Годовщина псевдовыборов Лукашенко: активисты собрались возле белорусского посольства в Киеве

Активисты выступают против режима Лукашенко, требуют расследования смерти Виталия Шишова и защиты другим белорусским активистам.

9 августа — годовщина псевдовыборов в Беларуси. Год назад во время президентских выборов режим Александра Лукашенко сфальсифицировал результаты волеизъявления.

Это привело к длительным массовым акциям протеста по всей Беларуси и к их кровавому разгону силовиками. Погибли по меньшей мере семь человек. Преимущественно — от пыток правоохранителями.

Об этом 8 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Задержанных часами держали в автозаках в жаркую погоду. Против мирных демонстраций режим Лукашенко направлял тяжелую технику. Десятки тысяч людей попадали под арест.

Тысячи — выехали из Беларуси. В частности, и единственный оппозиционный кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская.

Официальные результаты выборов не признала ни одна демократическая страна мира. Инаугурацию Лукашенко провел тайно, без предварительного анонса.

В воскресенье, 8 августа, белорусские активисты отмечают годовщину борьбы за свободу. Они собрались под Посольством Республики Беларусь в Киеве — выступают против режима Лукашенко. Также требуют расследования смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. А также – защиты другим белорусским активистам, которые сейчас находятся в Украине. Кстати, до сих пор не получила охраны и девушка погибшего Виталия Шишова, хотя обращалась по защиту.

Новости Украины: год борьбы за свободу - белорусские активисты собрались под посольством в Киеве

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