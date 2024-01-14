Годовщина ракетного удара по многоэтажке в Днепре: что говорят выжившие и как выглядит дом

Проходит год от трагедии в Днепре, когда российская террористическая армия запустила по жилому дому ракету. Тогда погибли 46 человек, среди которых 6 человек – это дети. Спасательные работы тогда продолжались почти трое суток. Сотни обычных днепрян работали вместе с ГСЧС. Разбирали завалы и голыми руками растаскивали горящие автомобили. Год миновал, а разрушенные подъезды здесь по-прежнему стоят руиной. Их только готовятся разбирать. Большинство тех, кто смог выжить в этой трагедии, предпочитают больше не возвращаться к месту, которое когда-то было их домом.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Годовщина трагедии в Днепре

Ровно год назад, 14 января, в Днепре произошла ужасная трагедия. В 15:37 выходного дня, когда большинство людей дома, в девятиэтажку на набережной Днепра попала российская ракета.

Помогать спасателям пришли сотни днепрян. Феноменальное количество волонтеров голыми руками растягивали сгоревшие автомобили, чтобы дать дорогу спецтехнике.

Последствия удара 14 января 2023

Потерпевшая из-за ракетного удара не хочет возвращаться на место трагедии

Ольга Ботвинова чудом выжила после попадания российской ракеты. Ее спасло то, что муж-хирург смог оказать первую помощь после ранения.

"После больницы, я подъехала, для меня это очень больно быть там вообще, видеть, вспоминать и после этого я не была ни разу. Я мыслями воспоминаниями возвращаюсь в тот момент", – говорит Ольга Ботвинова.

Ольга Ботвинова

Супруги Ботвиновых, потеряв все, с головой погрузились в работу. Он – в больнице, она – мотивационный психолог в общении с клиентами

"В декабре было самое масштабное событие, когда мы объединили 343 украинца продолжать жить, ставить цели и мечтать в нашей стране. Это было в Днепре и это событие внесли в национальный рекорд. Для меня знаете это такая личная победа вдохновлять людей", — говорит. Ольга.

Восстанавливать квартиры в Днепре не планируют

2 разрушенных подъезда – снесут. Кроме них в пострадавшем доме еще – 16. Рядом там живут люди. К руинам рядом, говорят, привыкнуть невозможно. Мечтают, чтобы их поскорее убрали.

Дома, год назад обстрелянные РФ

Сейчас подрядчики готовят площадку. На месте разрушенных квартир новое жилье не будут строить. Вероятно, здесь заложат сквер в память о жертвах российских террористов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 46 оборванных жизней и полностью разрушенные подъезды. Годовщина трагедии в Днепре

Напомним, за ракетный удар по многоэтажке в Днепре Офис генпрокурора сообщил о подозрении командиру 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС РФ.

Читайте также ведущие новости дня: