Голоса Голодомора: обнародованы уникальные аудиозаписи свидетельств жертв большевистского террора

Искусственно созданный голод 32-33-го годов унес жизни миллионов украинцев.

ТСН отыскала уникальные аудиозаписи, на которых почти 40 лет хранились уникальные свидетельства очевидцев геноцида украинцев 32-33 годов. Их записал сельский учитель еще в 80-х, когда тема Голодомора была под запретом.

О том, удалось ли расшифровать бобинные кассеты и что решились тогда рассказать очевидцы — 27 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Бились за бурьяны

Так, в 60 километрах от Киева, в селе Победа, которое в 30-х годах называли Ядловка, живет около тысячи человек. Во время Голодомора умерло почти столько же.

Виктории Рыхлик — 94. То есть тогда, в 33-м, ей было 6. Но она до сих пор помнит, как дралась с соседскими детьми за сорняки. Голод пришел в семью, когда у родителей отобрали все и заставили работать в колхозе "Красный пахарь".

"Отец ходил на работу, там давали по 250 граммов муки, чтобы заваривали баланду. А мать лежала на полу — пухлая", — вспоминает женщина.

Иногда поесть Виктории удавалось в садике. Часть скупой пайки ребенок тайком нес маме.

"Хлеб проверяли няньки, чтобы дети ели сами. Домой нести нельзя, а как же я не принесу матери, если мать лежит пухлая", — говорит она.

У НЕСОГЛАСНЫХ ЗАБИРАЛИ ВСЕ

В конце 20-х объявленная советской властью принудительная коллективизация ломает жизнь 9 из 10 украинцев. Личное имущество селян становится коллективным под государственным контролем. В Москве надеются: колхозы станут мощным каналом для перекачки зерна и средств – на нужды индустриализации. У несогласных забирают все, а самих отправляют в лагеря. Нереальные планы хлебозаготовок и обворовывания людей приводят к голоду. Вымирали семьями.

В 32-м план хлебозаготовок приобретает драконовские масштабы. Колхозы, села, целые районы – которые не в состоянии справиться – заносят на "черные доски". Это означает практически полную блокаду. И террор. Разбирали дома, избивали, насиловали женщин, закрывали их в холодных подвалах до тех пор, пока семья не приносила то количество зерна, которое нужно.

За 4 месяца арестовывают более 21 тысячи селян. К концу года цифра удваивается. Большинство осуждают на 5-10 лет лагерей.

Минута молчания и букеты из колосков: украинцы почтили память жертв голодоморов

Из пунктов сбора — так называемых "красных валок" — эшелоны зерна движутся в черноморские и азовские порты, через границу с Польшей зерно направляется в Европу. Больше всего его покупают – Великобритания, Нидерланды, Италия, Франция и Германия. Благодаря экспорту за два года Советский Союз закрывает кредитные обязательства более чем на 1 400 млн рублей.

О тотальном голоде европейским правительствам отчитываются и их дипломаты — свидетельствуют архивные документы. Консул Германии докладывает – в украинских селах от голода умерли 80% селян. Но, несмотря на это, торговля продолжалась.

Советские власти придумывают еще один способ, как выманить последнее у голодных людей. Расширяет сеть так называемых "торгзинов" – их витрины прогибаются от еды. Один из таких был на Крещатике. Там выстраивалась километровая очередь – за хлебом.

Однако купить можно было только за валюту, золото или драгоценности. Во время голода в системе "торгзинов" — сверхприбыли.

В то время когда люди пухнут от голода – в советских киножурналах – кадры пропагандистского характера и полная идиллия. О том, что люди умирают прямо посреди дороги – ни одного видеокадра. Зафиксировать Голодомор сумели всего несколько фотографов. Один из них Николай Бокань из Батурина, он снимал свою трагедию. От голода скончался его сын. Фото и его дневник – в его же уголовном производстве. Мужчину приговорили к 8 годам лагерей, где он и умер.

ПЕРВЫМ РЕШИЛСЯ СОБИРАТЬ ИМЕНА ПОГИБШИХ И СВИДЕТЕЛЬСТВА ЖИВЫХ

В одном из домов села Победа и жил тот, кто первым отважился собирать имена погибших и свидетельства живых — учитель истории Виктор Недбайло.

По словам его жены Таисии, когда он пришел в школу, то тогда слово Голодомор было табу, никто об этом не говорил.

Даже в восьмидесятые – годы так называемой оттепели – тема Голодомора все еще была политически опасной. На свой страх и риск Виктор писал интервью с очевидцами.

Пленки с важными свидетельствами, которые 40 лет пролежали в доме сельского учителя, в Киевской области — журналисты ТСН привезли на Киностудию Довженко. Специалисты принялись оценивать состояние магнитной ленты. Извлечь звук из бобин пытались несколько дней. Перепробовали разные магнитофоны.

Голоса голодомора: команда ТСН отыскала уникальные пленки очевидцев

В конце концов, из нескольких десятков свидетельств, которые еще в 80-х записал учитель истории, восстановить сейчас удалось воспоминания только двух очевидцев. Получасовую исповедь передали в музей Голодомора.

Голоса голодомора | Что еще в 80-х решились рассказать очевидцы страшных событий 1932-1933 годов

Напомним:

27 ноября, в четвертую субботу месяца, в Украине чествуют День памяти жертв голодоморов. Памятная дата была введена указом президента Украины в 1998 году. В 2006 законом Украины Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом.

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