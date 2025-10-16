«Голого загрузили в бусик и спросили, что я предложу»: новые подробности скандала с военными на Тернопольщине

Задержание военных, подозреваемых в похищении и пытках мужчин на западе Украины. / © ТСН

Реклама

Стали известны подробности резонансного задержания военнослужащих в Тернопольской области, которые, по официальным данным полиции, незаконно лишали свободы гражданских и военнослужащих, встречавшихся им на улицах.



Как рассказали ТСН.ua источники в правоохранительных органах, по имеющейся информации, которая дополнительно проверяется, подозреваемые в пытках военнослужащие должны были выполнять меры оповещения.



«Это точно были не представители ТЦК. Подозреваемые действовали под предлогом мобилизации, предварительным их мотивом было незаконное обогащение. На вопрос о том, почему военнослужащие других формирований действовали под предлогом проведения мобилизации, однозначного ответа нет. Например, мы не видели какого-либо документа, которым этих военнослужащих кто-то уполномочил проводить мобилизацию. Не исключаем, что он существует, но является тайным в нынешних условиях», — рассказали нам источники в Силах обороны.

Реклама

В полиции Тернопольской области заявили, что в действиях подозреваемых имели место случаи особой жестокости.



«Жителя Тернополя, применяя слезоточивый газ, силой затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед автомобилем. Позже избили и удерживали в течение трех дней в нечеловеческих условиях», — сообщил отдел коммуникаций ГУНП в Тернопольской области.



И добавил: «Сейчас следователи полиции объявили семи фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины».

Задержание одного из подозреваемых. Фото: Национальная полиция Украины.

Полиция также обнародовала видео, на котором один из потерпевших, которого подозреваемые заставляли раздеться, рассказал: «Один из них достал пистолет и выстрелил у моей руки. Меня голого погрузили в бусик и увезли. Спрашивали, могу ли я им что-то предложить, хочу ли видеть жену и детей».

Реклама

Спецназовцы полиции провели операцию, в ходе которой задержали нескольких подозреваемых. Фото: Нацполиция Украины.

В полиции официально не называют подразделение, представители которого подозреваются в этих преступлениях.



В то же время на официальной странице Третьей штурмовой бригады появилось следующее сообщение:



«Подразделение ознакомлено с сообщением Национальной полиции о задержании ряда лиц в Тернопольской области, которые якобы являются бойцами Третьей штурмовой. Бригада открыта к сотрудничеству с правоохранительными органами и ожидает объективного расследования обстоятельств, указанных в заявлении Национальной полиции Украины. Третья штурмовая — одно из подразделений с самым низким уровнем преступности среди военных. Бригада осуждает насилие против гражданских лиц и будет способствовать привлечению к ответственности каждого совершившего противоправные действия».

Ранее сообщалось о задержании военных-мародеров в Тернопольской области.