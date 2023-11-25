Голодомор: психолог объяснила, почему это украинский способ оздоровления от коллективных травм

ТСН.ua продолжает серию публикаций о важности психического здоровья.

О Голодоморе с точки зрения психологии рассказала Лариса Засекина, доктор психологических наук, профессор Волынского национального университета имени Леси Украинки, директор Украинского центра психотравмы.

"В новой книге Джудит Герман, известной ученой по психологии травмы, отмечается, что социальное признание и понимание социальной справедливости является необходимым этапом на пути к исцелению. Поэтому когда меня спрашивают, нужно ли упоминать о Голодоморе, я всегда подчеркиваю, что это наш способ оздоровление от коллективных травм, а также защита нашего будущего от подобных преступлений", – отметила психолог.

Из-за того, что Голодомор долго скрывался советской властью и многие архивы уничтожены, существуют разные цифры о количестве жертв голода. Но масштаб этого преступления шокирует. По разным оценкам это от 4,5 до 10 миллионов украинцев. Все формы геноцида жестоки, но смерть от голода – одна из жесточайших форм уничтожения нации. Посему эти события оставили глубокие раны в коллективной памяти нашего народа. По результатам собственных исследований мы можем говорить о трансгенерационной геноцидной травме Голодомора, которая имеет разные проявления прямых потомков уже четырех поколений жертв Голодомора. Больше данных мы имеем в отношении второго поколения, но можем сделать уже определенные выводы о влиянии геноцидной травмы на третье и четвертое поколение. Прежде всего, это социальное влияние: свидетели и потомки Голодомора на глубинном уровне испытывают чувство потери, страха и недоверия, что влияет на взаимоотношения и динамику нашего общества.

Конечно, это психологические последствия: наиболее распространены тревога, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство и моральная травма. Наблюдаем изменения в семейной динамике: потеря членов семьи и борьба за выживание во время голода оказали длительное влияние на семейные отношения, наложили отпечаток на привязанность и отношения между матерями и дочерьми. Физиологические последствия, которые проявляются в нарушенных отношениях с пищей, что влияет на ряд хронических заболеваний, в частности, диабет типа 2, желудочно-кишечные заболевания, расстройства пищевого поведения. Люди, пережившие Голодомор, выработали механизмы преодоления травмы. Это особенные семейные традиции и ритуалы.

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Важно также отметить, что предыдущая геноцидная травма больше всего проявляется в ситуациях риска и длительного травматического стресса, каковы события в Украине сегодня. Именно поэтому исследователям легче определить проявления этой травмы в такие бурные периоды. Что важно, мы наблюдаем удивительную общую, общественную резилиентность у украинцев в этой совместной травматической деятельности войны. Это важно, ведь резилиентность служит ресурсным фактором и защищает от развития посттравматических эффектов. Мы связываем эту общую резилиентность с одним из психологических последствий проживания и проработки геноцидной травмы украинцев. Это интересный феномен, потому что с одной стороны, фиксируем недоверие как психологическое последствие влияния геноцида, а с другой – способность сплачиваться в ситуациях риска для жизни.

"Чтобы избавиться от коллективных травм, важно их не умалчивать, обсуждать в кругу семьи, чествовать память жертв Голодомора вместе со своей общиной. Вплетение травм в наши личные истории помогает нам придать значение разным событиям, даже таким ужасным, как геноцид и война. Истории наполняют смыслами и значениями нашу личную жизнь и жизнь нашей украинской нации. Помним и говорим об этом", — подчеркнула психолог.

Напомним, ранее сообщалось, что еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Кроме того, мы ранее информировали, что представитель США в ООН сравнила российского диктатора Путина со Сталиным.

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