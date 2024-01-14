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Годовщина ракетного удара по многоэтажке в Днепре: что говорят выжившие и как выглядит дом

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Годовщина ракетного удара по многоэтажке в Днепре: что говорят выжившие и как выглядит дом

Дома, обстрелянные РФ год назад

Российские террористы 14 января 2023 запустили ракету по жилому дому.

Проходит год от трагедии в Днепре, когда российская террористическая армия запустила по жилому дому ракету. Тогда погибли 46 человек, среди которых 6 человек – это дети. Спасательные работы тогда продолжались почти трое суток. Сотни обычных днепрян работали вместе с ГСЧС. Разбирали завалы и голыми руками растаскивали горящие автомобили. Год миновал, а разрушенные подъезды здесь по-прежнему стоят руиной. Их только готовятся разбирать. Большинство тех, кто смог выжить в этой трагедии, предпочитают больше не возвращаться к месту, которое когда-то было их домом.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Годовщина трагедии в Днепре

Ровно год назад, 14 января, в Днепре произошла ужасная трагедия. В 15:37 выходного дня, когда большинство людей дома, в девятиэтажку на набережной Днепра попала российская ракета.

Помогать спасателям пришли сотни днепрян. Феноменальное количество волонтеров голыми руками растягивали сгоревшие автомобили, чтобы дать дорогу спецтехнике.

Последствия удара 14 января 2023 / ©
Последствия удара 14 января 2023

Потерпевшая из-за ракетного удара не хочет возвращаться на место трагедии

Ольга Ботвинова чудом выжила после попадания российской ракеты. Ее спасло то, что муж-хирург смог оказать первую помощь после ранения.

"После больницы, я подъехала, для меня это очень больно быть там вообще, видеть, вспоминать и после этого я не была ни разу. Я мыслями воспоминаниями возвращаюсь в тот момент", – говорит Ольга Ботвинова.

Ольга Ботвинова / ©
Ольга Ботвинова

Супруги Ботвиновых, потеряв все, с головой погрузились в работу. Он – в больнице, она – мотивационный психолог в общении с клиентами

"В декабре было самое масштабное событие, когда мы объединили 343 украинца продолжать жить, ставить цели и мечтать в нашей стране. Это было в Днепре и это событие внесли в национальный рекорд. Для меня знаете это такая личная победа вдохновлять людей", — говорит. Ольга.

Восстанавливать квартиры в Днепре не планируют

2 разрушенных подъезда – снесут. Кроме них в пострадавшем доме еще – 16. Рядом там живут люди. К руинам рядом, говорят, привыкнуть невозможно. Мечтают, чтобы их поскорее убрали.

Дома, год назад обстрелянные РФ / ©
Дома, год назад обстрелянные РФ

Сейчас подрядчики готовят площадку. На месте разрушенных квартир новое жилье не будут строить. Вероятно, здесь заложат сквер в память о жертвах российских террористов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 46 оборванных жизней и полностью разрушенные подъезды. Годовщина трагедии в Днепре

Напомним, за ракетный удар по многоэтажке в Днепре Офис генпрокурора сообщил о подозрении командиру 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС РФ.

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