«Голову поменяли и все": как в Украине памятники Ленина „превращают“ в Шевченко (фото, видео)

В селах Ровенской тоже так декоммунизировали Ленина.

Село в Житомирской области "прославилось" на всю Украину, ведь там памятник Ленина переработали на Шевченко.

Местный художник взялся за декоммунизацию, отпилил Ильичу шляпу и приделал взамен Кобзарь. Немного поработал с лицом. И как следствие - настоящий взрыв хейта и насмешек в соцсетях.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Инны Боднар.

В селе Котлярка на Житомирщине рассказывают, что Ленина хотели декоммунизировать, но когда пытались снести его техникой, он устоял. Поэтому заведующая домом культуры вышла с предложением - переделать.

Здешний художник сбил с памятника медь, сдал ее, на эти средства закупил материал и приступил к работе. «Кобзарик» - вместо кепки. Пиджак доточил и получилось пальто. А еще добавил воротничок и нашейный шарфик.

Житомирщина

Все это превращение Ленина в Шевченко произошло несколько лет назад. Но несколько недель назад об этом памятнике вспомнили житомирские журналисты и сняли о нем сюжет. Тогда это пошло в соцсети, где взялись высмеивать постамент.

Староста села говорит, что ему не смешно от того, какая дискуссия в стране развернулась вокруг их памятника. Мол, по другим селам - еще и не такие стоят.

И это правда - например, в селе Гоща на Ривненщине. Здешний Тарас Григорьевич одной рукой держится за пиджак, а в другой - зажал газетку. Неестественную позу - тоже объясняют благими намерениями здешних руководителей.

Шевченко в Гоще

"В 50-годах руководил Федор Шевченко на Гощанщине. Погнал в художественную мастерскую в Киев. Там нашлись только Ленины. Поэтому к туловищу Ленина, прилепили голову Шевченко", - вспоминают там.

Похожая история постигла и Тараса Григорьевича в другом селе на Ровенщине. В Корце еще с 60-х стоит Кобзарь - и тоже с газеткой. Местные жители знают, откуда голова растет.

"Это бывший памятник Ленина. Голову поменяли и все", - говорят тоже.

Шевченко в Ровенской области

В Украине, говорит сотрудник национального Институт памяти, Ленины были натыканы чуть ли не в каждом селе. Точной цифры нет. Потому что их бесконтрольно штамповали и на учет не ставили. Историк говорит, что ему понравились некие переосмысленные Ленины. Такие, как в Запорожье – здесь Ленин стал болгарином или в Одессе – здесь стал Дарт Вейдером.

А то, что сделали в Котлярке, ему не очень.

"Я думаю, Шевченко, гениальному художнику и художнику, не понравился бы, собственно, этот образ Ленина, переделанный в Шевченко", — говорит он.

Памятник в Котлярке – местный художник еще планировал дорабатывать. Местные люди и не против, потому что сносить Кобзаря не хотят.

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