Годовщина Революции достоинства: как мирный поход протестующих к Раде перерос в кровавые стычки

Одна из самых трудных и драматичных страниц Революции достоинства. 10 лет назад поход протестующих к Верховной Раде с требованием ограничить полномочия уже бывшего президента-беглеца Виктора Януковича, перерос в кровавые столкновения. Они продолжались несколько дней и закончились расстрелами митингующих на улице Институтской.

Каждый год родственники и свидетели тех событий собираются – чтобы еще раз напомнить – многих виновных в этом деле до сих пор не наказали, а борьба за идеалы Революции достоинства – продолжается до сих пор.

Подробности – в сюжете корреспондента ТСН Александра Романюка.

Воскресным утром в Мариинском парке звучит молитва. Именно здесь 18 февраля – 10 лет назад – евромайдановцы пришли на мирный пикет к Верховной Раде с требованием вернуть Конституцию 2004 года.

Александр Ушинский в тот день тоже был в парке. Это именно он развесил украинский флаг. Говорит, мирное собрание быстро переросло в стычки. Сначала на людей набросились антимайдановцы, дальше – бить начали и правоохранители.

"Бросали в безоружных людей светошумные гранаты, слезоточивым газом, как они стреляли из помповых ружей в наших ребят и девушек", — вспоминает события того дня Александр.

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Схватки продолжались в Мариинском парке и на улицах Шелковичной, Липской, Институтской. Во время них разгромили и сожгли офис "Партии регионов". Десятки демонстрантов получили ранения, многие из них в голову – потому что по ним в упор бросали шумовые гранаты с привязанными винтами.

В конце концов "Беркут" разогнал демонстрантов и приступил к штурму Майдана. В Киеве останавливают метрополитен и ограничивают движение на въездах в город.

Это был переломный момент, когда площадь превратилась в "Майдан-Сич".

Протестующие доказали – они не только на словах готовы отстаивать свои ценности – но и отдавать за них жизнь. В тот день под штурмом оказались "Октябрьский дворец" и "Украинский дом". Около восьми вечера 18 февраля "Беркут" попытался штурмовать баррикады на Майдане с помощью двух БТР-ов.

Один из БТРов майдановцы подожгли коктейлем "Молотова". Впоследствии в огне окажется уже их палаточный городок и Дом профсоюзов.

Отец Андрея Кульчицкого погиб на первой баррикаде, неподалеку от Дома профсоюзов. Сейчас Андрей – боец ТРО. Говорит, продолжает отстаивать идеалы своего отца и героев Майдана.

"Хранение памяти – это главное. И передать ее детям и внукам", – говорит Андрей.

В тот кровавый день – 18 февраля – в столкновениях погибли по меньшей мере 22 человека, тысячи получили ранения.

Спустя 10 лет свидетели тех событий пришли на панихиду в Михайловский собор. Именно там в тот день оказывали помощь пострадавшим, кто-то прятался от расправы.

Далее несколько сотен человек трогаются шествием к улице Институтской, где 20 февраля 2014 года силовики из снайперских винтовок стреляли в незащищенных протестующих.

Участники шествия признаются – для многих эти дни по-прежнему остаются открытой раной. Во многих делах до сих пор продолжаются судебные процессы, часть подсудимых "беркутовцев" сейчас в России или на оккупированных территориях.

"Каждый раз вспоминается что-то, что болит время, очень травмирует душу. А тем более, когда видишь, что сейчас гибнут детки", — говорит Тамара Швец, вдова погибшего Героя "Небесной сотни" Виктора Швеца.

"Есть какая-то надежда, что понесут наказание те, кто отдавал преступные приказы, кто смотрел в прицел, кто расстреливал население. Убивали детей... 18, 20, 25 лет...", — отметила председатель ОО Семьи "Небесной Сотни" Юлия Цепун.

Но самое трудное, говорят, это то, что для многих участников Революции достоинства бой продолжается. Уже с российским оккупантом. Кто-то стал волонтером, кто-то – вступил в ряды ВСУ. Дети, стоящие на площади – за 10 лет превратились в мужчин и защищают Украину на передовой. А многие из них – отдали там свою жизнь.

Напомним, скандально известный Вадим Титушко сражается за Украину: факты, о которых вы не знали.

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