам Белый дом: по приказу президента там снесли восточное крыло, чтобы построить огромный бальный зал. Реконструкция сердца Америки продолжается — как и реконструкция всего мирового порядка.
