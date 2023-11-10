Годовщина освобождения Херсона: сколько людей живет в городе и скольких россияне убили после деоккупации

Корреспондент ТСН Елена Ванина три месяца прожила в Херсоне во время оккупации. Только впоследствии она вывезла оттуда своих троих детей и сейчас только для работы наведывается в родной город.

Елена Ванина рассказала в эфире ТСН, что сейчас изменилось в ее городе.

После освобождения Херсон продолжает жить, несмотря на обстрелы

В Херсоне сейчас окна и витрины забиты фанерой, поскольку оккупанты после побега уничтожают украинский город обстрелами, убивая людей на улицах и в собственных домах. Однако Херсон адаптируется и продолжает жить.

Херсон в ноябре 2023 года

"Например, во время оккупации супермаркеты не работали, но здесь был стихийный рынок, где можно было купить лекарства и продукты, а также обналичить деньги с карточек. Рядом на дороге работали мобильные блокпосты врага. Сейчас все это в прошлом. Открылись банки, аптеки, почта и магазины. А еще - есть свет, вода и связь. Когда оккупанты отходили, разрушили все коммуникации", - говорит Елена Ванина."

Россияне убили в Херсонской громаде 197 человек

По данным городской военной администрации, за год после деоккупации россияне убили 197 человек и ранили почти 800. И это только в Херсонской громаде. Повреждены дома, больницы, предприятия, церкви, садики и школы. Дети учатся онлайн. Но несмотря на страшные новости, люди возвращаются домой.

Херсон в ноябре 2023 года

Фотограф Александр Андрющенко пережил оккупацию Херсона и уехал только потому, что в его дом дважды прилетали вражеские снаряды. Впрочем, без Херсона выдержал всего 8 месяцев. Вернулся и открыл студию, где делает фото на документы.

Сколько человек остается в городе

В ноябре прошлого года в городе было 140 тысяч человек. Когда россияне начали обстреливать Херсон каждый день – уехала чуть ли не половина жителей. Но почти 20 000 из них уже вернулись или временно посещают свои дома, говорят в военной администрации.



"В настоящее время население растет. Даже после подрыва Каховской ГЭС россиянами количество населения выросло все равно", — говорит заместитель председателя Херсонской МВА Антон Ефанов.



Желающих эвакуироваться немного. Вернувшимся приходится заново учиться ориентироваться в городе. Ведь немало улиц в Херсоне переименовали, чтобы о России и ее деятелях не было и упоминания. Например, пешеходная Суворова теперь Европейская. О российском полководце напоминает только постамент, сам памятник россияне забрали с собой, убегая. А еще украли экспонаты из городских музеев.

Херсон в ноябре 2023 года

На месте князя Потемкина – украинский флаг. А рядом – в хранилище работает театр. Бетонные укрытия – разрисованные. На забитых фанерой окнах – рисунки художников.



Масштабного празднования годовщины освобождения Херсона не будет. Ведь в городе небезопасно быть на открытом пространстве. Но херсонцы шутят — изгнание окупантов из города было лишь репетицией Великой победы. После которой можно будет устроить настоящий праздник.

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Напомним, год назад, в ноябре 2022 года, ВСУ освободили правый берег Херсонской области и Херсон.

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