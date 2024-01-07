"Гола вечеринка" на Закарпатье: у организатора считают, что раздевание некоторым помогает пережить войну

В окружении актера театра и художника Андрея Утенкова, организовавшего "голую вечеринку" в Закарпатье, прокомментировали мероприятие. Этот скандальный корпоратив на протяжении последних суток обсуждали тысячи украинцев.

Как рассказала в комментарии для ТСН.ua коллега Утенкова, которая не захотела, чтобы ее имя и фамилия назывались публично, это была закрытая мера, которой предшествовала предварительная регистрация и на которой не было посторонних лиц (последнее ТСН.ua подтвердили и в полиции., отметив, что нарушение общественного порядка не произошло).

На вопрос о том, что это было за мероприятие, наша собеседница ответила так: "Есть определенные телесные практики, та же йога, практики на исследование чувственностей. Есть определенная программа, это как ретрит (уединение – Ред). Это был новый год, Во время этого события меня не было, но я считаю, что люди, которые выбирают оставаться в нашей замечательной стране, в которой война, у них есть силы это выдерживать, у них есть силы быть живыми, чтобы справляться с вызовами., людям нужно испытывать радость. Если люди никому не вредят, в том числе и себе, они имеют право делать что угодно".

К этому коллега Утенкова добавляет, что хейт по поводу проведения вечеринки под названием "Новогодний Love Camp. Сказка сказок" неуместен.

По словам этой женщины, мероприятие проходит несколько лет и началось еще до войны.

"В чем проблема? Если мы все будем в трауре, то мы не поможем ни нашим защитникам, ни стране. Нам нужны люди, которые будут восстанавливать страну и защищать ее. Для этого мы не можем постоянно унывать и быть в апатии. Я лично понимаю по себе, что для того, чтобы оставаться здесь и что-то делать, я должен и радоваться, и вдохновляться, и наслаждаться. Нужны силы, иначе загнемся", – резюмировала она.

ТСН.ua пытался получить комментарий и Андрея Утенкова, но его телефон не отвечал.

Напомним, в Закарпатье под видом уроков йоги состоялась голая вечеринка. Журналист рассказал, что голую вечеринку устроили в конференц-зале экокурорта "Изки". Событие произошло в новогоднюю ночь.

Полиция Закарпатской области не открывала никакого уголовного производства в отношении участников "голой вечеринки".

Как пояснила спикер закарпатских правоохранителей Анна Дан в комментарии для ТСН.ua, это была "частная мера, на которой не было ни персонала, ни других посторонних лиц".

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