Год Змеи – фатальный для России: Влад Росс назвал дату падения режима Путина

Год Змеи – фатальный для России. В этот год Змеи должно произойти что-то грандиозное.

Об этом заявил астролог Влад Росс в интервью TSN.UA.

"В годы, связанные со змеями, гадюками, которые себя уничтожают, умер Сталин, в марте месяце (1953 года – ред.). В год Змеи-гадюки, 17-й год, как вы помните, произошла февральская революция. По нынешнему летоисчислению, это был март месяц. И октябрьская революция – это тоже был год Змеи. Как вы думаете, Гитлер напал, дал по зубам Сталину когда? В год Змеи – 1941 год. Японская война закончилась поражением Российской империи в 1905 году – тоже в год Змеи... Пала Берлинская стена тоже в год Змеи, 1989 год, как вы помните. И когда жест доброй воли сделал Советский Союз – вывод войск из Афганистана – 15 февраля 1989 года. И когда начался год Змеи, они вывели свои войска из Афганистана ровно через 10 лет, как они там находились. И вот они (россияне – ред.) уже 10 лет находятся в Украине. Как вы думаете, такие циклы с годом Змеи не могут ли повториться?", – говорит астролог.

Влад Росс прогнозирует, что к лету российские оккупанты могут покинуть территорию Украины.

"Я думаю, что этот символ – лиса, бегущая в полнолуние, а полнолуние у нас символ лета, я так понимаю, вот где-то к лету они могут сбежать в конечном итоге" – отметил он.

Также астролог предсказал переворот в РФ и спрогнозировал, когда именно он может произойти.

"В конечном итоге, как в любой год Змеи, у них ( в России – ред.) должен случиться переворот. Особенно опасная ситуация у них связана с лунным и солнечным затмениями. Это март месяц – 14 марта. Когда у них сходится Сатурн и Нептун, всегда у них получается революция: 17-й год революция, 89-й фактически падение Берлинской стены. И даже царя Александра II–освободителя тоже убили в 1881 году, когда соединились Сатурн и Нептун. И тоже у них раз в 36 лет бывает такая ситуация. И поэтому, кто бы там ни был – настоящий или ненастоящий Путин, я абсолютно уверен, что это двойник, его уконтрапупят либо в марте, либо в сентябре, когда тоже будет коридор затмений. Первое затмение произойдет 7 сентября, а втрое – в день Богородицы – 21 сентября. Поэтому хотелось бы не очень долго ждать, чтобы скорее все это случилось. И в марте мы бы увидели нового царя у них, и не ждать до сентября. В любом случае, мы всегда подождем, поскольку что-то должно грандиозное произойти в год Змеи", – заключил Росс.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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