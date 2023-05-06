Год украинской инициативе United 24: как звезды из разных стран помогают собирать средства для помощи стране

Благотворительная платформа для сбора средств на оборону, разминирование, гуманитарную и медицинскую помощь нашей стране, а также восстановление.

За эти 12 месяцев проект уже привлек сотни миллионов долларов. И реализовал множество важных для Украины проектов. А еще: сделал наше государство более узнаваемым в мире, благодаря своим послам — самым известным людям планеты. Кто они, и какой вклад внесли, — пишет ТСН.

Звезды мирового кино и шоу-бизнеса, музыки, спорта, искусства. Сейчас все они наши, украинские представители в мире, посольства United24.

И благодаря их стараниям и стараниям украинской команды United-24 за первый год работы благотворительной платформы удалось собрать пожертвований более чем на 325 миллионов долларов.

Именно с обращения Владимира Зеленского все и начиналось. Президент Украины стал инициатором проекта, Министерством цифровой трансформации куратором и создателем. После этого появился простой, на первый взгляд, сайт с легкой аббревиатурой — U24, и краткие разъяснения, как можно поддержать Украину, и через какую платежную систему. Даже криптовалютой.

Подобные проекты называют – фандрайзинговыми платформами. И обычно они частные или общественные. Но – United 24 – государственная. Все перечисленные средства поступают в Нацбанк, а дальше по распределению по министерствам. Что важно: через прозрачные системы перерасчетов и с постоянной открытой отчетностью. Казалось, что такой подход нам будет только помогать, но оказалось наоборот.

Благотворители из западных стран не привыкли жертвовать на оружие, пусть оно даже для обороны. И не важно, что платформа принимает донаты и на разминирование, гуманитарную и медицинскую поддержку, и восстановление разрушенных россиянами городов.

Тормозило проект и то, что начинать пришлось, в момент когда весь ПЕРВЫЙ благотворительный пыл пожертвований, после полномасштабного российского вторжения, в мире начал угасать.

Именно привлечение звездных послов, первым из которых стал легендарный футболист Андрей Шевченко, оказалось удачной практикой для убеждения всего мирового сообщества, от крупных компаний и до рядовых граждан — что мы нуждаемся в их поддержке.

Французский, оскароносный режиссер Мишель Азанавичюс, приезжал в Украину зимой, как только стал посла United24. Хотя Украине помогал и раньше. Организовывал аукционы по продаже вещей, как собственных, так и друзей: пишущую машинку Тома Хэнкса, косметичку Катрин Денев, плакаты Натали Портман. Выручил тогда 250 тысяч евро.

А звезда "Звездных войн" Марк Гэмилл лишь в одном из проектов собрал полтора миллиона долларов на современные разведывательные дроны.

Каждая звезда, которая становится послом United- это и новые направления и увеличение донатов. Вот видеовстреча оскароносной Барбары Стрейзанд и Зеленским. Они обсуждают, как помочь украинским врачам.

После этой встречи Барбара у себя на странице в соцсети пишет о своих впечатлениях и предлагает всем оформить ежемесячную подписку для Юнайтед – по 24 доллара. Сама же становится первой подписчицей и донатит 24 тысячи долларов. В тот же день количество желающих задонатит увеличивается на 64%.

И подобных, историй единения и помощи, как иностранных, так и украинских послов, на помощь в тысячи, миллионы, или всего несколько долларов от рядовых жителей разных стран — не счесть. Этим United-24 и особенный.

Действительно трогает, потому что — United 24, это не только сотни воплощенных проектов, в том числе и таких, как Армия воздушных дронов, дронов морских, автомобили по разминированию территорий, сотни приобретенных скорых медицинских пособий (многие из которых бронированы), тонны медицинского оборудования и лекарств, а и... нечто большее, что-то не только о деньгах. А о таком, к чему люди из 110 стран мира, радостно приобщаются и гордятся этим.

Напомним, ранее США объявили о новом пакете военной помощи для Украины.