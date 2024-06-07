Годовщина теракта на Каховской ГЭС: как люди выживают без воды и планируют ли отстраивать водохранилище

Каким может быть водохранилище в будущем – пока не разглашается.

Село Марьянское раньше было на берегу Каховского моря. Люди оттуда говорят, что после российского теракта на Каховской ГЭС они здесь страдают из-за нехватки воды.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Что говорят люди, живущие на берегу Каховской ГЭС

С пани Ларисой ТСН познакомилась в прошлом году в центре села. Тогда она, как и другие жители села, не представляли, как будут выживать без воды. Теперь под обстрелами здесь прокладывают новый водопровод.

Лариса

В Марьянском с водой с осени 23-го только полсела. Остальные - без воды из-за старых труб, которым почти 70 лет.

"Там решето, там просто вода вытекает, это преступление давать по такой системе водоснабжения Длина будущего нового водопровода - 60 километров", - говорит староста села Марьянское Виктор Недря.

Местные коммунальщики и переселенцы с оккупированных территорий здесь работают ежедневно. И все - собственными силами, чтобы удешевить работы.

"Питьевая вода, которая подается централизованно на часть села, сорок пять гривен за куб, из-за того, что мы знаем, каким образом она добывается, и где она берется, и сколько ее. Там, где новые сети, там вода круглосуточная. Там, где сети не в лучшем состоянии, три раза в неделю, по часам там дается. А где совсем негодные, там воды нет, там на подвозе вода. Учитывая логистику, стоимость доставки воды, куб уже выходе не 45, а 125 гривен за куб", - говорит староста села Виктор Недря.

Люди говорят, что в селе они выращивают овощи, однако из-за нехватки воды не могут полить растения. А потому некоторые устанавливают скважину.

Трубы

По селу есть несколько общественных скважин с питьевой водой. Но из каких бы глубин ее не добывали нужная мощная очистка.

Планируют ли возобновлять ГЭС

Люди говорят, что очень хотят, чтобы Каховское водохранилище отстроили. Руководитель "Укргидроэнерго" Игорь Сирота говорит – планы восстановления уже есть. Но ждут деоккупации.

Местные прокладывают водопровод

"Мы видим верхнюю картину, что станции нет, но размыв был большой, мы не понимаем, что на этом месте есть. Или станция может быть потом построена на этом месте, или на другом берегу, это будет уже потом определяться", - пояснил он.

Каким может быть водохранилище в будущем - пока не разглашают. В Марянском же просят учесть ошибки советского проекта. Прокладывая трубы, староста села Виктор Васильевич, надеется хоть немного облегчить жизнь односельчанам.

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