Годовщина президентства Байдена: почему США направляются в ловушку Путина и как Кремль шантажирует Украиной

"Доктрина Путина" – это ограниченный суверенитет Украины и Грузии, реставрация СССР и создание конкурента НАТО в лице ОДКБ.

Посленовогодний период, известный фразой "давайте уже после праздников", для Украины начался бурно. Ультиматум Кремля о нерасширении НАТО на Восток получил свое продолжение. Президент США Джо Байден согласился обсуждать "гарантии безопасности", которых требует Владимир Путин, мол, стратегические системы Альянса угрожают безопасности России.

Дело поручили замгоссекретаря США Венди Шерман и замминистра иностранных дел России Сергею Рябкову. В понедельник, 10 января, они провели первый раунд переговоров о судьбе Украины и, по большому счету, архитектуре безопасности целой Европы за закрытыми дверями. Разговор длился почти восемь часов.

Конкретных результатов, которые можно было бы увидеть на бумаге, конечно же нет. Но симптоматично уже само по себе то, что США вообще согласились обсуждать граничащие со здравым смыслом ультиматумы Путина. Ведь это Россия второй раз за год стянула к украинским границам едва ли не всю свою военную мощь, а затем выставляет себя жертвой агрессии НАТО, требуя каких-то письменных гарантий безопасности.

ТСН.ua проанализировал первые женевские наброски и что это значит для Украины.

Место встречи изменить нельзя

Швейцария – одна из самых любимых стран, которую США и Россия выбирают для своих встреч. Джо Байдену и Владимиру Путину по душе особенно пришлась Женева. Здесь на вилле La Grange в июне прошлого года они провели свой первый большой саммит. Через полгода, 10 января, в Женеве встретились замгоссекретаря Венди Шерман и замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Но уже в здании постоянного представительства США при ООН.

Дипломаты воздержались от рукопожатий, что сразу же заметила пресса. И не удивительно, ведь накануне вечером, прибыв в Женеву, Рябков посоветовал "НАТО собирать манатки и возвращаться к рубежам 1997 года". То есть, до четырех волн расширения Альянса: до 1999 года, когда членами НАТО стали Чехия, Венгрия и Польша; 2004 года – Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения; 2009 года – Албания и Хорватия; и 2017 года – Черногория и Северная Македония.

Почему Рябков вообще позволяет себе такое говорить?

Во-первых, по утечкам из Кремля, он очень хочет занять место Сергея Лаврова.

Во-вторых, в декабре Путин поставил Байдену ультиматум: либо США согласятся предоставить письменные гарантии нерасширения НАТО на Восток за счет бывших советских стран и неразмещения новейших систем вооружений в странах Альянса, находящихся в непосредственной близости к границам России, либо Россия продемонстрирует военный ответ .

По словам первого замдиректора Центра "Новая Європа" Сергея Солодкого, лексика российских дипломатов давно уподобилась лексике бандитов. Рябков не открыл новую страницу в общении с миром.

"Кажется, это давно стало нормой местного поведения — показать "кузькину мать" Западу. В российском обществе есть запрос на такую риторику, российские члены правительства с радостью на этот запрос отвечают. Странно, что российские дипломаты потом обижаются и обвиняют всех в русофобии, когда в приличном обществе их считают за варваров. Граница этому хамству – смена власти и изменение общественных представлений в России о том, какой должна быть их страна и как она должна себя вести в мире. Пока этих изменений не будет, то и риторика по типу "мочить в сортире", "мертвого осла уши" будет сохраняться еще долго", — комментирует ТСН.ua Сергей Солодкий.

Россия, по мнению эксперта, понимает, что Запад никак не будет реагировать на такие выпады, поэтому позволяет себе махать кулаками.

"Жесткий язык, грубость – это демонстрация силы, как ее себе представляет Россия. Российская верхушка показывает своим согражданам, что нецензурщиной они борются за право говорить не просто на равных, но и в пренебрежительном тоне. Конечно, таким образом Москва показывает, что ни перед чем не остановится – пути назад нет, потому, мол, или мы все начинаем с чистого листа, или будет хуже. Это шантаж чистой воды на всех фронтах: вербальный, военный, энергетический", — считает Сергей Солодкий.

Большая война: быть или не быть

Путин не просто так второй раз за год стягивает свои войска к украинским границам. Используя тактику устрашения, он еще раз демонстрирует, что может заставить Байдена сесть с ним за стол переговоров. Тем более, накануне годовщины инаугурации Джо Байдена – 20 января 2021 года он переступил порог Белого дома. И США охотно на это идут. Но будет ли результат?

Судя по заявлениям Шерман и Рябкова после 8-часовых переговоров, от своих позиций Вашингтон и Москва не отступили.

Замгоссекретаря заверила, что США никому не позволят закрыть двери НАТО для любой страны и не будут обсуждать перспективы вступления Украины в Альянс без Украины.

Замминистра иностранных дел России окрестил переговоры как сложные, длительные, глубокие и очень профессиональные без попыток что-либо приукрасить или обойти какие-то острые углы. О предстоящих шагах, по словам Рябкова, можно будет судить после дальнейших встреч на этой неделе: 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а 13 января в Вене – переговоры Россия-ОБСЕ. Но заявил: России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО.

Украинцев же интересует, готовиться ли к широкомасштабному российскому вторжению, чем с октября прошлого года нас пугают американские СМИ. После переговоров в Женеве Сергей Рябков заверил, что Россия не намерена нападать на Украину (хотя Шерман заявила, что Рябков не давал таких гарантий). Ну, конечно, потому что Россия уже сделала это в 2014 году. И судя по появившейся в американских медиа информации накануне женевских переговоров, у Запада до сих пор нет адекватного ответа.

По данным The New York Times, Россия окружила Украину с трех сторон, сосредоточив 175 тыс. военных. Если Путин пойдет на широкомасштабное вторжение, США и ЕС введут санкции в течение нескольких часов. Что это за санкции? По словам неназванных высокопоставленных чиновников администрации Байдена, которых цитируют американские СМИ, это запрет экспорта электронных технологий, программного обеспечения и сопутствующих технологий (например в сфере искусственного интеллекта): авиационная электроника, станки, смартфоны, планшеты и телевизоры.

Но в этом списке почему-то нет санкций против "Северного потока-2". Запад пытается вернуть Россию к соблюдению норм международного права, предпочитая не замечать, что Кремль уже давно применяет эту систему правил игры избирательно.

Сначала Путин говорит, что НАТО и США угрожают безопасности России. А потом продвигает идею ограниченного суверенитета бывших советских стран.

По мнению директора программы "Российские и Белорусские Студии" Совета внешней политики "Украинская призма" Максима Хилько, с одной стороны дерзостью заявлений и демонстрацией готовности к военной эскалации российские чиновники стремятся компенсировать слабую аргументированность заявленных претензий Москвы — как с точки зрения международного права, так и реального соотношения потенциалов переговорных сторон С другой стороны, резкие заявления российских чиновников служат эффектной картинкой для кремлевской пропаганды, которая с их помощью пытается сформировать среди граждан РФ имидж властей, якобы жестко отстаивающих государственные интересы перед лицом "внешней угрозы".

В то же время, по словам эксперта, общественное мнение готовится к возможной военной эскалации. В качестве повода Кремль может использовать предполагаемый отказ США и НАТО соглашаться на ультимативные и по-хамски сформулированные российские требования по "гарантиям безопасности".

"Основания считать, что можно позволять себе в подобном пренебрежительном тоне разговаривать с Вашингтоном, Москве (и не только ей, но и Пекину, Тегерану и другим) дали предыдущие ошибки Белого дома, воспринятые в Кремле как проявления слабости и нерешительности. Начиная со слабой реакции на российскую агрессию против Грузии в 2008 году, попыток администрации Обамы "перезагрузить" отношения с РФ, его нерешительной реакции на российскую оккупацию Крыма и ОРДЛО, и продолжая уступчивой позицией администрации Байдена относительно "Северного потока 2". Публичные дискуссии в США и ЕС о (не)готовности отключить Россию от SWIFT и других жестких санкций также заставляют Кремль считать, что страны Запада не отважатся на действительно решительную реакцию в случае новой военной эскалации", — комментирует ТСН.ua Максим Хилько.

Испытание Казахстаном

Отрицать то, что Россия готовится к большой войне, просто невозможно. Сергей Солодкий отмечает, что мы должны понимать: чуть ли не впервые с 2014 года на Западе всерьез обеспокоены масштабным наступлением России на Украину.

"Об этом свидетельствуют разведданные по дислоцированным войскам у границы и ряд других предпосылок. Следовательно, Россия может использовать нынешние переговоры только как оправдание – мы все сделали для мира, но Запад избрал агрессивную политику", — считает Сергей Солодкий.

А пока Путин торгуется с Байденом, он повышает ставки. Еще 6 января в Москву поговорить о Донбассе приезжали французские и немецкие дипломаты (проведя переговоры в неполном нормандском формате), где их угощали чаем из самовара и катали на санях, а уже 9 января коммунисты из Госдумы сообщают о существовании проекта постановления о признании "ЛНР" /"ДНР".

По словам Максима Хилько, вряд ли РФ готова как в военном, так и в политическом измерениях к действительно крупной по масштабу наземной военной операции против Украины.

"Впрочем, к сожалению, нельзя исключать шагов Москвы, направленных на дальнейшую ползучую аннексию ОРДЛО, а также локальные эскалации. Чем бы не закончились переговоры США и НАТО с РФ, в ближайшем будущем Москва не откажется от планов вернуть Украину в свою орбиту влияния, по меньшей мере, — навязать ограничение суверенитета во внутренней и внешней политике", — считает Максим Хилько.

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Накануне женевских переговоров чиновники администрации Байдена сообщили журналистам: чтобы разрядить один из самых серьезных геополитических кризисов между Москвой и Западом с конца Холодной войны, США готовы обсудить определенные ограничения на развертывание ракет средней дальности в Европе и взаимные ограничения на масштабы военных учений.. Но при этом Вашингтон не готов сокращать численность своих 70 тыс. военнослужащих в Европе.

Интересно, поставила ли Венди Шерман встречное требование по демилитаризации Калининграда и Крыма? После переговоров в Женеве она расплывчато заявила, что есть предварительные идеи по размещению ракет и будущего договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. В прошлом году этот договор (единственный оставшийся между США и РФ по сокращению вооружений) пролонгировали на 5 лет.

Но почему именно о нем говорили Шерман и Рябков? Для Соединенных Штатов стратегически лучше говорить о возобновлении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (из которого США вывел Дональд Трамп из-за того, что Россия его нарушила), привлекая туда Китай. И в этом чисто теоретически, исходя из логики администрации Байдена, могла бы помочь Москва.

Но Путин то и дело подкладывает Байдену свинью. Очередной пощечиной Кремля после выхода США из Афганистана стала интервенция в Казахстан под флагом ОДКБ. При этом Путин предлагает размещать "армии" ОДКБ в каждой стране-участнице Организации. И показательно, что в день переговоров Шерман и Рябкова в Женеве, Путин провел онлайн-заседание ОДКБ. Выступая, он даже забыл имя президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева.

Но для Путина это не главное. Кремлю важно продемонстрировать Вашингтону, что ОДКБ является реальным, а не мнимым конкурентом НАТО, способным контролировать регион. Россия это делает специально накануне годовщины инаугурации Байдена. После неудачного выхода США из Афганистана, да еще и на фоне безумной инфляции, с рейтингами у Байдена не очень.