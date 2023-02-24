Годовщина полномасштабного вторжения: какие события предшествовали и почему их "не замечали" украинцы

Сегодня каждый переживает свое личное начало войны и вспоминает те дни, которые ему предшествовали, но были события, которые были одни на всех, предшествовавшие полномасштабному вторжению, их в сюжете собрали корреспонденты ТСН.

21 февраля

Три дня до начала большой войны и напряжение растет – обострение на фронте, взимание войск на границе с Беларусью... Украина сразу созывает свою СНБО, США еще говорят о возможности встречи Байдена и Путина, а Евросоюз готов к санкциям против Москвы в случае агрессии. “Продолжается дискуссия о том, в какой момент это должно произойти. То есть, что именно должна сделать Россия, чтобы эти санкции были применены”, – тогда объявляет украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Под вечер Путин раскрывает карты, объявляется признание Кремлем псевдореспублик на оккупированных Россией территориях. Страны-партнеры Украины созывают свое Совбезы и осуждают действия Москвы. Ночью президент Владимир Зеленский обращается к украинским. "Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся, и мы ничего, и никому не отдадим, и мы в этом уверены", — заявляет президент.

22 февраля

Колонны российской техники, не скрываясь, зашли в оккупированный Донецк после признания Кремлем независимости оккупированных территорий.

СНБО Украины теперь работает круглосуточно. Украина не признает "независимость" марионеточных образований на Донбассе. "Мы четко понимаем, что территория нашей страны — это АР Крым и все области, входящие в нашу территорию в нашей Конституции", — говорит Данилов.

Нарушение международного права и покушение на суверенитет Украины – мир реагирует на признание Путиным оккупированных территорий Донбасса.

В Вооруженные силы Украины обратился министр обороны Алексей Резников, он отметил, что впереди тяжелые испытания, впрочем, нас обязательно ждет победа.

Украинские воины на фронте продолжают сопротивляться российским оккупантам. В то же время Совет Федерации России разрешает Путину использовать российскую армию в Украине официально, поэтому мир провозглашает санкции. Германия же приостанавливает сертификации "Северного потока-2".

В Мариуполе украинцы выходят на протесты из-за действий россиян, но в крупных городов, которые могут оказаться под угрозой вторжения, не проявляют паники, горожане следят за новостями.

23 февраля

Призыв резеристов, чтобы повысить готовность украинской армии ко всем возможным сценариям, Владимир Зеленский снова обращается к гражданам. “Украинцы – мирная нация. Мы хотим тишины. Но если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем”, – говорит он.

Уже с утра к военкоматам пошли резервисты. Заседание СНБО Украины продолжается. Зрители ТСН все узнают вживую. "Мы приняли решение о введении чрезвычайного положения", — объявляет Данилов.

Не ехать в Россию советует украинцам Министерство иностранных дел Украины, а находящимся там согражданам советуют немедленно уехать. Появляются новости, что российские дипломаты готовятся выезжать из Украины, они жгут документы. Напряжение среди людей постепенно растет. В разных городах тренируются, как сообщать жителям об опасности. На востоке российские оккупанты не прекращают обстреливать гражданских.

На мировых площадках Украина призывает западных партнеров дать гарантию безопасности на фоне эскалации со стороны Кремля.

Вечер 23 февраля

Верховная Рада голосует за введение чрезвычайного положения. Ни один из экспертов, которые в тот вечер были в марафоне 1+1 от программы "Право на владу" и "Вечір з 1+1" не сказал, что Россия наверняка начнет полномасштабное вторжение. Хотя в эфире звучит, что Пентагон пишет, что готовится комплексный удар со стороны России с использованием крылатых ракет, авиаударов и наземной операции.

Именно в это время Путин отдал приказ. 24 февраля утром украинцы услышали взрывы. Весь мир узнал – это война. Россия напала на Украину со всех сторон. “Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства. Я провел разговор с Байденом, США уже начали формировать международную поддержку. Без паники, мы сильны, мы готовы ко всему, мы победим всех. Потому что мы это Украина. Слава Украине”, – говорит Зеленский.

Год сопротивления. Год боли. Год благодарности нашим воинам. И надежды – что каждый день нас приближает нас к главной новости.

Почему же украинцы, следившие за событиями, все равно оказались не готовы к войне, кто успокаивал и зачем, читайте и смотрите в материале ТСН.

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