Год условно и штраф: в Запорожье суд впервые наказал владельца электросамоката за наезд на женщину

Год условно и штраф: в Запорожье суд впервые наказал владельца электросамоката за наезд на женщину

Инцидент произошел в 2020 году.

В Запорожье впервые в истории украинского судопроизводства владельца электросамоката наказали за наезд на человека.

Есть ли в Украине законодательство, которое бы регулировало этот транспорт, и почему запорожская история интересная, рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

Наш герой Дмитрий 2 июня 2020 запомнил надолго. Его мама Ольга Николаевна вышла прогуляться и снять деньги. но быстро домой не вернулась. "Отошла от банкомата, вышла на тратуар, а там ее сбил электросамокат", — рассказал он.

Женщина упала на асфальт получила травму: перелом правой шейки бедра. На операцию потратили более ста тысяч гривен. Зато поиск виновницы длился более трех месяцев. Это удалось совместными усилиями мужчины и полиции. Затем почти год судебной тяжбы после чего история Ольги Николаевны стала прецедентом.

Владелица самоката виновна: год условно и требование выплаты компенсации потерпевшей, рассказывает адвокат Ольги Николаевны Сергей Елисеев: "То, что самокат является транспортным средством, определял сам следователь. Он руководствовался тем, что пунктом 1.10 правил дорожного движения определено само понятие транспортного средства. По своим признакам электросамокат все же подпадает под это понятие".

Парламент планирует легализовать электротранспорт: моноколеса, гироскутеры и электросамокаты

Однако другой следователь в другом суде мог принять и иное решение, потому что законодательства о электротранспорте в Украине нет. Сын потерпевшей Дмитрий надеется, что история его мамы только докажет необходимость урегулировать эту сферу.

Чтобы хоть немного урегулировать конфликт пешеходы-самокатчиков-водители, в Киеве в конце июня был заключен меморандум между городской властью и сервисами проката самокатов. Максимальная скорость для самоката — 20 киломеерив в час. В специально определенных зонах — 14 километров. Урегулировать движение электросамокатов на городском уровне, пока это не сделано законодательно, планируют во Львове и Одессе.

К слову, на прошлой рабочей недели на портале Верховной Рады появились два интересных законопроекты. Парламентарии таки решили легализовать легкий персональный электротранспорт. Один документ устанавливает правила передвижения елктросамокатамы, гироскутерамы, гиробордамы и другим похожим транспортом. Ездить предлагают исключительно оборудованными велодорожками. Если дорожки нет, то ехать можно по краю проезжей части дороги, улицы или обочине. на тротуарах нельзя вообще. Моложе 16 лет ехать нельзя. Перевозить грузы и пассажиров, если вообще такая возможность есть, тоже нельзя.

Второй законопроект закрепляет штрафы за нарушение правил владельцами мобильного электротранспорта — от 340 до 850 грн. Впрочем, пока это — проекты. При отсутствии законов каждое ДТП с участием такой техники в суде рассматривается индивидуально.

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