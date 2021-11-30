"Голодная туса": блоггер-именинник уверяет, что названия у вечеринки не было и он ее устроил "по тупости и невнимательности"

"Голодная туса": блоггер-именинник уверяет, что названия у вечеринки не было и он ее устроил "по тупости и невнимательности"

Александр говорит, что огорчил не только миллионы украинцев, но и родных.

Знаменитый блоггер Александр Залиско, ославившийся громкой вечеринкой в честь своего дня рождения в День памяти жертв голодоморов, рассказал, что устроил ее в этот день из-за тупости и невнимательности.

Об этом он заявил в эфире программы "Твой день".

Он отметил, что последние три дня были для него крайне тяжелыми, ведь получает огромное количество негативных комментариев из-за сложившейся ситуации. «Очень неприятно и больно, когда сотни тысяч людей ежеминутно желают тебе что-нибудь неприятное», — отметил Александр.

Он называет своей величайшей ошибкой то, что во время планирования не обратил внимания, что в этот день происходит еще. «По тупости и невнимательности не посмотрел, что в этот день День памяти», — отметил блогер.

Уверяет также, что и названия у вечеринки не было, а то, что сейчас расходится в Сети «Голодная туса» — это якобы просто выдернутая из контекста фраза.

Александр говорит, что огорчил не только миллионы украинцев, но и родных. По его словам, родители очень разочарованы и мама не перестает плакать уже второй день. Свои извинения он высказывал и ей. Кроме того, блоггер ощутил на себе не только на словах возмущения общества, ведь от контрактов отказалось немало брендов. Следовательно, он остался без основной прибыли для блоггеров.

А еще придется ему предстать перед правосудием. Ведь после составления на него правоохранителями протокола, дело передали в суд.

Блогер Александр Залиско прокомментировал скандал вокруг "голодной вечеринки"

Напомним, известный блоггер-миллионник Александр Залиско попал в скандал из-за громкого празднования своего 29-летия. Он организовал роскошную вечеринку с элементами эротики в Доме ученых в День памяти жертв голодоморов. На это празднование пришли многие украинские блогеры. Они на своих страницах стали извиняться за участие в вечеринке.

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