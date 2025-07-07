Годовщина атаки по "Охматдету": как Россия запустила запустила ракету по детской больнице

Последствия атаки по больнице / © Associated Press

Реклама

Проходит год от кровавого российского удара по Охматдету. Россияне цинично ударили по детской больнице.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Один из корпусов сейчас остается разрушенным, другой — частично функционирует, еще один — в полуразрушенном состоянии и требует ремонта.

Реклама

Россияне нанесли ракетный удар по «Охматдету» в понедельник 8 июля 2024 года.

Первая информация — в больнице взрывной волной вынесло стекла. Ведь в тот день был массированный обстрел и ракеты прилетели по жилым домам, предприятиям, автомобилям и троллейбусам. Лишь через некоторое время становится известно: в «Охматдете» — прямой прилет ракеты по одному из корпусов.

«Когда мы приезжаем на место, понимаем — это токсикологический корпус.

Мы хорошо знаем его знаем — ведь до этого снимали немало сюжетов и о тамошних врачах, и о пациентах. Отделение, где проводился диализ — который нельзя было прекращать из-за тревоги», — говорится в материале ТСН.

После удара в корпус бегут врачи, среди них и Олег Годик, в момент прилета он был на операции. В тот момент — в панике и пыли было невозможно даже предположить сколько на самом деле людей может быть под завалами. Только через два часа после прилета осторожное предположение — была информация, что часть детей из этого отделения все-таки удалось спустить в подвал во время воздушной тревоги



«Это самая большая детская клиника, здесь лечили тогда и лечат сейчас самые тяжелые детские болезни. Моя коллега Юлия Кириенко с другой стороны наблюдала — как тяжелобольных детей срочно эвакуируют по разным больницам, как во двор, продираясь через пробки, слетаются скорые, как детей ведут, везут, несут в машины», — вспоминает Наталья Нагорная.



Среди пострадавших — медики. Прямо во время прямого включения в эфире врачи в окровавленной одежде вместе со всеми разбирали завалы

Реклама

Обычно людей просят не выкладывать видео последствий прилетов, но одна из таких записей становится прямым доказательством — это не подбитая ракета, это прилет именно в детскую больницу. По корпусу детской больницы враг попал ракетой Х-101.

Во время разбора завалов в столице раздавались повторные взрывы. Однако неравнодушные люди приходят, чтобы помочь разбирать завалы.

Ведущая ТСН Маричка Падалко выходит в прямой эфир и едва сдерживает слезы — увидев количество людей, которые не могут оставить детей в беде.



«Это был очень жаркий день, люди быстро истощались, задыхались от пыли, от которой не спасали респираторы», — говорится в сюжете.

Все надеялись на чудо, которое все же произошло — детей в подвал успели вывести. Впоследствии становится известно: погибшие есть — это врач и дедушка одного из пациентов. Среди этого горя, разрухи и ненависти к оккупанту люди были украинцами.

Реклама

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПРЯМОЙ УДАР РАКЕТЫ ПО САМОЙ БОЛЬШОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ! ХРОНОЛОГИЯ ДНЯ РАЗРУШЕНИЯ ОХМАТДЕТА