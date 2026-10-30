Голод, минирование и выживание под прицелом армии Путина: что на самом деле происходит в оккупированных Олешках

Оккупированные Олешки

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Олешки находятся под оккупацией уже более 4 лет, и ситуация в городе ухудшалась с каждым годом. До полномасштабного вторжения в городе проживало 24 тысячи человек. Из Олешек никогда не проводилась централизованная эвакуация: пока была возможность, люди уезжали самостоятельно, тратя до 4 дней, чтобы через Россию вернуться в Украину. Тех местных жителей, у кого не было денег на дорогу, вывозили украинские волонтеры. Когда Олешки полностью заблокировали россияне и заминировали все дороги, в городе, по разным оценкам, оставалось до двух тысяч жителей.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

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История изоляции и катастрофа после взрыва Каховской ГЭС

Гуманитарная катастрофа в Олешках назревала уже давно. Город оказался под оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения. Как только был разрушен Антоновский мост, Олешки оказались отрезанными от Херсона.

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После подрыва россиянами Каховской ГЭС в общине погибли сотни местных жителей — точных цифр никто не знает. Из-за разрушения инфраструктуры тогда пропало электричество. В общине уже 4 года нет воды и газа, и есть официальные свидетельства того, что зимой люди замерзали насмерть в своих квартирах.

В начале этой весны начались серьёзные перебои с поставками продовольствия. Последняя поставка продуктов состоялась 26 мая 2026 года — именно тогда грузовики с продуктами в последний раз смогли въехать в город.

Еще одна попытка доставить продукты была предпринята 2 июня. Колонна из 4 машин, загруженная продовольствием, ехала с надписями «ЛЮДИ». Услышав жужжание FPV-дронов, водители выходили с поднятыми руками. Но россияне всё равно сбросили боеприпасы на мирных жителей: двое человек погибли, один получил тяжёлые травмы.

После этой попытки и по сей день завезти продукты в Олешки так и не удалось.

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Татьяна Гасаненко, глава Олешковской военной администрации: «Мука , яйца, масло, крупы — их вообще нет, мяса вообще нет, люди вынуждены выживать. Картофель — это вообще на вес золота. Если в семье есть 2 картофелины, то считайте, что она не голодает, обменять картофель почти невозможно. Люди едят траву, вот этот портулак, они готовят из него еду. Люди обессилены голодом, это страшно».

Заминированный город, «живой щит» и путь к выживанию

Каждый квадратный метр в Олешках заминирован, засыпан обломками боеприпасов и противопехотными минами.

Тонкая тропинка, по которой в Олешки могла проникнуть небольшая порция еды, — это была дорога в сторону оккупированной территории, в Раденск. Это 23 километра — 5 часов пешком в одну сторону по местности, полностью подверженной обстрелам. Некоторые жители Олешек решались пройти этот путь, хотя понимали, что каждый шаг может стать последним.

Оккупанты использовали местных жителей в качестве «живого щита». 34-я бригада «Борисфен», которая, в частности, защищает и Херсонскую область, постоянно фиксирует, как оккупанты прячутся за спинами местных жителей.

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Павел Дрогаль, пресс-секретарь 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ: «Они используют гражданский транспорт в военных целях, размещают подразделения в жилых районах, носят гражданскую одежду. Люди там заблокированы, потому что им не дают выезжать. Они прикрываются гражданскими, чтобы мы не могли наносить удары именно по российским войскам».

Попытки эвакуации и борьба за жизнь

Из Олешок никогда не проводилась централизованная эвакуация. Когда появлялась возможность, люди уезжали самостоятельно, либо их пытались вывезти волонтеры.

Многие признаются, что люди просто боялись ехать через территорию РФ. Сейчас продолжается первая официальная попытка вывезти наших людей из заблокированного города, расположенного прямо на линии фронта.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Эксклюзивные кадры из Олешек: эвакуация людей! | ТСН 16:00 30 октября

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