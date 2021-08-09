Годовщина фальсифицированных выборов и жестких репрессий: как Лукашенко пугал войной и критиковал Украину

Александр Лукашенко на пресс-конференции в прямом эфире не раз вспоминал Украину и хвалил Путина.

Годовщина фальсифицированных выборов в Беларуси — новые санкции против режима Лукашенко объявили Соединенные Штаты, Канада и Великобритания. Год назад Минск и другие белорусские города поднялись в небывалом до сих пор в стране массовом протесте, который силовики несколько месяцев не могли подавить, несмотря на жестокие расправы.

Посадив в тюрьму, или вытеснив из страны всех, способных на активное сопротивление, Лукашенко организовал пресс-конференцию в прямом эфире, длившуюся почти как рабочий день. Там он не раз вспоминал Украины. Как именно, говорится 9 августа в сюжете ТСН.19:30.

Год назад белорусский студент-ветеринар Александр Вилкс ехал на машине вместе с тремя друзьями. Его задержали спецназовцы и жестоко избили в автобусе. Спрашивали: "Что тебе не нравится в нашей стране?"

Протесты в Беларуси не утихали несколько месяцев. С центре они переместились в спальные районы. За это время нарушили почти 5000 уголовных дел. По крайней мере восемь человек, которые не признавали Лукашенко президентом, убили. Более шести сотен международное сообщество признало политзаключенными. Из страны массово бегут, чтобы продолжать борьбу за свободную Беларусь уже из-за рубежа.

Новости мира: год после "выборов" - Лукашенко организовал пресс-конференцию в прямом эфире

Режим Лукашенко раз за разом шокирует Запад. Сначала заставляет приземлиться самолет, направляющийся из Греции в Литву, чтобы снять оттуда оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подругу. Затем, в ответ на европейские санкции, начинает терроризировать Литву, а следом — Латвию и Польшу — мигрантами. Беженцев завозят в Минск преимущественно из Ирака и из-за границы беспрепятственно выпускают в Европу.

Неделю назад в Святошинском парке Киева нашли повешенным белоруса Виталия Шишова, основателя организации "Белорусский дом в Украине", который помогал таким же беженцам устроиться на новой земле. Полиция озвучила две версии: самоубийство и умышленное убийство с имитацией самоубийства: на лице и колене Шишова нашли синяки.

Божена Жолудь, подруга погибшего Шишова, уже не впервые на акции с требованием расследовать обстоятельства его гибели, хотя теперь боится уже и за свою жизнь.

На результаты украинского расследования пристально ждет и Запад. А Лукашенко устраивает по случаю годовщины выборов многочасовую пресс-конференцию, где тщательно подобраны журналисты задают тщательно подобранные вопросы, чтобы дать диктатору возможность посмеяться вволю.

В Киеве под посольство Беларуси по случаю годовщины приносят черный венок.

"Эта дата для меня значит, что надо продолжать борьбу. Мы должны напоминать, что мы существуем. Мы должны создавать новую программу, новую повестку изменений для Беларуси", — говорит протестующая Виктория Лавникевич.

Разогнав всех, кто говорил против, заставив других замолчать, Лукашенко остался говорить сам. В прямом эфире, более 7 часов. За это время он не раз упоминает Украины. Похваляется, что стоит ему приехать сюда, его поддержит 90% украинцев — и не надо будет никакого оружия. Обещает признать Крым российским, а в свою страну добровольно впустить российских оккупантов.

Не менее об Украине, которая его предала, присоединившись к Западу в осуждении его действий, Лукашенко говорит о новой мировой войне, угрожая, что она будет неизбежной, достаточно лишь задеть Беларусь. Он убеждает мир — Путин держаться за него до последнего, со всем ядерным потенциалом России. И молчит, что без этого, в условиях новых санкций и пассивного сопротивления собственных граждан, рассчитывать Лукашенко ни на что.

Напомним, акции протеста в Беларуси начались после выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020-го. Белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Силовики жестоко разгоняли людей, применяли силу, массово арестовывали.

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