Годовщина Революции достоинства: почему никто из "беркутовцев" не сидит и что говорят семьи Небесной сотни

В украинских судах до сих пор рассматривают 150 дел в отношении 300 бывших правоохранителей, прокуроров и судей, причастных к преступлениям во время Революции достоинства. Еще 70 производств находятся на стадии досудебного расследования. По истечении сроков давности, к примеру, бывшие "беркутовцы", жестоко разгонявшие студентов на Майдане, так и не получат реальных сроков заключения.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Бывших "беркутовцев" суд отпустил на свободу

За 8 лет слушания дела в суде бывшие бойцы спецподразделения "Беркут" так и не признали своей вины. Их обвиняли в убийствах и других преступлениях, которые привели к гибели 48 митингующих, еще по меньшей мере 80 получили огнестрельные ранения. Самые трагические события революции Достоинства завершаются приговором суда, которого ждала вся страна.

Сергей Тамтура невиновен - считает украинская Фемида. Судьи не нашли в доказательствах, в том числе и на видео, как Тамтура в кого-то стреляет. Другого экс-беркутовца Александра Маринченко приговорили за превышение власти к 5 годам лишения свободы, однако от отбывания наказания освободили, поскольку свое отсидел в СИЗО еще во время судебного рассмотрения дела.

"После оглашения приговора только один вывод - в Украине справедливости нет или мы еще не готовы осуждать зло", - говорит жена героя Небесной сотни Наталья Дигдалович.

Наталья Дигдалович.

Родственники героев Небесной сотни обещают подавать апелляцию.

Три других "беркутовцев" Украина обменяла

Несколько лет назад на скамье подсудимых было еще трое бойцов спецроты киевского "Беркута". Однако их освободили из-под стражи для обмена на украинских пленных в конце 2019 года. Свои приговоры они получили заочно. Олегу Янишевскому суд назначил пожизненное лишение свободы. Павлу Аброськину и Сергею Зинченко по 15 лет заключения. Одиннадцать из них они уже отсидели по "закону Савченко".

И прокуроры, и адвокаты будут судебное решение обжаловать. Только приговор имеет 1700 страниц текста, поэтому дело в апелляции может застрять на годы.

Подозреваемые в преступлениях на Майдане

Дмитрий Садовник - командир так называемой "черной роты". Он тоже вместе со своими подчиненными должен был бы получить свой приговор. Доказать его вину позволяет легкая идентификация на видео массовых расстрелов. Вместо ладони правой руки майор спецподразделения имеет протез. Однако Садовник сбежал из-под домашнего ареста и получил российское гражданство. Вместе с ним за границей скрываются и остальные его подчиненные. Суд над Садовником продолжается заочно.

Олег Бойко 30 ноября 2013 года активно разгонял студентов на Майдане Независимости. Командир взвода киевского "Беркута" обвиняется в препятствовании мирным собраниям и превышении служебных полномочий.

Дело Майдана: "беркутовцы" могут остаться безнаказанными

Шевченковский суд 5 лет исследовал факты жестокого подавления проевропейского протеста. Через десять лет после преступления Олег Бойко получил 5 лет условно. Это лишь четвертый приговор по делам о разгоне Майдана. Ни один из осужденных за решетку так и не попал и уже вряд ли сядет. Поскольку через неделю истекают сроки давности этого преступления.

Суд над "беркутовцами"

Что говорят адвокаты семей Небесной сотни

"И досудебное расследование, и суд велся теми же лицами, которые принимали участие в разгоне, в незаконных судебных решениях. Отсутствие реформирования системы, очистки это - одна из предпосылок долгих сроков. Другая причина - отсутствие реформирования самого законодательства", - говорит адвокат семей героев Небесной сотни Павел Дикань.

Разгон студентов, преследование автомайдановцев, похищение активистов и в конце концов массовый расстрел на Институтской - это связанные события первого шага российской агрессии против Украины, убеждены адвокаты героев Небесной сотни.

"Война началась не в 2014 году с оккупации Крыма, война началась с операции ФСБ провокаций конфликта для вторжения и всех действий, которые мы имеем сейчас", - говорит адвокат семей героев Небесной сотни Виталий Тытыч.

Сейчас в украинских судах рассматривается 150 дел в отношении около 300 бывших правоохранителей, прокуроров и судей причастных к преступлениям против активистов майдана. Еще 70 дел до сих пор на стадии досудебного расследования.

Сейчас украинские правозащитники подают иски в Международный уголовный суд, чтобы начало нынешней российской агрессии против Украины международная Фемида рассматривали именно с событий на Майдане ноября 2013 года.

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Напомним, что сегодня, в 10-ю годовщину начала событий Революции Достоинства, ГБР заявило о финишной прямой в расследовании дел Майдана и назвало обвиняемых.

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