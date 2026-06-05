Годами душит животных и снимает это на видео: почему никто не останавливает 17-летнюю живодерку из Павлограда

В Павлограде девушка душит животных / © ТСН

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В сети распространилось видео из Павлограда, на котором несовершеннолетняя девушка душит кота. После огласки полиция открыла уголовное производство. Впрочем, зоозащитники и местные жители утверждают: это не первый случай, история длится годами — девушка пытает животных, снимает на видео и кичится этим в интернете.

Что известно о девушке и какое наказание может грозить за жестокое обращение с животными, рассказывает ТСН.ua.

Девушка в Павлограде пытает животных: что известно

История получила огласку после сообщения пользователя Threads Алины Нестеровой 2 июня. Она сообщила, что в Павлограде несовершеннолетняя девушка якобы систематически издевается над животными, убивает их и снимает это на видео.

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«Несмотря на обещания взрослых, что ситуация взята под контроль, появляются новые свидетельства жестокого обращения с животными. Полиция в курсе обо всем, но как видите… Пожалуйста, помогите распространить и привлечь внимание», — написала женщина.

Девушка, которая душит животных в Павлограде

Также об инциденте заявили в общественном объединении «Защита животных „Плюшка“. Там утверждают, что девушка из Павлограда издевается над животными не менее трех лет. В сети также появились скриншоты вероятных переписок с несовершеннолетней, однако их подлинность официально не подтверждали.

В UAnimals сообщили, что готовят обращение в полицию и депутатское обращение от межфракционного объединения «Гуманная страна». Зоозащитники требуют полного расследования, привлечения виновных к ответственности и исключения животных из семьи.

«К сожалению, это уже не первое наше обращение в полицию по этому делу. О том, что девушка издевается над животными, было известно еще в 2023 году, но ужасы до сих пор продолжаются», — написали зоозащитники.

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Пост UAnimals

Местное издание «Днепр Оперативный» также отмечает, что девушка неоднократно фигурировала в подобных инцидентах. В 2024 году, как пишет издание, живодёрка задушила кота и прислала это одноклассникам. Раньше она пытала щенков.

«Она постоянно это делает уже в течение 3-4 лет, и не только со своими животными, но и с бездомными тоже, она убивает котят… Пару лет назад выписали штраф 800 гривен и все», — пишет в комментариях под публикацию о девушке из Павлограда пользовательница Марина.

Кроме видео с котом, в интернете начали распространяться якобы переписки, где девушка признается в жестоком обращении с животными на протяжении нескольких лет.

А также вероятная переписка девушки, где она якобы объясняет свои действия желанием «привлечь внимание к идеям» и требует отмены статьи 299 Уголовного кодекса Украины. Достоверность этих сообщений официально не подтверждена.

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Скриншот переписки, вероятно, с Полиной

Как отреагировала полиция и что известно о девушке

В полиции Днепропетровской области 3 июня сообщили, что во время мониторинга соцсетей обнаружили видео, где несовершеннолетняя девушка душит кота. Также к правоохранителям обратились волонтеры с заявлением о жестоком обращении с животным.

Полиция Павлограда открыла уголовное производство и установила личность девушки. По данным полиции, речь идет о несовершеннолетней, ранее уже попадавшей в поле зрения правоохранителей.

Сейчас решается вопрос об изъятии животного.

«Ведомости внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными)», — сообщили правоохранители.

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Из сообщений ОО «Защита животных „Плюшка“ стало известно, что девушку зовут Полина, сейчас ей, вероятно, 17 лет. В сети пишут, что отец девушки военный, а мама якобы не видит проблем в поведении ребенка.

Позже зоозащитники показали видео с извинениями девушки.

«Ребята из Сил Специальных Операций посетили эту девушку-живодерку, провели воспитательную работу и записали видео извинения. Животных дома у нее нет, все животные находятся у ее бабушки, с ними все в порядке. По словам автора видео, девушка будет проходить психиатрическое лечение», — говорится под видео.

На записи девушка называет себя Полиной, говорит, что очень сожалеет о своем поступке и обещает, что больше не повторится.

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«Я осознаю свою вину», — говорит девушка.

Дата публикации 17:40, 04.06.26 Количество просмотров 150 Годами душит животных и снимает это на видео: 17-летняя живодерка из Павлограда записала извинения

Что чревато жестоким обращением с животными

В настоящее время производство открыто по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными. Эта статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 1 до 3 лет или лишение свободы на срок от 2 до 3 лет с конфискацией животного. Если же следствие установит отягчающие обстоятельства или другие эпизоды, наказание может быть более строгим.

В то же время, вопрос ответственности усложняется тем, что речь идет о несовершеннолетней.

Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua пояснила, что за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность по ст. 299 УК в виде ограничения свободы или лишения свободы сроком на 1–3 года.

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За совершение таких действий с особой жестокостью, повторное совершение или снятие акта насилия на фото или видео и распространение таких материалов наказывают более строго — от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией животных.

«Уголовная ответственность наступает с 16 лет, и проблема в данном случае в том, если обидчица животных несовершеннолетняя (которая еще не достигла этого возраста). Тогда к ней могут быть применены принудительные меры воспитательного характера, а ее родители должны быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — пояснила Марина Бекало.

Кот, фото иллюстративный / © pexels.com

К сожалению, по словам адвоката, ответственность родителей очень незначительна в случае совершения несовершеннолетними детьми уголовного правонарушения и ограничивается только штрафом от 1700 до 5100 грн.

«Поскольку такая жестокость у детей вызвана в основном психологическими нарушениями, насилием в семье или другими обстоятельствами, требующими коррекции, то к таким детям и семьям должны быть применены как специальные меры воспитательного характера, так и более строгое наказание родителей. Чего, к сожалению, в нашей правовой системе не предусмотрено и не практикуется», — говорит адвокат.

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Если девочке уже исполнилось 16 лет, она может понести уголовную ответственность. Окончательную правовую оценку ее действиям должны дать следователи и суд.

На 5 июня известно, что животных у девочки якобы забрали неравнодушные люди в Павлограде. В Сети пишут, что отец Полины сказал, что готов отдать кошек. Официального подтверждения этому пока нет.

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