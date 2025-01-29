Годовщина подвига Героев Крут: что известно о битве и как в 2022 году россияне снова шли через это село на Киев

В Украине 29 января чествуют подвиг Героев Крут. Что известно об этой битве и почему она важна?

Сегодня 107 годовщина подвига Героев Крут. В 1918 году в 130 километрах от Киева им удалось задержать продвижение большевиков и выиграть время для власти, подписавшей союз с Западом. Среди украинских защитников были совсем молодые студенты. 27 юношей были врагом взяты в плен и казнены.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Карины Вакаревой.

Что известно о битве под Крутами

Пристанционный поселок Памятное. Сейчас он совсем маленький - ни школы, ни почты, ни сельсовета. История этого места полна догадок и исторических мифов. Но один факт подделать точно не удастся - 107 лет назад большевиков, которые шли на Киев, под Крутами останавливали настоящие герои-отчаянные - украинские студенты и юнкера. Самому младшему было 16 лет.

Поселок Памятный

Мемориал памяти Героев Крут - это колонна с часовней под ней. А еще - старый локомотив и несколько вагонов на рельсах, внутри которых обустроили музей.



Тогда приняли Третий универсал. Поэтому на карте появилась Украинская народная республика. Советская Россия среагировала мгновенно - большевики сразу отправили ультиматум: прекратить разоружение «красных» отрядов, а еще - не пускать через Украину враждебные советским войска. На выполнение этих требований дали двое суток. Иначе - война.

"48 часов прошло, требования не выполнены. Огромная большевистская армия идет на территорию Украины. Несколькими путями: Курск-Бахмач-Киев; Харьков-Полтава-Киев. И если на некоторых отрезках были какие-то воинские части, то ставить оборонять подступы к Киеву через Бахмач - надо кого-то найти", - говорит научный сотрудник музея "Памяти Героев Крут" Наталья Примушко.

Правительство во главе с Грушевским имело план - за два месяца набрать контрактников. И здесь, как отмечают историки, надо учесть тогдашнюю ситуацию с армией: "Летом 1917 года Вооруженные силы УНР насчитывали 300 тысяч солдат. Но наивное и неопытное украинское правительство это войско потеряло. Власть распустила большинство армии. Мол, украинцы ни на кого нападать не собираются. А спорные вопросы с той же Россией - решат мирно".

Музей Героев Крут

Пока искали контрактников, к защите Украинской народной республики всячески привлекали добровольцев. Среди них, самыми активными были студенты и ученики гимназий.

На тот момент война не была позиционной. Не было сплошной линии обороны или окопов. Большевистские войска во главе с генералом Муравьевым продвигались по железным дорогам - на эшелонах. Останавливать их планировали возле узловых станций. Основной бой за станцию Круты длился около 6 часов. По разным подсчетам - количество защитников Крут (вместе с опытными юнкерами и казаками) составляло от 4 до 6 сотен человек. На вооружении у них было 16 пулеметов и пушка. Войска чужаков преобладали в десять раз.

Соотношение сил

В результате боя с украинцами большевики потеряли около трех сотен солдат. Среди погибших с нашей стороны – студенческий взвод. 27 юношей при отступлении заблудились и попали в плен. Под утро россияне их расстреляли. По преданию местных – тела замученных похоронили в соседнем селе Печи.

Архивные кадры

Могила Героев Крут в селе Печи

Пани Нина не местная. Приехала в Печи ухаживать за старой матерью. Но о могиле Героев Крут слышала. Это - мраморная плита с маленьким крестом. Братской могилы здесь уже давно нет. Героев Крут после опознания перезахоронили в Киеве.

"Раскопали эту могилу, так как люди рассказывали - что их 12 здесь было защитников. Их накрывали полотном домотканным. Что они еще нашли - это два нательных трезубца", - говорит староста села Печи Владимир Нога.

В Печах безлюдно. Да и те, кто здесь живут, мало что знают об истории своего края. Но разговор со старожилом Иваном Николаевичем - смело можно назвать журналистским «фартом».

Могила в селе Печи

Иван вспоминает о парне, которому удалось выжить тогда под Крутами: "У меня еще баба рассказывала — куда ему воевать? Ему же год 16 или 17 было.

Почему битва под Крутами важна

И пока в 130 километрах от Киева шла борьба - украинское правительство выиграло время на четыре дня. Большевиков остановили.

"Это позволило Центральной Раде заключить мирный договор со странами Четвертного Союза. Потому что немцы четко сказали - мы заключим мирный договор с теми, кто будет в Киеве. Это означало не только заключение мира в Первой мировой войне, это означало и международное признание Украины", - говорит заместитель директора Национального военно-исторического музея Украины Ярослав Тинченко.

2022 Россия снова шла на Киев через Круты

Когда Россия напала в 2022 году - многие вспоминали историю столетней давности и Героев Крут. В самих Крутах снова слышали выстрелы и взрывы. И враг шел на Киев. Останавливать оккупантов вышла местная тероборона.

"Им удалось более 200 метров, где вы переезд проехали, завалить деревьями. Два дня возились с этим завалом - это остановило колонну, некоторые вернулись обратно. Эта территориальная оборона из обычных дядек в селе Крут, сыграла свою роль. И дала возможность сориентироваться и нежинскому гарнизону", - говорит председатель Крутовской общины Олег Бузун.

Историк по образованию - Олег Бузун проводит параллели между событиями тогда и сейчас: "Кстати, у нас тоже - представляете, какие колонны тысячами проходили - и нашей территориальной обороны было ну горстка людей. Ну пусть до 50 человек".

Бой под Крутами 107 лет назад стал одной из самых удачных оборонительных операций украинской армии. На кресте на Аскольдовой могиле в Киеве, где перезахоронили часть крутян, слова Михаила Грушевского, актуальные до сих пор: "Отцы, братья, сестры, сдержите слезы, которые катятся из ваших глаз, потому что самая высокая любовь - это отдать жизнь за Отчизну и за друзей".

Первые украинские киборги: как студенты 107 лет назад останавливали нашествие большевиков в Крутах

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