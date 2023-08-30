Голосование в окопах: кто хочет проведения выборов в Украине во время войны

Тема проведения выборов во время войны в Украине приобретает все большую огласку в обществе. Речь идет о парламентских выборах, которые должны были состояться уже этой осенью и президентские — весной 2024 года. Чтобы их провести – нужно менять законодательство, а еще потратить миллиарды гривен, что в условиях войны, мягко говоря, не совсем целесообразно для Украины. А самое главное организация избирательного процесса: как будут голосовать солдаты в окопах и миллионы уехавших за границу украинцев?

Сайт ТСН.ua выяснял, почему в Украине затронули вопрос проведения выборов, кому это выгодно и насколько реально их провести в условиях войны.

Пойдут ли наблюдатели в окопы?

Ранее наши чиновники уверяли, что учитывая войну в стране и военное положение — проведение выборов в Украине невозможно.

После заявления Линдси Грэма, сенатора США от республиканской партии, что президентские выборы в Украине должны состояться в следующем году, эту тему прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, какие основные условия для их проведения.

Первое – это изменения в законодательство, которые позволяли бы проведение выборов во время войны.

– это изменения в законодательство, которые позволяли бы проведение выборов во время войны. Второе – это средства на проведение выборов. Речь идет о 5 миллиардах, но в мирное время. Сколько нужно в условиях войны – никто не считал.

– это средства на проведение выборов. Речь идет о 5 миллиардах, но в мирное время. Сколько нужно в условиях войны – никто не считал. Третье – создать условия для голосования 7 миллионов украинцев, выехавших из-за войны за границу.

– создать условия для голосования 7 миллионов украинцев, выехавших из-за войны за границу. Четвертый – должны проголосовать наши воины, которые сейчас в окопах с оружием в руках защищают страну. Не дать им возможность проголосовать – нечестно.

Зеленский отметил, что готов рисковать, но если Украина получит финансовую помощь от партнеров. Он пояснил, что дополнительных средств на выборы в войну у страны нет.

"Если вы мне дадите эту финансовую поддержку и парламентарии поймут, что нам это нужно сделать, давайте менять законодательство быстро и самое главное – давайте рисковать вместе. А как? Наблюдатели должны быть в окопах", — сказал президент Украины.

Пока на выборы в Украине нет ни денег, ни безопасных условий / Фото: УНИАН

Почему появилось заявление Грэма о выборах в Украине

Сенатор от республиканцев Линдси Грэм – уважаемый человек и друг Украины. Он активно поддерживает предоставление нашему государству масштабной военной и экономической помощи. Его заявление о необходимости проведения выборов в следующем году, несмотря на войну, многих удивило.

Почему в США заговорили о выборах в Украине во время войны / Associated Press

По словам политолога Владимира Фесенко, тема выборов в Украине во время войны возникла из-за избирательной кампании в США. А обсуждают ее с подачи самых ярых "трампистов" — противников поддержки нашего государства.

"Они забрасывают тему, что Украина, мол, уже не является бастионом демократии, которым себя называет, а наоборот – отменяет у себя демократию под предлогом войны. Якобы украинские власти запретили у себя выборы. Поэтому из демократической страны мы превратились в авторитарный режим. Это откровенная ложь и фейк. Есть подозрение, что это делается с подачи "русских друзей в США", входящих в лагерь поклонников Трампа, причем самых ярых и агрессивных "трампистов". Это и есть первопричина. А Линдси Грэм просто отреагировал на эту ситуацию. Он как республиканец, сделал заявление, что возможно и стоит провести выборы во время войны, чтобы не давать повода критикам", — рассказывает сайту ТСН.ua Фесенко.

Наблюдатели на выборах должны быть в окопах

Он добавляет, что даже в европейских и дипломатических кругах продолжаются дискуссии на эту тему. В дипломатическом корпусе европейских стран есть как противники проведения выборов в Украине во время войны, так и те, которые говорят: "А давайте, возможно, их как-нибудь проведем". Ведь должны пройти и президентские выборы в России. И если там они состоятся, а в Украине нет, это станет аргументом для очередной критики Украины. Этим, собственно, и пользуются противники нашего государства в США.

"Дискуссия, в западных элитах и дипломатических кругах, на эту тему продолжается. Знаю, что была идея – сделать совместное заявление относительно выборов в Украине от послов Большой семерки (G7). Пока такого заявления нет, но я думаю, что потребность в нем есть. Послам G7 обязательно нужно высказаться по поводу проведения выборов в Украине во время войны", — добавляет Владимир Фесенко.

Вероятность выборов очень мала

Что касается эмоциональной реакции президента Зеленского, то политолог говорит, что глава государства дал четко понять, что возможность проведения выборов очень мала, потому что нужно решить многие проблемы.

"Я думаю, что в этом году выборов не будет, скорее всего. Речь идет о выборах президентских — в 2024 году. Но если учитывать все аргументы "за" и "против", которые озвучил президент, а именно фразу о "наблюдателях в окопах", то здесь тяжело с ним не согласиться. Какие могут быть выборы? Сегодня от обстрела погибли люди в Полтавской области, недавно в Чернигове возле драмтеатра. Обстрелы каждый день в Херсоне, Харькове.Днепре, Николаеве, Одессе. От них страдают практически все крупные города, особенно в прифронтовой зоне. Потому есть огромные риски. И слишком много объективных аргументов против проведения выборов", — рассказывает Владимир Фесенко.

Эксперты: возможность проведения выборов в Украине очень мала / Фото: УНИАН

Политики уже начали подготовку

Эксперт подтверждает, что некоторые политические силы в Украине уже начали подготовку к возможным выборам. Это заметно по многочисленным публикациям политиков и фото, где они дарят дроны и разную технику нашим военным. Или передают гуманитарную помощь где-то в 100 километрах от линии фронта. Самое интересное, что эти политики куда-то исчезли на 1,5 года, а теперь "мощно" помогают армии.

"По Киеву я уже заметил рекламные щиты одной из политических сил. Они просто перефразировали свои предвыборные лозунги 2019 года. Поэтому могу подтвердить, что некоторые политики уже начали предвыборную кампанию. Что здесь сказать? Политики всегда должны готовиться к выборам, даже во время войны, особенно те, что сейчас в оппозиции. Думаю, что они боятся этих выборов, потому что есть большое преимущество в рейтингах у Зеленского и его парии. Хотя и по этой партии очень много критики. Скорее всего, она будет полностью обновлена и пересмотрены ее списки. Но оппозиция все равно этого опасается. Поэтому можно сказать, что предстоящая предвыборная кампания будет слишком эмоциональной и бурной", — прогнозирует Владимир Фесенко.

Нужно узнать мнение общества

Эксперт добавляет, что в Украине должна состояться полноценная дискуссия по поводу возможного проведения выборов в условиях войны. И нужно не допустить, чтобы она переросла в какие-то внутренние расколы или противостояния из-за этого.

"Нам нужно — спокойно, без истерик, взаимных обвинений и без конспирологии, провести дискуссию: можем ли мы в ближайшие месяцы организовать проведение выборов в условиях войны. По-моему, комментарий президента – это толчок для такой дискуссии. А в экспертных кругах она ведется уже давно. Вопросы выборов следует исследовать социологам: как именно украинцы относятся к идее проведения выборов во время войны, стоит ли тратить огромные средства. Считаю, что этот вопрос можно исследовать даже в приложении "Дія". Это ведь не референдум, а лишь изучение общественного мнения. После этого уже можно будет делать какие-то выводы", – объясняет Владимир Фесенко.

Как будем голосовать: варианты

Эксперт говорит, что после того, как будет согласован вопрос проведения выборов внутри общества, его нужно согласовать с международными партнерами. Также требуется изменение избирательного кодекса, чтобы была возможность проголосовать для людей, которые поменяли место жительства во время войны, а особенно для тех, кто за границей.

"Я считаю, что сейчас никаких выборов не будет. Очередные выборы в парламент должны были состояться в конце октября этого года, по всем процедурам они бы уже сейчас стартовали. Для того чтобы состоялись президентские выборы в следующем году, нужно изменить закон о военном положении, добавив норму, что при определенных условиях можно проводить выборы во время военного положения. Второе — нужно выделить деньги на саму кампанию, а поскольку на две трети бюджет финансируется нашими партнерами, то нужно их согласие на это. Еще один важный вопрос: какими будут варианты голосования. Первый, который очень критически воспринимается — электронное голосование. Второй вариант — это голосование по почте. Такая процедура действует в США и многих европейских странах. Думаю, скорее всего, именно она возможна и у нас. Но, подчеркну, что все это нужно зафиксировать законодательно ", – отмечает Владимир Фесенко.

Когда могут состояться выборы

Политолог подчеркивает, что все это в любом случае касается очередных президентских выборов, потому что к парламентским мы уже не успеем подготовиться. Даже если вносить какие-то законодательные изменения, то это возможно только в сентябре, а по срокам мы не успеем, плюс куча организационных вопросов, к которым страна не готова.

"Думаю, что в любом случае выборы состоятся не раньше марта следующего года. Если будет такое решение, тогда предвыборная кампания начнется уже в конце этого года – создание избирательных комиссий и все остальное. А уже в январе начнут выдвигать кандидатов. Но если зимой у нас будет такая же ситуация как в прошлом году с обстрелами, то никаких выборов весной конечно не будет. В конце концов, если мы отложим выборы на несколько месяцев или на полгода, то я считаю, что ничего страшного из-за этого не произойдет", — прогнозирует Владимир Фесенко.

Что говорят о выборах в парламенте

А вот в парламенте пока не видят перспективы для проведения выборов во время войны.

Там считают, что общественное мнение (опрос в "Дії") не может иметь определяющего значения в вопросе проведения выборов.

"Нам нужно соблюдать конституционные принципы избирательного права, а это – всеобщие, прямые, свободные выборы. По закону право проголосовать имеют все граждане, имеющие право голоса и которые захотят принять участие в выборах. Здесь нужно учитывать, что у нас очень много граждан, которые имеют избирательное право, но вынужденно живут за границей. Еще больше тех, кто имеет избирательное право — воюют на передовой линии фронта. Ведь значительная часть граждан Украины проживают на временно оккупированных территориях. Но все они избиратели. То есть обеспечить им возможность принять участие в выборах, на мой взгляд, очень проблематично, если вообще возможно", — рассказывает сайту ТСН.ua Федор Вениславский, представитель президента в Верховной Раде Украины, член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

По закону право проголосовать имеют все граждане имеющие право голоса / Фото: УНИАН

Он добавляет, что выборы могут считаться свободными тогда, когда есть свободная деятельность всех субъектов избирательного процесса – кандидатов, политических партий, СМИ, украинских и международных наблюдателей.

"Кстати, президент тонко подметил о наблюдателях. Если они готовы идти в окопы, условно говоря на линию огня, где также должна быть обеспечена реализация избирательного права, тогда гипотетически выборы можно провести. Хотя я думаю, что это была ирония со стороны президента. Сейчас говорить о свободной предвыборной деятельности политических партий, кандидатов, СМИ на временно оккупированных территориях, где проживают также избиратели-граждане Украины — невозможно, как и в непосредственной близости к линии фронта, то есть принцип свободных и всеобщих выборов, под большим вопросом, как и в целом соблюдение конституционных принципов и международных стандартов в области избирательного права. Поэтому, на мой взгляд, обеспечить их соблюдение в условиях полномасштабной войны просто нереально", — отмечает Федор Вениславский.

Он добавляет, что есть еще одна важная составляющая избирательного процесса – безопасность. Государство должно обеспечить безопасность для всех участников избирательного процесса. А сделать это в условиях террористической войны, которую против нас развязала Россия, невозможно.

"Ни в одном уголке Украины, ни одно помещение не безопасно. Мы это видим на примере обстрела Чернигова, обстрела школы на Сумщине и в других городах. Враг атакует в подавляющем большинстве объекты гражданской инфраструктуры. Поэтому обеспечить безопасность граждан невозможно в условиях войны. А эти факторы, на мой взгляд, указывают на то, что проведение выборов крайне маловероятно. Более того, существует норма конституции, которая должна толковаться таким образом, что только после завершения правового режима военного положения могут состояться очередные выборы народных депутатов Украины", — заключает Федор Вениславский.

Читайте также:

Борьба с коррупцией, будут ли выборы во время войны и когда победа: главное из интервью Зеленского

"Я ни за что не держусь": Зеленский ответил, хотел ли бы провести выборы в Украине во время войны

Уедут миллионы: кто и как будет отстраивать Украину после войны