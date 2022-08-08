Годовщина нападения России на Грузию: почему та "спецоперция" россиян выглядит как репетиция войны в Украине

За 5 дней нападения России на Грузию государство потеряло пятую часть своей территории. Уже тогда страна-агрессорка показала, как будет воевать дальше, в том числе и в Украине.

Запад глубоко обеспокоен, Польша и страны Балтии осуждают действия Москвы, на заседании Совета Безопасности ООН представитель России искажает факты и перекладывает ответственность за нападение с агрессора – на жертву, президент Франции летит в Кремль с планом мирного урегулирования – все эти хорошо знакомые украинцам фразы касаются не начала войны 2014 года. Впервые такая картина сложилась в 2008 году, во время войны в Грузии, говорится в ТСН.

"Грузия готовит вторжение в Абхазию в ближайшие дни". "Грузия предлагает России разделить Абхазию". "Грузия перешла к силовому разрешению грузино-осетинского конфликта" – свою войну Россия начинает, как всегда, с пропаганды. Статьи с этими заголовками появляются на страницах русских изданий за несколько месяцев до войны. Публику к вторжению готовят, антигрузинские настроения – активно подогревают. И на весь мир заранее и громко винят в агрессии Тбилиси. «Хочу сказать о крайней тревоге, которую мы имеем, в связи с тенденцией. Тенденцией, заключающейся в нагнетании конфронтации и политике силового разрешения этих конфликтов», — заявляет тогда Лавров.

В то время, когда делается это заявление, Россия уже начинает взимать в непризнанные республики в Грузии свои войска. Сначала, под видом так называемых "миротворцев", увеличивает до максимума контингент в Абхазии. За месяц до войны в небе над Грузией появляются российские истребители. А ситуация в Южной Осетии обостряется — грузинские власти сообщают об обстрелах пограничных поселков сепаратистами, те же обвиняют в обстрелах Тбилиси.

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Как и перед вторжением в Украину, свои войска к границе с Грузией Москва стягивает под предлогом военных учений. Официально в Кремле их называют ответом на совместные июльские тренировки Грузии и НАТО. Восемь тысяч русских воинов обучались и часть из них так и остается вблизи границы.

В начале августа грузинские власти предлагают сепаратистам переговоры о деэскалации, однако те отказываются. И тут опять вмешивается Москва – начинает то, что называет "эвакуацией гражданских" – женщин с детьми и пожилых людей тысячами вывозит на свою территорию. Наверное, чтобы жуткая картина успешно дополняла заявления из Москвы о необходимости защитить "российских граждан". Свои паспорта, кстати, Россия с готовностью выдает в сепаратистском регионе еще с 90-х — так создает формальный повод для вторжения.

Официальная дата начала войны – 8 августа, однако, российское вторжение начинается днем ранее. И когда грузинские власти таки пытаются дать отпор, Москва начинает манипулировать на полную.

За последние 8 лет украинцы хорошо изучили, что может рассказывать Москва на заседании Совета Безопасности ООН. В 2008 году в мире ее словам верили, к сожалению, еще больше. Через два часа разговоров члены Совбеза так и не принимают совместное заявление — Грузия и США не желают подписываться под российским предложением призвать к прекращению огня "обе стороны конфликта".

Впрочем, Кремль получает от заседания то, что хотел. Замаскировавшись под миротворцем на глобальном уровне, он фактически объявляет Грузии войну в этот же день. «Действия с грузинской стороны привели к человеческим жертвам. В том числе и среди российских миротворцев. Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников», — говорит Медведев.

Вот только, как и впоследствии в Украине, войну войной россияне не называют. На третий день противостояния придумывают ему название – спецоперация по принуждению к миру. Так же, как в Украине, не обнародуют настоящие потери, озвученные разными чиновниками в разные годы цифры в конце концов не совпадают. И наносят удары, как и в Украине, не только по военным, но и по гражданским.

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"Россияне воюют с нами на нашей территории", — говорит тогда президент Грузии Михеил Саакашвили. Боевые действия Москва ведет как на суше, так и на море, и в воздухе. Предложение Саакашвили прекратить огонь откровенно игнорирует. И через несколько дней таки наносит грузинской армии поражение.

О прекращении огня тогда президент России Медведев заявляет на встрече с Николя Саркози – глава Франции привозит в Москву план мирного урегулирования. Под которым Россия подписывается, чтобы в дальнейшем его не выполнять. В частности, вместо того, чтобы отвести свои войска, сохраняет присутствие в Абхазии и Южной Осетии. А в конце августа еще признает самопровозглашенные республики независимыми и фактически берет на себя их финансовое обеспечение.

И, хотя впоследствии независимое расследование Евросоюза показало роль Москвы в провокации конфликта, репутационные потери для Кремля оказались незначительными. А машина гибридной войны и ее технология достаточно успешны, чтобы потом применить их в Сирии и в Украине.

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