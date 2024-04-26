Годовщина Чернобыльской трагедии: история зоны отчуждения от взрыва на АЭС и до оккупации РФ

38 лет назад в результате неудачного и преступного эксперимента, взорвался и загорелся 4 энергоблок на Чернобыльской АЭС, катастрофа, которую пытались, но из-за масштабов, не смогли скрыть. К ликвидации последствий крушения были привлечены полмиллиона человек — среди которых пожарные, военные, врачи, водители, ученые, шахтеры, а еще многие другие.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Вокруг станции пришлось сделать 30-километровую зону отчуждения, провести массовую эвакуацию людей - это более 90 тысяч, полностью отселить город Припять и еще 80 ближайших населенных пунктов.

В 2012-м году на Чернобыльской электростанции накрыли саркофагом укрытие, а 9 лет назад Чернобыльскую зону объявили биосферным заповедником, а само место трагедии стало популярным среди туристов. Чернобыльская зона пережила массированные пожары, затопление водой, а в 2022 - еще и российскую оккупацию. Тогда захватчики нарыли окопов в самом загрязненном месте Чернобыльской зоны - Рыжем лесу, захватили в плен почти две сотни человек, среди которых большинство - это бойцы Национальной гвардии, которые в то время находились на станции, большинство из них - до сих пор в плену.

Чернобыль

"Городу Припять повезло - так о нем любила рассказывать советская пропаганда. Построенный специально под сотрудников атомной электростанции он должен был стать символом беззаботной жизни - почти полсотни тысяч людей, в короткий срок стали бездомными, а их веселый город превратился в призрак", - говорится в ТСН.

Это трагедия, которая не ограничивается только нашей территорией - радиационное облако разносит по миру радиацию, фон меняется настолько сильно, что скрыть трагедию не удается.



Это было преступление против людей, только условная защита - лишь впоследствии появится бронированная техника и военные. облучение такой силы, что даже техника не выдерживала.

Все это сопровождается тотальной ложью - мало кто из тех, кто преодолевал последствия катастрофы, понимали, чем это может обернуться для здоровья людей. Только официально зарегистрировано 1354 случаев острой лучевой болезни.



Энергоблок горит до мая, но советской власти это не мешает провести парад на Крещатике. 206 дней понадобилось, чтобы построить хотя бы какой-то защитный саркофаг. Возводить новый и современный начали только в 2012. Сдали этот проект под названием "Укрытие" за 7 лет. Срок его пригодности 100 лет - до 2120 года.

Чернобыль

Радиацию пытались смыть водой, закопать в землю. Уничтожили целый пласт исторического наследия - полесская культура и быт переезжает в музеи. Жители Полесья рвутся домой, для них даже слово специальное - самоселы, те, кто продолжают жить в зоне. Это очевидно почти сразу - это трагедия на сотни лет.

Но природа доказывает - она мудрее людей. Там до сих пор есть радиационные пятна, где измерители радиации захлебываются от скрежета. Но бывшая зона отчуждения становится местом паломничества туристов - сюда едут со всего мира. Количество туристов и делегаций ежегодно достигает сотен тысяч.

Людей интересуют не столько сама станция с саркофагом, сколько город призрак - Припять становится памятником тоталитаризма, там хранятся советские лозунги и символы.

Впоследствии Чернобыльскую зону то затапливает большая вода, то накрывают масштабные пожары - в 2020 чернобыльские леса горят 10 дней подряд, пока огонь не останавливает обильный дождь. Зимой 2022 Припять используют как полигон для учений.

24 февраля 2022 года через территорию Белоруссии в зону отчуждения заходят российские оккупанты. К апрелю 2022 года зона меняется - российская техника разносит заповедник, выкопаны окопы в самом грязном месте зоны - рыжем лесу.

"Уже 38 лет именно этот день должен напоминать - какими опасными могут быть тоталитарные государства, которые не считаются ни с природой, ни с человеческими жизнями. Но и о том, какими смелыми могут быть люди, спасая свое, родное от катастроф и вызовов, которые почему-то случаются именно здесь", - отмечает Наталья Нагорная.

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Напомним, на АЭС в Чернобыле сразу после крушения были сделаны фотографии разрушенного реактора.

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