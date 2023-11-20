Годами жил в грязи: на Киевщине неравнодушные за 4 дня кардинально изменили жизнь мужчины

В Броварах, близ Киева, горожане организовались и через четыре дня изменили жизнь человека с инвалидностью. Мужчина жил в полной антисанитарии, хотя был на учете в социальной службе.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Боднар.

Александр живет в общежитии в Броварах и имеет инвалидность с детства. Несколько лет назад умерла его мама и он обратился в церковь, куда ходила покойная, что уже не сила мыться в холодной воде. Там обратились дальше.

квартира Александра до ремонта

Предприниматель Леонид Черепейник входит в общественную организацию, поэтому об Александре написали в соцсети и попросили помочь. Броварчане не заставили себя ждать. Сотни горожан отозвались. Александра волонтеры уговорили на несколько дней переехать и пожить в территориальном центре социального обслуживания.

Именно в этом центре Александр состоит на учете и именно здесь должны ему помогать. И помогали – уверяют соцработницы. О ползавших по тарелкам тараканах руководительница терцентра уверяет не знала.

Ремонт в доме

"Вина соцработника, которая носила есть. В том, что она не сообщила руководство, не показала фото, не сняла", — говорит директор Броварского городского территориального центра социального обслуживания Любовь Кваша.

Соцработница же заявляет, что мужчина от помощи отказывался. А потому вместо государственных структур, которые должны защитить и помочь, это сделали рядовые граждане. Через 4 дня горожане сделали капитальный ремонт в доме Александра. Здесь установили новую мебель, телевизор и даже вайфай. Также одна из горожан погасила остаток по кредиту, который годами за кого-то платил Александр.

Александр в отремонтированном доме

Мужчина обещает в дальнейшем не отказываться от помощи. В соцслужбе тоже обещают – помощь предлагать.

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