Годовщина сбивания Боинг-737 над Тегераном: есть ли сдвиги по делу и дождутся ли пострадавшие компенсации

3 года со дня одной из величайших трагедий в истории украинских авиалиний – 8 января 2020 года в небе над Тегераном сбили Боинг-737. Тогда погибли все 176 человек, которые были на борту. Это граждане 7 стран, в том числе украинцы. В Иране сначала отрицали свою причастность к катастрофе, а затем признали ошибочное попадание системой ПВО, говорится в ТСН.

На третью годовщину сбивания Боинга украинских авиалиний в небе над Тегераном до сих пор больше вопросов, чем ответов.

В небольшом сквере на Днепровской набережной в Киеве о событиях трехлетней давности в Тегеране напоминает камень, на граните высечен номер того же зловещего рейса PS 752. Еще 176 деревьев в память о каждом погибшем в результате инцидента. Их высадили менее чем за 2 месяца до полномасштабного вторжения в Украину. А уже через полгода, по иронии судьбы, иранским оружием снова будут целиться по мирным людям и на этот раз не случайно.

В сквер сегодня почтить память погибших пришли родные и коллеги.

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В то утро 8 января 2020 года 176 человек рейса PS 752 отправлялись в Киев. Полет оборвался внезапно, буквально после взлета. Погибли все находившиеся на борту — пассажиры и экипаж — это граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Среди погибших были 9 членов украинского экипажа и еще два украинских пассажира.

Сначала в Тегеране будут настаивать, что произошла техническая неисправность и только через три дня признают, что самолет был сбит. Сработала система противовоздушной обороны, случайно, потому что тогда в стране якобы ожидали удара от Америки.

Человеческую ошибку признают главной причиной трагедии в Тегеране. “Если две ракеты попадают в самолет, вы знаете – это не случайность. Я не знаю, чего они попали. После попадания первой ракеты самолет продолжал полет, то есть пилоты продолжали управлять самолетом. И уже после второго попадания самолет потерял управление и упал”, – говорит бортпроводник.

После стольких лет безуспешных переговоров и призывов в Тегеран терпение стран, граждане которых пострадали, лопнуло. За 3 дня до нового года Украина, Британия, Канада и Швеция инициируют арбитражное рассмотрение спора по поводу сбития этого пассажирского самолета, привлечения виновных к ответственности. Еще в июне 21 года Тегеран официально предъявил обвинения против 10 военнослужащих, но кто эти люди – имен никто не знает.

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Сам Иран пока не дал согласия на такой арбитраж, на это у них полгода. Впрочем, если Тегеран не решится взять ответственность в действие вступит Монреальская конвенция 1971 года. Тогда государств-истцов сможет передать спор в Международный суд ООН. Кроме этой цели – обеспечение объективного технического расследования о причинах авиакатастрофы. “Так понимаю, что эти три года уже прошли, в любое время ожидания каких-то бюрократических вещей уже прошло. Я так понимаю, что все будет выходить на стадию финального разбирательства через организацию гражданской авиации, международную, через ООН”, — говорит пилот МАУ Владимир Гайдамака.

Установление ответственности Ирана как государства за сбивание самолета и выплату компенсации. Сатисфакция – фактически официальное извинение с обязательством не повторять подобного. С этим могут помочь обращение в совет "Икао" — международную организацию гражданской авиации. Они могут рассматривать нарушения Чикагской конвенции. По одному из его положений запрещается применять оружие против гражданской авиации. Такое же заявление против России за ущерб МН17 подали Нидерланды и Австралия.

В Канаде и Украине не исключают, самолет иранцы сбили намеренно. Именно поэтому не дают международной группе следователей полный допуск к расследованию дела.

Иран предлагал компенсацию в размере 150 тысяч долларов родственникам каждого погибшего. Украина такую сумму не согласовала. Тегеран действует в обход и пытается решить дело без признания противоправности своих действий.

Сейчас после того, как Иран начал поставлять России боевые дроны для обстрелов украинских территорий, надежда на прямые переговоры тает с каждым днем. В прошлом году за продажу вооружения стране-агросеорце наша сторона инициировала расторжение дипломатических отношений, а иранского посла лишили аккредитации. Несмотря на все доказательства и санкции в Тегеране, продолжают отрицать поддержку войны.

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