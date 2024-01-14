Годовщина ракетного удара по многоэтажке в Днепре: что говорят выжившие и как выглядит дом

Российские террористы 14 января 2023 запустили ракету по жилому дому.
Проходит год от трагедии в Днепре, когда российская террористическая армия запустила по жилому дому ракету. Тогда погибли 46 человек, среди которых 6 человек – это дети. Спасательные работы тогда продолжались почти трое суток. Сотни обычных днепрян работали вместе с ГСЧС. Разбирали завалы и голыми руками растаскивали горящие автомобили. Год миновал, а разрушенные подъезды здесь по-прежнему стоят руиной. Их только готовятся разбирать. Большинство тех, кто смог выжить в этой трагедии, предпочитают больше не возвращаться к месту, которое когда-то было их домом.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.
Годовщина трагедии в Днепре
Ровно год назад, 14 января, в Днепре произошла ужасная трагедия. В 15:37 выходного дня, когда большинство людей дома, в девятиэтажку на набережной Днепра попала российская ракета.
Помогать спасателям пришли сотни днепрян. Феноменальное количество волонтеров голыми руками растягивали сгоревшие автомобили, чтобы дать дорогу спецтехнике.
Потерпевшая из-за ракетного удара не хочет возвращаться на место трагедии
Ольга Ботвинова чудом выжила после попадания российской ракеты. Ее спасло то, что муж-хирург смог оказать первую помощь после ранения.
"После больницы, я подъехала, для меня это очень больно быть там вообще, видеть, вспоминать и после этого я не была ни разу. Я мыслями воспоминаниями возвращаюсь в тот момент", – говорит Ольга Ботвинова.
Супруги Ботвиновых, потеряв все, с головой погрузились в работу. Он – в больнице, она – мотивационный психолог в общении с клиентами
"В декабре было самое масштабное событие, когда мы объединили 343 украинца продолжать жить, ставить цели и мечтать в нашей стране. Это было в Днепре и это событие внесли в национальный рекорд. Для меня знаете это такая личная победа вдохновлять людей", — говорит. Ольга.
Восстанавливать квартиры в Днепре не планируют
2 разрушенных подъезда – снесут. Кроме них в пострадавшем доме еще – 16. Рядом там живут люди. К руинам рядом, говорят, привыкнуть невозможно. Мечтают, чтобы их поскорее убрали.
Сейчас подрядчики готовят площадку. На месте разрушенных квартир новое жилье не будут строить. Вероятно, здесь заложат сквер в память о жертвах российских террористов.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 46 оборванных жизней и полностью разрушенные подъезды. Годовщина трагедии в Днепре
Напомним, за ракетный удар по многоэтажке в Днепре Офис генпрокурора сообщил о подозрении командиру 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС РФ.
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