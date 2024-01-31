Головастик Эдик, который живет в трубах: откуда взялся мем и что известно о качестве воды в Виннице

На винницком водоканале новых историй об Эдике пока не анонсируют.

История о головастикке подорвала сеть и сделала известным коммунальное предприятие Винницы. Жительница города анонимно пожаловалась на качество воды. Мол, жидкость воняет и из-под крана даже выплывают головастики.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерия Кузнецова.

Как возникла история о головастике Эдике

О коммунальном винницком предприятии в один день заговорили тысячи пользователей соцсетей. Головастик Эдик, который якобы сбежал из водоканала и попал в водопроводные трубы, стал мемом. О нем писали журналисты, блогеры и даже ведущие частные компании и госучреждения.

Сообщение о головастике на странице винницкого водоканала набрало тысячи лайков, его распространили сотни людей и о нем написали в СМИ. Откуда Эдик появился, объясняет автор официального поста и глава отдела коммуникаций водоканала.

"Появилось заявление винничанки, жалоба, которая живет на Подолье, что вода имеет неприятный запах из-под крана и дальше женщина поделилась, что соседка говорила, что видели даже головастиков в воде из крана", - говорит специалист по коммуникациям винницкого водоканала Оксана Полищук.

Оксана Полищук

Почему головастики в трубах не могут жить

В водоканале в шутку даже имя головастику дали - Эдуард. Хотя найти хотя бы одного человека, который его реально видел не смогли. На самом деле, объясняют, головастики физически не могут попасть в краны потребителей, ведь вода, которую берут из реки, проходит много ступеней очистки.

Водоканал

"Фильтруется через быстрые фильтры, это загруженные кварцевые песком и дальше происходит вторичное незаражение воды хлором", - говорит руководитель КП "Винницаводоканал" Дмитрий Кистион.

Почему головастика назвали Эдик?

Историю о Эдике, признаются в водоканале, придумали, чтобы развлечь потребителей.

"На коленке, за 3 минуты, когда есть адреналин - слова ложатся сами, я не думала над стилистикой, но больше всего думала как назвать это существо, пришло в голову Эдик, вспомнился соседский шпиц Эдик, который обгавкает моего пса", - говорит Оксана Полищук.

Но не все потребители о головастиках шутят, некоторые считают, что они таки есть в трубах.

"Иногда бывает желтоватый цвет и неприятный запах, рыбой бывает или рекой, речной запах слышен", - говорит винничанка Наталья Онищук.

Коммунальщики говорят, действительно вода зимой может иметь специфический запах. Но заявляют, она безопасна, потому что фильтрованная несколько раз, отстоянная и обеззараженная хлором.

"Есть вещества, которые не вредят нашему здоровью, но делают воду неприятной", - говорит руководитель Службы лабораторного контроля Алина Кравчук.

Алина Крачук

Прототип Эдика

В водоканале демонстрируют реального прототипа Эдика, но живет он не в трубах, а в здешнем аквариуме. И на самом деле - это сом. Между тем эксперты говорят, что флешмоб с головастиком - это новый тренд в коммуникации предприятий со своими потребителями.

"Два инструмента здесь - юмор и сторитейлинг, если анализировать комментарии, люди ищут Эдика в Киеве, Львове и на самом деле начали интересоваться своими водоканалами", - говорит специалистка по стратегическим коммуникациям Ольга Лех.

Ольга Лех

Но важно говорят специалисты — вовремя остановиться и за смешными историями не забыть о качестве услуг. Так что на винницком водоканале новых историй об Эдике пока не анонсируют. Разве что работникам напечатают футболки с его изображением.

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Напомним, хмельничанка оставила без водоснабжения дом, смыв в унитаз кошачий наполнитель.

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