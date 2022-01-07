Третья годовщина Томоса: какие вызовы преодолела Украинская церковь после получения автокефалии

Сейчас для ПЦУ непростые времена: в Украине идет война, а пандемия лишает возможности жить привычной церковной жизнью.

6 января – годовщина Томоса, ведь ровно три года назад Вселенский патриарх Варфоломей вручил тогда еще новоизбранному митрополиту Епифанию драгоценный свиток, декларировав создание самостоятельной и независимой Украинской церкви. За эти три года Православную церковь Украины признала фактически третья часть православного мира, закончилась изоляция, в которой украинские священники находились десятки лет. Сейчас для ПЦУ непростые времена: в Украине идет война, а пандемия лишает возможности жить привычной церковной жизнью.

Удалось ли церкви принять эти вызовы, говорится 6 января в сюжете ТСН.19:30.

Социальное служение

Капеллан Сергей Дмитриев, священник ПЦУ, только что вернулся из поездки в Европу и сразу же отправляется на фронт, праздновать Рождество с бойцами. Восемнадцать лет он служил в Московском патриархате. Перешел в Киевский в 2014-м, в начале войны.

"Находиться в Московском патриахате для меня — это участвовать в убийстве украинских граждан", — объясняет священник.

Отец Сергий после перехода сразу стал капелланом. Объясняет, что в ПЦУ свобода, которая необходима ему для реализации многих проектов. Речь идет о приютах для наркозависимых, работе с ВИЧ-инфицированными, работницами секс-бизнеса и т.д.

"Некоторые проекты, которые я делаю, я бы никогда не смог делать в Московском патриархате. Мы "рванули" в социальном служении за четыре года, когда предстоятелем стал митрополит Епифаний", — отмечает священник.

3 года назад вручили Томос об автокефалии для ПЦУ | Новости Украины

Визит патриарха Варфоломея

Главное событие в церкви за последние три года он называет визит в Украину патриарха Варфоломея в августе 2021 года и его встречу с детьми военнослужащих.

Для главы ПЦУ митрополита Эпифания, визит Варфоломея — тоже одно из важнейших событий ушедшего года.

"После парада на Майдане 24 августа мы сели в автомобиль и патриарх, вдохновленный, сказал, что Украина непобедима. Это уже раз и навсегда. И украинская церковь в дальнейшем будет только утверждаться", — вспоминает Епифаний.

Церковь и пандемия

Со священником Владимиром Магленой ТСН знакомила вас три года назад. Маглена служит в Луганской области, в тридцати километрах от линии разграничения. В январе 2014-го он стал первым священником Донбасса, перешедшим в ПЦУ. Прихожане тогда своего батюшку не поддержали и храм, который отец Владимир построил своими руками, отобрали.

Маглен был вынужден служить дома, с семьей. Потом началась пандемия, которая сначала казалась катастрофой, но в конце концов совершила обычного батюшку из донбасской деревни — падре онлайн. Сначала отец Владимир начал записывать проповеди и публиковать их в YouTube, затем овладел молодежным TikTok.

Митрополит Александр Драбинко, один из двух архиереев УПЦ МП, присоединившихся к ПЦУ, держит в руках сборник статей о церкви во времена пандемии.

Виртуальное причастие — одно из последних изданий возглавляемого Драбинко фонда митрополита Владимира. До этого издали жития святых на украинском языке и перевели литургию: именно этот перевод стал, в конечном счете, основой текста, утвержденного синодом. Потому что молиться на родном языке – естественно.

"Некоторые тексты богословского содержания я сам, будучи уже архиереем, не понимал, что можно говорить о восприятии верующими? Мы наконец-то поняли, кому мы молимся и как мы молимся", — признается митрополит Александр.

А между тем капеллан Сергей Дмитриев собирается на фронт. Он отмечает: священник не благословляет убийство, а находится рядом с людьми, защищающими страну.

Напомним, что митрополит Епифаний рассказал, когда в Украине большинство будет праздновать Рождество 25 декабря.

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