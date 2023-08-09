Годовщина вооруженной агрессии РФ: как Грузия чествует 15-ю годовщину вторжения России

Грузия, пострадавшая от российского вторжения 15 лет назад, до сих пор ведет бой за свою независимость и территориальную целостность, преодолевая трудности и пытаясь мобилизовать поддержку мирового сообщества.

Российская война в Грузии в 2008 году оставила значительный отпечаток на внутренней политике страны, отношениях с Западом и ее пути к евроатлантическим структурам, который требует от Грузии крепкого единства и подробных усилий для обеспечения суверенитета.

О том, как Россия вторглась в Грузию 15 лет назад, вспомнила Оксана Ткаченко.

Сейчас в Грузии отмечают 15-ю годовщину с начала российского вторжения. Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего выступления подчеркнула, что всем грузинам пора опомниться и понять, что есть общий враг — с таким призывом к соотечественникам обратилась.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили / Фото: ТСН

"Тот факт, что Россия является оккупантом и агрессором, мы знаем давно, как и весь мир. Я просто хочу еще раз подчеркнуть, что у нас есть правильный мирный план, который приведет к деоккупации наших территорий и единству раз и навсегда", - подчеркнул премьер страны Ираклий Гарибашвили.

В то же время даже относительно памятной даты в стране до сих пор идут споры. Официально это 8 августа, но на самом деле Россия ввела свои первые подразделения в Цхинвалльский регион днем ранее. Многие грузины считают, что 8 число навязано российской пропагандой. Среди них и президент страны Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили / Фото: ТСН

"Враг борется с нами оружием и мягкой силой, что особенно заметно в последнее время, и для этого нужно наше единство", — подчеркнула она.

Зурабишвили не зря вспоминает о мягкой силе врага. Действующая провластная партия "Грузинская мечта" взяла русский курс. Несмотря на пережившую в 2008-м трагедию — после полномасштабного вторжения в Украину не ввела санкций против России, опасаясь новой агрессии, попыталась ввести закон об иноагентах по примеру Москвы и возобновила авиасообщение со страной-агрессоркой.

Грузины встретили российских туристов бурными протестами / Фото: ТСН

В начале августа в грузинский порт Батуми попытался зайти туристический лайнер, который местные активисты встретили бурными протестами. В сторону автобусов полетели яйца. Те немногие российские путешественники, которым удалось сойти на берег, делали вид, что никакой агрессии 15 лет назад не было и повторяли нарративы кремлевской пропаганды, мол, они освобождали Абхазию.

Однако, как именно Россия освобождала Абхазию и Южную Осетию летом 2008-го видел весь мир. За несколько месяцев до вторжения в прессе активно подогревали антигрузинские настроения. Москва начала подтягивать войска в непризнанные республики: сначала под видом миротворцев, затем под предлогом учений.

Российская техника в Грузии / Фото: ТСН

"В 7 утра зашли. 58-я армия российская. Это была бронированная техника, очень много", — вспоминает посол Грузии в Украине 2017-2019 годов Гела Думбадзе.

Тогда сценарий дальнейших действий России был ужасно похож на тот, по которому она пытается уничтожить Украину. Вместо слова "война" Москва использовала название "спецоперация по принуждению к миру", не обнародовала настоящие потери и главное — войска агрессора целили не только по военным, но и по гражданским объектам. Боевые действия были тогда на суше, на море и в воздухе.

Российская техника в Грузии / Фото: ТСН

Предложение тогдашнего президента Михеила Саакашвили прекратить огонь российские власти проигнорировали, а через несколько дней нанесли грузинской армии поражение. Жертвами 5-дневных боев с грузинской стороны станут 228 гражданских лиц, 169 военных и 19 полицейских. Более 150 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома.

Россия впоследствии подпишет мирное соглашение, но не будет выполнять его условия. Не отведет войска, будет сохранять присутствие в Абхазии и Южной Осетии, признает самопровозглашенные республики независимыми и фактически возьмет на себя их финансовое обеспечение.

Российская техника в Грузии / Фото: ТСН

Тогда Грузия фактически осталась один на один с агрессором. Запад решил не идти на конфронтацию с Россией, не усиливал давление и не вводил санкций. Международную моральную поддержку Грузия получила от президентов Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

12 августа, когда было объявлено о прекращении огня, они приехали в столицу Грузии и приняли участие в акции солидарности на центральной площади. А вот украинская пресса вышла с заголовками: "Следующей будет Украина".

И не ошиблась, потому что слабая реакция Запада только дала сигнал Владимиру Путину, что можно безнаказанно продолжать дальше. Уже через 6 лет россияне захватили Крым. И теперь отработанный в Грузии сценарий Россия повторяет в значительно больших масштабах в Украине. Хотя сейчас агрессор платит за нее гораздо более высокую цену, и об этом в своем традиционном вечернем обращении напомнил украинский президент Владимир Зеленский.

"Когда Украина выиграет эту войну, это не только остановит экспансию российской агрессии, это не только спасет другие нации от того, через что мы проходим — Украину, Грузию и Молдову. Наша победа вернет нормальную жизнь всем — положит конец российской оккупации", — подчеркнул президент Зеленский.

О том, что аппетиты Москвы никуда не исчезли, говорят немало грузин. Многие возмущены пророссийским курсом действующей власти и говорят, что не забыли о кровавом ударе Кремля.

В прошлом году пророссийская политика действующего правительства Грузии уже стоила им отказа в статусе давно желаемого кандидатства в Евросоюзе. Основной причиной стало то, что Тбилиси не присоединился к международным санкциям. По этой же причине – затормозился и путь Грузии в НАТО.

Годовщина вооруженной агрессии РФ: Грузия отмечает 15-ю годовщину вторжения России

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