Годовщина громкой аварии: майора, который пьяным сбил трех курсанток в Киеве, до сих пор не наказали

46-летний майор Владимир Холодный за рулем на скорости прижал трех девушек к лестнице, раздавив им ноги.

Год искалеченной жизни, более двух десятков операций, снова сломаны и заново нарощенные кости, 10 месяцев один на один в больничной палате. Сегодня — годовщина с момента аварии в Киеве, в которой пьяный майор Владимир Холодный сбил трех курсанток Военно-медицинской академии. Двум из них пришлось ампутировать конечности. Сразу после ДТП, Холодного отправили за решетку на два месяца.

Как продвинулась это судебное дело и что изменилось в жизни девушек за этот период, говорится 25 августа в сюжете ТСН.19:30.

Учиться жить с одной ногой было главной задачей Тани целый год. После ампутации она уже завершила курс реабилитации. А сейчас хвастается ТСН новым протезом. К нему на костылях, говорит, очень немели руки.

Это был август 2020-го. Военный госпиталь. Трое выпускниц медицинских вузов только что сдали экзамены в Военно-медицинской академии и должны были получить форму. Когда водитель Prius, пьяный 46-летний майор Владимир Холодный на скорости прижал Галину, Сашу и Таню к лестнице, раздавив им ноги.

Галину с места аварии забрали из переломами обеих ног. Сейчас раны срослись. Парком она гуляет без посторонней помощи, но все еще хромая. Потому что болит.

Новости Украины: год назад пьяный майор Холодный сбил трех курсанток - что изменилось в жизни девушек

С третьей пострадавшей, Александрой, ТСН встречается скайпу. После лечения и ампутации одной ноги в военном госпитале ее пригласили в Германию. Там, за средства Министерства обороны, немецкие медики до сих пор пытаются спасти вторую ногу. В ней уже удалили часть воспаленной кости и заново нарастили новую. Впрочем, и эта, сообщает Саша неутешительные новости, оказалась слишком хрупкая.

"Кость укрепили. И как только позволили постепенно нагружать, через некоторое время новая кость сломалась. Теперь мне нельзя ее нагружать и это очень большой скачок в прошлое", — отмечает Александра Гуй.

Она несколько раз уверяет, что там, в немецком госпитале, в полной изоляции от всех и далеко от родных — чувствует себя хорошо. Хотя шутить с каждым днем выходит все меньше.

А что виновник ДТП? В день аварии офицера Владимира Холодного задержали. Алкотест тогда показал, что он выпил не менее бутылки водки. На первом заседании Холодный каялся и просил прощения у курсанток и их родителей.

В ноябре 2020-го Холодного отпустили под залог меньше чем в 200 тыс. гривен. С военно-медицинской академии — отстранили. Сейчас идет суд по делу и все еще допрашивают всех свидетелей аварии.

"Позицию свою он не изменил. Он признает вину. У него жена, малолетние дети. Больной ДЦП малолетний ребенок. Также жена больна раком. Там много таких семейных обстоятельств", — рассказывает адвокат подозреваемого.

Именно из-за этих семейных обстоятельств Холодного ни одна из девушек не обратилась на взыскание компенсации. Говорят, не хотят, чтобы эти деньги платили родные офицера, когда он, убеждены, сядет в тюрьму.

Напомним, что майор, который пьяным сбил трех курсанток в Киеве, отказался оплатить их лечение.

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