Годовщина освобождения Херсона: как это происходило в ноябре 2022 года (фото, видео)

Два года назад ВСУ освободили правобережье Херсонщины. Сине-желтый флаг вернулся и в Херсон — это был единственный областной центр, который удалось захватить оккупантам за время полномасштабного вторжения, Херсон был в оккупации 8 месяцев, но показал пример партизанской борьбы.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Оккупация Херсонщины и трагедия "Сиреневой рощи"

Два года ВСУ вернули украинский флаг на правобережье Херсона. Самые массовые многодневные гуляния охватывают город Херсон – люди с сине-желтыми флагами радуются и доказывают – Херсон ждал ВСУ.

Оккупация Херсонщины началась с 24 февраля 2022 года. Но в сам город оккупанты зашли 1 марта — этот день оборачивается трагедией "Сиреневой рощи" — десятки терроборонцев Херсона, почти безоружные, все в штатском, безжалостно расстреляны оккупантами. Тела убитых пришлось собирать местным и хоронить в братских могилах.

"Сиреневая роща"

Как освобождали Херсонщину

Но трагедия в "Сиреневой роще" не остановила мужественных херсонцев. Город в оккупации, но на центральной площади собирались тысячи смелых людей в сине-желтых флагах. Эти митинги россиянам удалось остановить, но не партизанское движение – в городе регулярно взрывались машины с оккупанатами. Уже в июле жителей Херсонщины предупредили – город в оккупации не оставят. Ключевую роль играют "Хаймарсы" – надежду дают удары по Антоновскому мосту. Тогда же РФ проводит имитацию "референдума" и заявляет об аннексии украинских территорий.

Херсон

Впоследствии оккупанты делают "жест доброй воли" — бегут с правобережья Херсонщины. Перед уходом они подрывают Антоновский мост, телебашню, стратегические предприятия, разворовывают музеи. Несмотря на это, местные радостно сдирали плакаты, обещавшие, что "Россия здесь навсегда".

Херсон в ноябре 2022

Россия терроризирует Херсонщину

В июне 2023 года россия подорвала Каховскую ГЭС, Херсон и села и городки рядом пережили потоп – город накрыла большая вода, но Херсону и близлежащим населенным пунктам съехались помогать люди со всей Украины.

Эти два года свободы дались Херсону очень дорого – Россия терроризирует город-герой постоянными обстрелами, убивает херсонцев, разрушает их дома. Но десятки тысяч людей держатся за родной Херсон и борются за него.

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