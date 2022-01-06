Годовщина штурма Капитолия: как США вспоминают тот день и чему эти события научили американцев

Годовщина штурма Капитолия: как США вспоминают тот день и чему эти события научили американцев

Год назад Дональд Трамп, до последнего отказывавшийся признавать поражение, собрал многотысячную толпу перед Белым домом и направил ее на Конгресс.

Девять жертв, не менее двух сотен раненых, 14 тысяч часов видеосъемки, собранной у журналистов, почти год следствия — в Соединенных Штатах сегодня печальная годовщина поразившего и Америку и весь мир беспрецедентного штурма Капитолия.

В день, когда на совместном заседании двух палат Конгресса Джо Байдена должны были официально провозгласить президентом, его предшественник, Дональд Трамп, до последнего отказывавшийся признавать поражение, собрал многотысячную толпу перед Белым домом и направил ее на Конгресс.

Наша корреспондентка Яна Слесарчук, которая своими глазами видела, как это происходило, показала самые яркие кадры и рассказала, как американцы вспоминают этот день. Об этом идет речь 6 января в сюжете ТСН.19:30.

Следует Трампу закончить говорить, как люди отправились на Капитолий и прорвались к сцене, которую возвели, готовясь к инаугурации. Подвести итоги выборов и объявить Байдена новоизбранным президентом конгрессменам не удается. Возмущенная толпа прорывается внутрь.

"Это было нападение на конституцию. Нападение на Конгресс Соединенных Штатов. Не сомневайтесь, что в тот день наша демократия была на грани катастрофы", — считает Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США.

Годовщина штурма Капитолия: как американцы вспоминают тот день | Новости мира

Через год после штурма спикер конгресса Нэнси Пелози показывает свой кабинет, фотографии и кадры, которые оттуда разлетелись по миру.

"Двери только недавно починили. За ними прятались мои помощники, забаррикадировались внутри столом и мебелью. Их выбили, но вторую дверь, во внутреннюю комнату, выбить не смогли. И они сидели почти три часа там внутри, ни слова друг другу не говорили, чтобы их не услышали", — рассказывает она.

Первая погибшая — бывшая военная. Женщину застрелили, когда она начала ломать дверь, за которой эвакуировали конгрессменов. Еще трое погибают в давке и из-за резкого обострения здоровья. Потери с другой стороны — пятеро полицейских, двое из которых вскоре покончили с собой.

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Бывший военный рейнджер, а ныне законодатель-демократ, Джейсон Кроу убеждает: угрозу в Капитолии ощущали все независимо от партийной принадлежности. Республиканские партийные лидеры в течение трех часов призывали людей разойтись и вели напряженные переговоры с президентом. Наконец Трамп тоже говорит: "езжайте домой, патриоты". Его слова вместе с полицейским подкреплением и национальной гвардией позволяют убрать людей. Прерванное заседание снова начинают, чтобы провозгласить Байдена президентом.

Американская столица остается с вопросом: почему охрану, которую выставили вечером, нельзя было поставить с самого утра. Ведь о намерениях толпы идти маршем на Капитолий знали все политики, копы, спецслужбы.

"За участие в нападении 6 января мы арестовали и предъявили обвинения более 725 людям почти во всех пятидесяти штатах", — сказал генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

За подстрекательство к штурму и свержение демократии демократы в Палате Представителей за считанные дни объявили Дональду Трампу второй импичмент. Этот импичмент, как и первый, утонул в Сенате, контролируемом Республиканской партией.

С тех пор, уже при президенте Байдене, почти год идет следствие. Обнародовано несколько масштабных журналистских расследований с фотографиями и именами людей, отвечающих за организацию штурма: по-военному, с рациями и планами. У следователей есть 14 тысяч часов видео, отснятых в день штурма.

Прокуратуре нелегко: потому что таким образом, пытаясь помешать правомерной передаче президентской власти, Конгресс штурмовали впервые в истории. Поэтому нет ни одного закона, который бы четко обозначал вину Дональда Трампа и его ближайшего окружения в подстрекательстве людей к штурму и многонедельном распространении ложной информации о результатах выборов.

Президент США Джо Байден назвал штурм Капитолия, произошедший год назад, атакой на американскую демократию.

"В этот день год назад была атакована наша демократия, нападение потерпела воля народа, наша Конституция столкнулась с самой большой угрозой", — отметил Байден в Twitter.

Он добавил, что штурм Капитолия был "вооруженным восстанием" и обвинил в этом Трампа.

Напомним, 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего президента Дональда Трампа собрались у Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и приступили к штурму здания. Конгресс временно приостановил заседание.

Среди задержанных в результате штурма Капитолия нашлись русскоязычные. На суде одному человеку понадобился переводчик на русский язык.

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