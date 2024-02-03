Голодомор, война, любовь: 100-летняя жительница Киева раскрыла свой секрет долголетия

Долгожительница уже пережила одну войну, а сейчас вынуждена выдерживать ракетные удары России по Киеву.

Нина Федоровна Коломацкая – жительница Голосеевского района Киева 1 февраля отметила столетний юбилей.

Сайт ТСН.ua поздравил именинницу и расспросил о секретах долголетия.

Женщина передвигается по квартире с помощью ходунков, потому что имеет больные ноги, но в шутку говорит, что хорошо себя чувствует, как для человека в сто лет.

Особенно в день рождения ей было приятно получать поздравления и цветы. Бабушка уже плохо слышит и родным приходится громко кричать, чтобы получить ответы на поставленные вопросы.

Долгожительницу поздравил председатель Голосеевской РГА Сергей Садовой/фото из открытых источников

Голодомор, война, любовь

Нина Федоровна родилась 1 февраля 1924 года в селе Комиссаровка Генического района Херсонской области.

Ребенком пережила страшный голод 1932-33 годов и хорошо его помнит, потому что родной брат попал в тюрьму за собранные на поле колоски.

А когда началась Вторая мировая война, то семнадцатилетняя девушка работала на строительстве оборонительных укреплений, рыла окопы.

Во время немецкой оккупации была вывезена в концентрационный лагерь в Германию, где проработала три года. В концлагере Нина Федоровна переболела тифом, а освободили их американцы.

Нина Коломацкая — фото сделано в 1944 году

Нина Федоровна смогла устроиться бухгалтером в одну из военных советских частей. Там она познакомилась со своим будущим мужем, военным, который прошедшел всю войну. Впоследствии молодая семья вернулась в город Лиман Донецкой области, откуда был родом ее муж.

Семейство железнодорожников

Долгожительница вспоминает, что семья ее мужа жила очень бедно – вокруг была одна нищета. Муж стремился большего, поэтому закончил курсы машинистов поездов и устроился на железную дорогу. Так они переехали в Станицу Луганскую в Луганской области.

"Отец тогда уже работал машинистом, а мама выучилась на проводницу дальнего следования. Объездила на поездах весь бывший Союз – у нас семья железнодорожников. Мама проработала проводницей 20 лет, а всего у нее 45 лет трудового стажа", — рассказывает сайту ТСН. ua Юрий Иванович, сын юбилярши.

Нина Коломацкая 1964 год

Живет сама и любит борщ

В Киев семья переехала в 1991 году с тех пор Нина Федоровна проживает в Голосеевском районе.

Долгожительница живет отдельно и даже в сто лет сама себя обслуживает. Сын Юрий и дочь Людмила живут рядом и регулярно наведываются к маме – приносят продукты, лекарства, помогают по хозяйству.

"Мама так захотела сама – не хочет никого тяготить. Она еще за собой ухаживает, готовит себе есть. Мы с сестрой Людмилой живем рядом, поэтому дважды в день наведываемся. Сестра делает маме перевязки на ногах и другие медицинские процедуры, потому что в таком возрасте без них уже никак. Мама к еде не прихотлива, но следит, чтобы все было свеженькое – мы ей все покупаем. Ест все привычные блюда, но очень любит борщ. Он на столе должен быть обязательно – это как закон", — рассказывает Юрий Иванович.

Не слышит взрывов и ненавидит Путина

Когда Россия начала войну против Украины, семья осталась в Киеве. Нина Федоровна пережила все обстрелы, которые были до этого в столице.

"Мама уже плохо слышит, поэтому не реагирует на сирену, работу ПВО или взрывы ракет. Только спрашивает у нас с сестрой каждое утро: "Обстреливали ли нас эти варвары?". Интересуется куда попали ракеты. Мама очень негативно настроена к России, хотя часто там бывала и очень много осталось там родственников. А что касается Путина, то вообще слов не подбирает, даже в таком почтенном возрасте", — рассказывает сын юбилярши.

Нина Федоровна, раньше очень любила читать. Она тратила на это все свое свободное время – обожала художественную литературу. Лишь три года назад стала хуже видеть, поэтому от чтения отказалась.

Нина Федоровна Коломацкая очень ценит жизнь

В чем секрет долголетия?

Родные говорят, что у женщины очень большое влечение к жизни. Ее радуют дети, а еще четверо внуков и восемь правнуков. На свой день рождения юбилярша даже позволила себе выпить бокал шампанского.

"Нина Федоровна испытала немало трудностей в своей жизни. В 92 года, после перенесенного инсульта, она заново училась держать ложку в руках. А в 95 лет заново шаг за шагом училась ходить после перелома бедра. Все это ей удалось исключительно из-за большой силы духа и невероятному воодушевлению к жизни", — рассказывает нам невестка Людмила Владимировна.

Мы спросили долгожительницу: как нужно жить человеку, чтобы дожить до ста лет?

"Нужно очень много работать физически и любить жизнь", — сказала сайту ТСН.ua Нина Федоровна.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал историю киевлянина, которому исполнилось 100 лет.

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