Дети, которых вернули из оккупации и России 27 ноября / © ТСН

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На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть девять детей и взрослую воспитанницу дома-интерната, которые находились в России и на оккупированных территориях. Некоторые семьи ждали этой встречи по четыре года.

Об этом сообщили корреспондентка ТСН Елена Гущик, президент Украины Владимир Зеленский и омбудсман Дмитрий Лубинец.

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Детали о возвращении детей из оккупации и России

Офис омбудсмана в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA при посредничестве первой леди США Мелании Трамп вернул девять детей и 29-летнюю воспитанницу Олешкивского детдома-интерната из временно оккупированных территорий и России.

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Это уже седьмое такое возвращение при содействии первой леди США. Всего при ее посредничестве на подконтрольную Украине территорию вернули 40 человек, среди них — 39 детей и один совершеннолетний воспитанник дома-интерната.

Возвращенные дети находились на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской областей и в Крыму, а также на территории Российской Федерации. Самому младшему ребенку — 8 лет.

«Девять деток, сопровождающая внука бабушка и Анастасия — воспитанница Олешковского детского дома-интерната, которая нуждается в особой поддержке. Валерия, Марта, Николай, Руслан, София, Давид, Алексей, Александр и самый младший — Артем, ему всего восемь лет. Все они получат необходимую помощь», — написал в Сети Зеленский.

Всего с начала полномасштабного вторжения из ВОТ и РФ удалось вернуть 2875 детей из депортации, принудительного перемещения и оккупации.

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Украина вернула из оккупации и РФ 9 детей и одну взрослую (6 фото) © ТСН © Владимир Зеленский © Владимир Зеленский © Владимир Зеленский © Владимир Зеленский © ТСН

Дата публикации 15:15, 27.11.26 Количество просмотров 6 В Украину из оккупации и России вернули 9 детей: первые эмоции и истории семей

Истории украинских семей, в которые из оккупации и РФ возвращаются дети

Перед встречей с детьми родные поделились с журналистами своими историями.

«Жду племянника из оккупированной территории Херсонщины — виделись последний раз три года назад. Постоянно были на связи — 24/7. Четыре месяца шел процесс подготовки — вытащили мне ребенка. В конце июля умерла мама, мы обратились в Офис омбудсмена — и с тех пор вот забираем. 15 лет. Комнату подготовили, а там все, что хочет ребенок. Просил, чтобы поскорее увиделись. Очень сильно хотел, чтобы увиделись, потому что там очень тяжело одному, он там один остался. Временно в Киеве будут — а там жизнь покажет», — рассказала Ольга.

Валентина Абибулаева ждет свою 11-летнюю племянницу Валерию Левченко.

«Будем суши делать. Со мной девочка из Мелитополя тоже такая, забирает своего ребенка. Будем все вместе жить и делать суши. Четыре года не виделись. Они из Мелитополя. Мы переписывались и звонили друг другу — мне передавала администрация, как она, и россияне передавали — и тут мне все узнавали. (Племянница — ред.) жила в приюте. Одна осталась, никого там. У нее была мама — моя сестра, но умерла. Поэтому осталась одна», — рассказала женщина.

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Абибулaева добавила, что была рада увидеть, как во время войны работают организации, помогающие людям, чьи семьи оказались в разных местах. Она также отметила, что планирует вместе с Валерией поехать в Германию, а затем вернуться в Мелитополь, поскольку считает, что город будет возвращен под контроль Украины. Женщина подчеркнула, что хочет вернуться домой, где у семьи есть сады черешни.

Алина Сидоренко родом из оккупированного Бердянска ждет своего сына. Женщина уехала в Черниговскую область, чтобы уладить проблемы, и тогда началась полномасштабная война. Так мать с сыном оказались в разлуке.

«Пару месяцев — вообще без связи. Я не знала, как они. Они не знали, как мы. Я молилась, чтобы были живы. Далее местные власти начали вышки ставить, потом мама нашла возможность писать через приложения. Когда ты две недели не слышишь ничего, а потом приходит сообщение «мы живы», это счастье. Я очень счастлива, что пережили», — рассказала Сидоренко.

Она также отметила, что помнит сына совсем маленьким, тогда как мальчик вырос уже до 120 см. Мать в шутку говорит, что он уже стал «дядей».

«Уже все готово — ходили с мужем, помним, что любит динозавров. Подобрали по его вкусу постель с динозаврами, оборудовали все комнаты, закупили вредных вкусносняшек всяких«, — рассказала Сидоренко.

Она добавила, что во время полномасштабной войны не стало бабушки и дедушки сына.

Надежда ждет своего 16-летнего брата Алексея.

«Два года как оборвали связь, но случайным образом женщина позвонила, когда он зашел в гости — и у нас восстановилась связь. Он очень боялся общаться, но через две недели сам написал, что ему надоело терпеть и будем общаться. И мы стали общаться. Я ему писала ночью, чтобы бабушка не видела. Я ему написала, что если он захочет вернуться, это всегда будет актуально. И он спустя какое-то время написал, что хочет. И когда уже наступил этот момент, бабушка узнала об этом от опеки и была немного недовольна тем, что за ее спиной это сделали. Но у нее выхода не было», — рассказала Надежда.

Женщина добавила, что ее сыну 6 лет. Он не раз виделся с дядей, ведь тот всегда приезжал к ним. Мать надеется, что сын вспомнит Алексея.

«Я надеюсь, что он (сын — ред.) в какой-то момент вспомнит, как мы проводили время вместе, а нет — наверстает. Он уже взрослее, и он его ждет. Первым делом, сказал, поведет его на море, чтобы Леша увидел, где они весной будут купаться», — рассказала Надежда.

Начало полномасштабной войны застало семью Надежды в Запорожье, впоследствии она переехала в Одессу. В последний раз с братом женщина виделась 17 февраля 2022 года, после чего Алексей уехал домой к маме в Запорожскую область.

«Он очень изменился за пять лет. Когда летом позвонили, я не сразу поняла, что это мой брат — он такой взрослый, высокий. Я счастлива, что он выдержал эти два года, остался со здравым рассудком. Сейчас он уже совсем не ребенок, потому что у него на глазах умерла мама, он стал гораздо взрослее«, — рассказала Надежда.

«Когда началась война, мы общались, мама звонила. Потом мама умерла от рака, мы общались и пыталась найти, как забрать (брата — ред.). Мне бабушка говорила „да, конечно, приезжай, забирай“, но когда дело дошло, чтобы действительно забрать — мне оборвали связь», — поделилась женщина.

Напомним, 25 ноября Мелания Трамп сообщила, что при сотрудничестве украинского и российского лидеров помогла девяти детям из Украины и России воссоединиться со своими семьями. По данным Белого дома, общее количество возвращенных в семьи детей благодаря гуманитарным усилиям первой леди возросло до 43. Мелания Трамп добавила, что решительно настроена продолжать эту работу и дальше.

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